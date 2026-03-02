  • Новость часаКремль сообщил о постоянном контакте с руководством Ирана
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет
    2 марта 2026, 11:58 Мнение

    Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев

    востоковед, директор Центра изучения новой Турции

    Почему Прибалтика все еще кормится торговлей с Россией
    Эксперт: Из-за войны на Ближнем Востоке Китай переключится на российскую нефть
    Эксперт объяснил, почему Трамп хочет воевать с Ираном четыре недели
    Иран сбил американский истребитель F-15 над Кувейтом

    Находящийся 20 лет у руля турецкий президент Реджеп Эрдоган, судя по всему, готовит сына Билала в качестве замены. 44-летний Билал набирает политический вес, становясь заметной фигурой: сопровождает отца в зарубежных поездках, активно участвует в подборе кадров на государственные и партийные должности. Именно Билал может заручиться поддержкой функционеров правящего «Народного альянса», настаивают источники. Хотя сам фигурант политические амбиции упорно отрицает.

    Вне зависимости от того, намерен Эрдоган-старший передать власть по наследству через президентское кресло или через введение Билала в высшие эшелоны иным способом, старт дискуссии зафиксирован. И это дискуссия о будущем Турции, ее внутриполитическом и международном капитале. На кону не только репутация политической системы, выстроенной Эрдоганом, но и положение республики в нескольких смежных регионах и в мире. В 2028-м в стране состоятся всеобщие выборы, на которых формально нынешний лидер не сможет выдвинуть свою кандидатуру. Но даже если правящая партия попытается, скажем, провести досрочные выборы за год до истечения полномочий или внести соответствующие поправки в конституцию, чтобы сохранить Эрдогану кресло, успех предприятия отнюдь не гарантирован.

    Главный соперник системы – оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) – на сегодняшний день самая популярная в стране. На втором месте правящая Партия справедливости и развития (ПСР), за которую готовы голосовать 31,7% респондентов. Это подтверждают результаты 14 соцопросов, проведенных социологическими компаниями в январе 2026 года.

    Между тем посаженный в тюрьму мэр Стамбула и член НРП Экрем Имамоглу остается одним из самых популярных политиков и призывает к немедленному проведению досрочных выборов. В этих условиях Эрдоган вполне мог бы пойти навстречу общественности и Западу, от мнения которого зависит и тонущая экономика, введя в игру Билала. Таким образом запрос на молодую кровь был бы частично удовлетворен. Но есть несколько нюансов, которые придется расхлебывать любому политическому наследнику действующего лидера и его команде.

    Ключевым для понимания международных перспектив Турции остаются ее взаимоотношения со стратегическим союзником по НАТО – США. Возвращение к власти Дональда Трампа обнадеживало Эрдогана и его систему. Успех поддерживаемых Турцией боевиков в свержении режима Башара Асада в Сирии в декабре 2024-го как будто должен был заставить Вашингтон воспринимать Анкару всерьез хотя бы на Ближнем Востоке.

    Хотя у Анкары и Вашингтона в последние годы были разногласия, в том числе по поводу закупки Турцией российских ЗРК С-400 и неоднократных вторжений в Сирию, Трамп видел в Эрдогане партнера, способного помочь стабилизировать Ближний Восток. Турция обладала рычагами влияния на ХАМАС, что могло бы пригодиться США в переговорах о прекращении огня с Израилем, Турция могла бы поддержать миротворческие и восстановительные работы в Газе.

    Поначалу казалось, что притяжение Трампа и Эрдогана друг к другу безусловно. Через несколько дней после визита Эрдогана в Вашингтон осенью 2025 года глава турецкой разведки Ибрагим Калын присоединился к переговорам в Египте о прекращении огня в Газе. Это был едва ли не первый случай, когда американцы официально допустили Анкару до израильско-палестинских переговоров. Когда 13 октября было подписано соглашение о прекращении огня, Эрдоган стоял на пресс-конференции рядом с Трампом и лидерами Египта и Катара. Для сторонников турецкого президента его участие было весьма символичным – наконец-то историческая роль Турции признана и на Святой Земле. По крайней мере, именно в этом хотел бы убедить турок Эрдоган.

    На самом деле, мощь Турции пока не соответствует стремлениям президента к созданию регионального порядка под руководством Анкары. Поддержка Трампа была хороша для имиджа, но импульсивная, неструктурированная внешняя политика американского президента вряд ли повысит влияние Турции в регионе или убедит остальную часть Ближнего Востока принять это. Игроки обратят внимание, что даже по поставкам истребителей F-35 турки с американцами пока не договорились. К тому же действуя самостоятельно, Турция сталкивается со слишком заметным внешним сопротивлением, особенно со стороны уверенного и, что еще важнее, союзного лично Трампу Израиля, чтобы построить региональный порядок на своих условиях.

    Геополитический проект Эрдогана основан на простой идее: Турция – это не просто средняя держава, ей суждено возглавить весь Ближний Восток. Через неделю после падения Асада Эрдоган заявил: «Турция больше, чем просто Турция», и что «как нация, мы не можем ограничивать свое видение 782 тыс. кв. км» турецкой территории.

    Внутри страны пропаганда продвигает кампанию «Век Турции» и популяризирует идею о том, что страна обречена на повторение величия Османской империи. В телесериалах, на квазиакадемических конференциях османская эпоха предстает как золотой век. Тот факт, что эпоха закончилась иностранными интригами и внутренним предательством, игнорируется.

    Пока имперские амбиции Турции трансформируются в идею регионального порядка под руководством Турции – в частности, закрепления передовых оборонительных позиций Турции в Ираке, Ливии, Сирии и Восточном Средиземноморье. Турецкие политики называют Турцию «гарантом стабильности» от Кавказа до Леванта, подчеркивая союз страны с дружественными режимами.

    При Эрдогане Турция действительно расширила свое региональное присутствие. Его военное измерение хорошо ощущается на Кавказе, в странах исторического Леванта и в части Африки, в частности, усилением флота в ближайших акваториях. За последнее десятилетие Анкара заключила соглашения о партнерстве в области обороны и безопасности с двенадцатью странами из разных регионов. Ливии, помимо участия в экономических проектах, Турция оказывает поддержку в области безопасности, включая подготовку силовиков и военнослужащих. В 2020 году Турция поддержала военные действия Азербайджана с целью отвоевать территории у Армении. Турецкие компании играют ведущую роль в реконструкции и развитии инфраструктуры на отвоеванных территориях.

    Теперь Турция также стремится к нормализации отношений с Арменией и созданию регионального экономического соглашения, которое уменьшит влияние Ирана и России на Кавказе и расширит прямой доступ Турции на рынок. Растущая турецкая оборонная промышленность также дала Анкаре рычаги влияния в отношениях с европейскими союзниками и точку входа на рынки Африки и Азии.

    Появление лояльного режима в Сирии открыло Анкаре путь к возобновлению замороженного мирного процесса с сепаратистами Рабочей партии Курдистана (РПК). Свержение Асада в Дамаске сделало урегулирование более осуществимым.

    Эрдоган и его ультранационалистический соправитель по коалиции Девлет Бахчели теперь называют турецко-курдско-арабский альянс основой региональной стабильности. Этот акцент также позволяет им апеллировать к памяти о многоэтнической Османской империи. «История, – недавно написал Эрдоган в соцсети, – полна бесчисленных примеров успехов, которых мы достигли как внутри страны, так и за рубежом, когда турки, курды и арабы были едины и вместе».

    Теперь Эрдоган надеется продемонстрировать многоэтническую – хотя и нелиберальную – модель управления, которая учитывает межобщинное разнообразие под сильным суннитским руководством. Это, по мнению турецких исламистов, было ключом к успеху и долголетию Османской империи – и недостатком некогда светской Турецкой Республики.

    Однако если переговоры с курдами зайдут в тупик в Турции или Сирии, вся структура замысла начнет сыпаться – и это подорвет утверждение Анкары о том, что Турция может навести порядок в регионе. Мечта Эрдогана о начале нового турецкого столетия зиждется на хрупком фундаменте.

    Для простых турок, которые изо всех сил пытаются свести концы с концами, имперское величие кажется далеким от повседневных трудностей. Даже после некоторых стабилизационных мер правительства инфляция остается неизменно высокой, а доверие инвесторов низким. В результате уже сейчас понятно, что Турция в одиночку не потянет задачу по восстановлению Сирии – или любого другого крупного регионального проекта. Задачу придется с кем-то разделить. Вместе с влиянием, разумеется. Не случайно уже сейчас финансовые ограничения Турции вынудили новое сирийское правительство обратиться к Катару и Саудовской Аравии для покрытия неотложных бюджетных нужд, таких как зарплаты и пенсии – этот сдвиг усиливает влияние стран Персидского залива в Дамаске за счет Турции.

    После двух десятилетий гиперцентрализованная система Эрдогана изнывает от недостатка компетентных кадров. Чистки и назначения по принципу лояльности уничтожают институциональный опыт. Принятие решений сосредоточено в президентском дворце, что лишает турецкую бюрократию возможности разрабатывать собственную политику или эффективно ее реализовывать. Реальная стратегия регионального влияния потребовала бы от Турции госаппарата, способного к устойчивому экономическому взаимодействию, дипломатической координации и терпеливому управлению политическими переходами – в Ливии, Сирии и других странах – а не только к эпизодическим демонстрациям военной мощи. В настоящее время Анкаре просто не хватает институциональных механизмов, соответствующих ее амбициям.

    Вот с таким наследством придется столкнуться любому, кто придет на место Эрдогана – будь то Билал Эрдоган или кто-то еще.

    Другие материалы автора

    Главное
    Крупнейший саудовский НПЗ остановил работу после удара беспилотника
    WP: Первые потери в войне с Ираном усилили опасения о ПВО США
    Пакистан нанес авиаудар по бывшей военной базе США Баграм
    Британия решила вывести второстепенный персонал с базы на Кипре после удара Ирана
    Удары США и Израиля унесли жизни 175 иранских учителей и школьников
    Российские туристы массово застряли на Бали из-за закрытия аэропорта Дубая
    Умер драматург и режиссер Николай Коляда

    Российский бюджет выигрывает от конфликта вокруг Ирана

    Падение цен на нефть и крепкий рубль сильно бьют по доходам российского бюджета. При этом на первое повлиять Россия не в состоянии, а ослабление рубля не в ее интересах из-за влияния на инфляцию. Серьезно изменить ситуацию в нашу пользу способны только геополитические конфликты, и американский президент это обеспечивает. Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Прибалтика все еще кормится торговлей с Россией

    Даже самые русофобские страны Прибалтики, как выясняется, продолжают и сегодня сохранять высокий уровень взаимной торговли с Россией. И это несмотря на то, что и политики, и местные националисты требуют от них прекратить любые торговые связи с «государством-агрессором». Как происходит сегодня эта торговля и почему в реальности Прибалтика не может от нее отказаться? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • ЕС борется с Россией за роль третьей силы

      «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    • Война США с Ираном: зачем?

      Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для рассады, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации