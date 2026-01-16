«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.0 комментариев
ВКС России авиабомбой ФАБ-500 уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол
ВКС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол при помощи ФАБ-500
Воздушно-космические силы России уничтожили авиабомбой ФАБ-500 переправу украинских военных через реку Оскол в районе населенного пункта Осиново в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.
Воздушно-космические силы России уничтожили переправу Вооруженных сил Украины через реку Оскол у населенного пункта Осиново в Харьковской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Уточняется, что удар был нанесен прицельно при помощи нескольких авиабомб ФАБ-500, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции.
По данным Минобороны, обнаруженная переправа активно использовалась украинскими военными для переброски техники, личного состава и грузов военного назначения.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате удара серьезно поврежден важный объект энергетической инфраструктуры в Харькове.
В декабре ВС России нанесли удары фугасными авиационными бомбами по мосту в Затоке Одесской области.