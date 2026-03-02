Песков заявил о приоритете дипломатии для урегулирования на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Россия по-прежнему считает политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине предпочтительным вариантом, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция Москвы неоднократно озвучивалась Владимиром Путиным: «Россия сохраняет свою позицию, неоднократно изложенную президентом [Владимиром] Путиным, о том, что политико-дипломатическое урегулирование является предпочтительным способом [разрешения украинского конфликта]. Россия сохраняет свою открытость, с тем чтобы добиться обеспечения своих интересов именно этими методами, мирными методами».

Отвечая на вопросы журналистов, Песков отметил, что Москва сохраняет свою открытость к переговорам, если речь идет о мирных способах обеспечения собственных интересов. Он также заявил, что Кремль не станет публично обсуждать детали переговоров по Украине, несмотря на заявления из офиса Владимира Зеленского.

Песков добавил, что тема гарантий безопасности, как и территориальный вопрос, находится на повестке переговоров. По его словам, эти аспекты обсуждаются наряду с другими важными вопросами, однако подробности в Кремле не раскрывают.

Ранее Песков заявил, что проблематика территорий остается главным и наиболее чувствительным вопросом на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Песков отметил, что трехсторонняя встреча России, США и Украины на уровне глав государств имеет смысл лишь на заключительном этапе переговоров.