В Новороссийске обломки БПЛА повредили еще семь домов
После атаки дронов ВСУ в ночь на понедельник выяснилось, что обломки БПЛА повредили в Новороссийске еще два многоквартирных и пять частных домов, сообщил в Telegram-канале Оперативный штаб Краснодарского края.
«По предварительной информации, пострадавших нет. В зданиях повреждены окна и крыши. По двум адресам пожарные ликвидируют возникшие в результате падения обломков возгорания», – отметили в ведомстве.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко уточнил, что по двум адресам в результате возникли возгорания, их ликвидируют.
«Для жителей Восточного внутригородского района развернут еще один пункт временного размещения на базе школы №32, куда направлены жильцы частных домовладений», – написал он.
Ранее Кравченко сообщал, что при атаке дронов ВСУ на Новороссийск пострадал человек и повреждены дома.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщало, что в первую половину дня в воскресенье над страной уничтожили 43 беспилотника ВСУ. Футбольный матч в Новороссийске закрыли для зрителей из-за угрозы атаки дронов.