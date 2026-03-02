В Новороссийске обломки БПЛА повредили еще семь домов

Tекст: Катерина Туманова

«По предварительной информации, пострадавших нет. В зданиях повреждены окна и крыши. По двум адресам пожарные ликвидируют возникшие в результате падения обломков возгорания», – отметили в ведомстве.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко уточнил, что по двум адресам в результате возникли возгорания, их ликвидируют.

«Для жителей Восточного внутригородского района развернут еще один пункт временного размещения на базе школы №32, куда направлены жильцы частных домовладений», – написал он.

Ранее Кравченко сообщал, что при атаке дронов ВСУ на Новороссийск пострадал человек и повреждены дома.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщало, что в первую половину дня в воскресенье над страной уничтожили 43 беспилотника ВСУ. Футбольный матч в Новороссийске закрыли для зрителей из-за угрозы атаки дронов.