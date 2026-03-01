  • Новость часаМинобороны доложило о 27 сбитых за ночь дронов ВСУ над регионами России
    США в войне с Ираном пошли ва-банк
    Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран
    Военный эксперт объяснил точность попаданий Ирана по базам США
    Эксперт: После бомбежек Ирана может начаться госпереворот
    Родственники верховного лидера Ирана погибли при ударах Израиля и США
    КСИР предупредил суда о закрытии Ормузского пролива
    Иранские военные поразили корабль ВМС США ракетами
    «Росатом» сообщил об обстановке на иранской АЭС «Бушер»
    Иран применил гиперзвуковую ракету «Фаттах»
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Иран переиграл себя с ядерным оружием

    Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания, ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как «Буря в пустыне» вызвала шторм на планете

    35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    1 марта 2026, 05:58 • Новости дня

    Постпред США при ООН попытался обвинить Иран в покушении на Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский постпред при ООН Майк Уолц назвал заявления иранской стороны об атаке США и Израиля фарсом и подчеркнул законность действий Вашингтона в ответ на угрозы со стороны Ирана.

    США решительно отвергли обвинения иранского постпреда при ООН Амира Саид Иравани в нарушении международного права. Американский дипломат заявил, что заявления Ирана о незаконных действиях США «фарс и нелепость», сказано в представленном на сайте постпредства США при ООН транскрипте выступления   Уолца.

    В речи Уолц подчеркнул, что за 47 лет власти Ирана неоднократно призывали к уничтожению США и Израиля, а также организовали многочисленные нападения на американские и израильские цели.

    «Иран несет ответственность за серию неспровоцированных вооруженных нападений на Соединенные Штаты и Израиль, нарушения Устава ООН и угрозы международному миру и безопасности на Ближнем Востоке. Он даже пытался совершить покушение на президента США, президента Трампа. Он делал это не только напрямую, но и через своих ставленников, стремящихся скрыть и замаскировать свои злодеяния, публично заявляя при этом, что является жертвой», – сказал дипломат.

    Также Уолц обвинил иранские власти в массовых убийствах собственных граждан и репрессиях против инакомыслящих. По его словам, угрожающая деятельность Ирана представляет прямую угрозу США, американским войскам и союзникам по всему миру. В заключение представитель США выразил мнение, что иранский народ может «наконец-то будет свободен».

    Дипломат заявил, что США предприняли все усилия для мирного урегулирования этого конфликта с Ираном, но Иран упустил эту возможность. Кроме того, действия США были согласованы с Израилем и соответствуют статье 51 Устава ООН о праве на самооборону.

    В завершение Уолц подчеркнул, что не будет более отвечать представителю Ирана, который, по его словам, «представляет режим, убивший десятки тысяч собственных граждан и посадивший в тюрьму многих за стремление к свободе».

    Напомним, постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании по эскалации на Ближнем Востоке назвал атаку США и Израиля на страну военным преступлением, а попытки оправдать его безосновательными и лишенными правовой базы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии». Захарова в эскалации на Ближнем Востоке увидела аналогию с Украиной. Гутерреш заявил о подрыве международной безопасности из-за атаки на Иран.

    28 февраля 2026, 21:21 • Новости дня
    Родственники верховного лидера Ирана погибли при ударах Израиля и США

    Jamaran: Невестка и зять верховного лидера Ирана погибли при ударах Израиля и США

    Tекст: Мария Иванова

    Родственники высшего руководителя исламской республики стали жертвами массированной атаки на Тегеран и другие иранские города.

    Член городского совета Тегерана заявил о смерти членов семьи главы государства на фоне бомбардировок, передает РИА «Новости». По данным агентства Jamaran, трагедия произошла в результате совместных действий американских и израильских военных.

    «Невестка и зять верховного лидера погибли», – приводит издание слова представителя столичных властей. На данный момент официального подтверждения или опровержения этой информации от других ведомств не поступало.

    Ранее Вашингтон и Тель-Авив нанесли серию ударов по объектам на иранской территории, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Тегеран ответил ракетным обстрелом израильской земли и военных баз США на Ближнем Востоке.

    Ранее сообщалось, что аятолла Али Хаменеи лично координирует ведение боевых действий в кризисном штабе Ирана.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг гибель высокопоставленных руководителей Ирана.

    Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан.

    1 марта 2026, 04:30 • Новости дня
    Гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Али Хаменеи
    Гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Али Хаменеи
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер революции Ирана аятолла Али Хаменеи принял мученическую смерть, он погиб утром 28 февраля в своей резиденции, объявило государственное телевидение страны.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атаки США и Израиля по Ирану, сообщило государственное телевидение Ирана. Фрагмент объявления об этом представило агентство Fars.

    «Великий народ Ирана, верховный лидер Ирана имам Хаменеи принял мученическую смерть при атаке США и Израиля», – объявил ведущий.

    Правительство Ирана в связи с трагическим известием объявило 40-дневный траур.

    Ранее агентство Fars подтвердило гибель четырех членов семьи аятоллы Хаменеи: дочери, зятя, внука и одной из невесток.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями. Нетаньяху вечером субботы  объявил об «увеличении признаков» гибели Хаменеи.

    Затем Reuters и ряд западных СМИ ранее сообщили, что под завалами в Иране якобы обнаружили тело Али Хаменеи, но Иран опроверг сведения о якобы погибшем Хаменеи. Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану.

    28 февраля 2026, 19:21 • Видео
    ЕС борется с Россией за роль третьей силы

    «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    28 февраля 2026, 20:12 • Новости дня
    После звонка Нетаньяху Мерц потребовал от Ирана прекратить удары

    DPA: Мерц провел телефонный разговор с Нетаньяху и другими партнерами в регионе

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонные переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и потребовал от Тегерана немедленно прекратить военные действия в регионе.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц после недавних ударов по иранским объектам связался по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.

    Политик также согласовал позиции с лидерами Франции и Британии, поддерживая тесный контакт с американской стороной.

    Берлин в итоге выступил с жестким требованием к Тегерану. «Правительство ФРГ настоятельно призывает Иран немедленно прекратить военные удары по Израилю и другим нашим партнерам в регионе», – говорится в официальном заявлении канцлера.

    Мерц особо подчеркнул, что Германия не принимала участия в военной операции Вашингтона и Тель-Авива. По его словам, необходимо возобновить дипломатические усилия для снижения рисков и обеспечения региональной стабильности.

    Глава кабинета министров вновь обвинил иранские власти в дестабилизации Ближнего Востока и развитии ракетной программы. При этом он отметил право народа исламской республики самостоятельно определять свою судьбу.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана и назвало их заранее спланированной и неспровоцированной вооруженной агрессией. Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана осудил нападение США и Израиля на Иран.

    28 февраля 2026, 22:21 • Новости дня
    Трамп: Атака на Иран может затянуться

    Трамп: Атака может затянуться, а Ирану потребуются годы на восстановление

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил израильскому репортеру о том, что атака на Иран может продлиться несколько дней, а восстанавливаться от нее республике придется годами.

    Трамп в телефонном разговоре с репортером израильского новостного канала Channel 12 заявил, что Ирану потребуется «несколько лет», чтобы оправиться от совместного американо-израильского нападения на страну, передает Times Of Israel.

    Он говорит, что он может продолжать кампанию так долго, как ему заблагорассудится, или завершить в течение нескольких дней, предупредив, что он снова нападет, если Иран попытается восстановить свою ядерную программу.

    Трамп подчеркивает, что в любом случае Ирану потребуется «несколько лет», чтобы оправиться от этого удара, сообщает The Hebrew network.

    Американский лидер обвинил Иран в том, что он отказывается от заключения ядерной сделки, реши, что Тегеран не стремится к соглашению всерьез. Трамп также описывает свой разговор с премьер-министром Биньямином Нетаньяху сегодня вечером как позитивный.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Армия Израиля начала новые авиаудары по Ирану, в качестве целей названы объекты ракетной инфраструктуры и средства противовоздушной обороны.

    Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями.

    28 февраля 2026, 21:35 • Новости дня
    «Росатом» сообщил об обстановке на иранской АЭС «Бушер»

    «Росатом»: АЭС «Бушер» в Иране работает в обычном режиме

    Tекст: Мария Иванова

    Атомная станция «Бушер» продолжает работать в штатном режиме, при этом «Росатом» принимает все меры для обеспечения безопасности своих сотрудников.

    Российская госкорпорация подтвердила, что боевые действия не повлияли на деятельность энергоблока, передает РИА «Новости».

    «Площадка АЭС «Бушер» в Иране на текущий момент продолжает работать в обычном режиме, военная операция в регионе на деятельности никак не сказалась», – говорится в официальном сообщении.

    В компании также отметили, что предпринимают исчерпывающие меры для защиты людей. Руководство делает все возможное ради обеспечения полной безопасности российских специалистов и членов их семей.

    Ранее иранское телевидение сообщило о громких хлопках в нескольких провинциях страны. Взрывы были слышны в том числе в городе Бушер, где при участии России возводится атомная станция.

    После совместных ударов США и Израиля по территории Ирана погиб 201 человек, еще 747 получили ранения в 24 провинциях страны.

    Соединенные Штаты и Израиль в субботу нанесли серию ударов по объектам на иранской территории, включая Тегеран.

    В ответ иранские военные атаковали ракетами израильскую землю и американские военные базы на Ближнем Востоке.

    28 февраля 2026, 21:18 • Новости дня
    Появилось видео удара дрона предположительно по штабу 5-го флота США в Бахрейне

    Момент атаки дрона предположительно по базе США в Бахрейне попал на видео

    Tекст: Вера Басилая

    В интернете распространились кадры, на которых запечатлен момент удара иранского дрона предположительно по штабу 5-го флота ВМС США в Бахрейне.

    В сети появилось видео удара иранского дрона-камикадзе в Бахрейне. Журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон сообщил., что удар был нанесен по по штабу 5-го флота ВМС США в Бахрейне. На записи видно, как беспилотник пикирует в здание базы, после чего происходит мощный взрыв, передает РИА «Новости».

    В настоящий момент официального подтверждения подлинности видео, а также информации о последствиях инцидента нет. Неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие среди военных или гражданских на территории базы.

    Инцидент произошёл на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке: США и Израиль в субботу нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, в результате чего, по сообщениям, были разрушения и гибель гражданских. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории и по военным объектам США в регионе.

    Удары по Ирану были нанесены на фоне переговоров по иранской ядерной программе между Вашингтоном и Тегераном в Женеве, проходивших при посредничестве Омана. МИД России осудил нападения США и Израиля, заявив, что вся ответственность за негативные последствия нынешнего кризиса лежит на этих странах.

    В Манаме произошли атаки на жилые дома, после чего сотрудники гражданской обороны тушили пожары и оказывали помощь пострадавшим.

    Сообщалось, что Иран нанес удар по 14 военным базам США на Ближнем Востоке.

    Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, во время которой ракеты и беспилотники были запущены по базам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    28 февраля 2026, 21:00 • Новости дня
    США призвали суда покинуть Ормузский пролив, Персидский и Оманский заливы

    Минтранс США призвал суда уйти из Ормузского и Оманского заливов

    Tекст: Вера Басилая

    Американские власти уведомили суда о необходимости покинуть районы Ормузского пролива, Персидского и Оманского заливов, а также Аравийского моря.

    Министерство транспорта США выпустило предупреждение для судов о необходимости покинуть Ормузский пролив, Персидский и Оманский заливы, а также Аравийское море, передает ТАСС.

    Ведомство также обязало все суда не приближаться к кораблям ВМС США у берегов Ирана на расстояние ближе 30 морских миль. В сообщении американского Минтранса отмечается, что данное требование связано с возможными военными операциями в указанных районах. Срок действия предупреждения установлен до 7 марта.

    Ранее военно-морская миссия ЕС Aspides зафиксировала сообщения от КСИР о запрете движения судов через Ормузский пролив.

    Армия Израиля начала новые авиаудары по Ирану, в качестве целей названы объекты ракетной инфраструктуры и средства противовоздушной обороны.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана и заявило о спланированной вооруженной агрессии против суверенного государства.

    28 февраля 2026, 22:51 • Новости дня
    «Мисс Россия 2022» в Дубае призналась в «небольшой панике»

    Tекст: Катерина Туманова

    Победительница конкурса «Мисс Россия» в 2022 году Анна Линникова находится в Дубае и признается, что при внешнем спокойствии «небольшая паника» в городе ощущается.

    «Небольшая паника всё же присутствует, я не гуляю, другие люди тоже стараются сидеть по домам. Некоторые районы бомбят больше других. Моя замужняя подруга живёт с ребенком в даунтауне, там прилетело порядка десятка бомб, у нас на Марине прилетело порядка 4-5 точно. Прямо надо мной ПВО сбило три ракеты, я видела их своими глазами», – призналась она Telegram-каналу Super.Ru.

    Линникова добавила, что «на самом деле очень страшно и тревожно». Ничего подобного девушка никогда не видела.

    Напомним, в ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями.

    28 февраля 2026, 20:52 • Новости дня
    Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек при атаке на Иран

    Красный Полумесяц: Более 200 человек погибли, около 750 ранены при ударе по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    После совместных ударов США и Израиля по территории Ирана погиб 201 человек, еще 747 получили ранения в 24 провинциях страны, сообщил иранский Красный полумесяц.

    Иранская организация Красного Полумесяца обнародовала данные о жертвах недавней агрессии, передает РИА «Новости». По словам спасателей, количество пострадавших исчисляется сотнями.

    «К настоящему моменту 747 человек получили ранения, 201 погиб», – цитирует заявление ведомства агентство Mehr.

    Специалисты зафиксировали попадания снарядов в 24 из 31 провинции исламской республики. В городе Шахин-Деж на северо-западе страны погибли три представителя добровольческих сил «Басидж». Эти формирования связаны с Корпусом стражей исламской революции и местными силовиками.

    Ранее Тегеран заявил о гибели около 160 человек из-за удара по школе в Минабе.

    Кроме того США и Израиль ударили по спортзалу с детьми в Иране.

    Соединенные Штаты и Израиль в субботу нанесли серию ударов по объектам на иранской территории, включая Тегеран.

    В ответ иранские военные атаковали ракетами израильскую землю и американские военные базы на Ближнем Востоке.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары по иранской территории.

    28 февраля 2026, 23:12 • Новости дня
    Reuters узнало о вероятном обнаружении тела Али Хаменеи под завалами

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб после американский и израильских ударов по Ирану, его тело нашли под завалами, сообщил источник с израильской стороны.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи убит в результате израильских и американских ударов, сообщил агентству Reuters в субботу высокопоставленный израильский чиновник, Иран пока не предоставил подтверждения этим данным.

    Некоторое время назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в обращении к нации о возросшем числе признаков того, что верховный лидер Ирана Хаменеи погиб, и призвал иранцев выйти на улицы и свергнуть прежний режим.

    86-летний Хаменеи стал высшим должностным лицом Ирана в 1989 году после смерти основателя Исламской Республики аятоллы Рухоллы Хомейни. Как верховный лидер, он осуществлял полный контроль над политическими, военными и религиозными институтами Ирана, формируя внутреннюю политику и направляя внешние отношения.

    Израиль долгое время рассматривал его как дестабилизирующую силу на Ближнем Востоке, ссылаясь на его поддержку сети воинствующих союзников Ирана, включая палестинский ХАМАС и ливанскую «Хезболлу». Когда в июне 2025 года Израиль и Иран вели 12-дневную воздушную войну, министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил его убийством, заявив, что верховный лидер «не может продолжать существовать».

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями.

    1 марта 2026, 01:55 • Новости дня
    Гутерреш заявил о подрыве международной безопасности из-за атаки на Иран
    Гутерреш заявил о подрыве международной безопасности из-за атаки на Иран
    @ Xie Jianfei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    На созванной Россией и Китаем экстренной встрече СБ ООН по ситуации в Иране Генеральный секретарь организации решительно осудил военную эскалацию на Ближнем Востоке.

    «Я осуждаю сегодняшнюю военную эскалацию на Ближнем Востоке. Применение силы Соединенными Штатами и Израилем против Ирана и последующие ответные действия Ирана в регионе подрывают международный мир и безопасность», – заявил Гутерреш в ходе выступления.

    Генсек ООН осудил и последующие атаки Ирана, нарушившие суверенитет и территориальную целостность Бахрейна, Ирака, Иордании, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

    Он выразил сожаление, что США и Иран упустили возможность дипломатического урегулирования и перешли к военной эскалации, а также напомнил об обязательствах всех участников конфликта соблюдать ядерную безопасность.

    «Жизнеспособной альтернативы мирному урегулированию международных споров не существует», – сказал Гутерреш в заключение, призвав стороны конфликта к деэскалации.

    Генсек ООН добавил, что слышал о вероятной гибели Али Хаменеи, но подтвердить или опровергнуть эти данные не может.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Захарова указала на игнорирование Западом погибших при эскалации в Иране детей.

    28 февраля 2026, 20:04 • Новости дня
    Россиянка приютила у себя несколько человек после падения ракеты в Дубае

    Tекст: Вера Басилая

    Жительница России, находящаяся в Дубае, предоставила убежище нескольким людям после падения обломков ракеты на острове Palm Jumeirah.

    В Дубае после падения обломков ракеты на район Palm Jumeirah, где расположен отель Fairmont The Palm, местная жительница из России укрыла у себя несколько человек, передает РИА «Новости».

    По словам россиянки Анастасии, к ней обратились люди, чьи квартиры оказались рядом с местом пожара. «Сейчас мне нужно укрыть несколько людей в своей квартире, потому что у них теперь квартира с видом на пожар, и они немного в панике... семейные люди», – сообщила женщина.

    Анастасия отметила, что давно живет в Дубае и ее квартира находится недалеко от пострадавшего отеля, но в день происшествия она уехала из города и не пострадала. Она также рассказала, что ее друзья, находящиеся сейчас в Дубае, сохраняют спокойствие и не поддаются панике на фоне случившегося инцидента.

    Ранее ракета упала рядом с пятизвездочным отелем Fairmont The Palm в Дубае.

    Очевидцы сообщили о взрывах и пожаре в жилом районе Palm Jumeirah.

    Противовоздушная оборона ОАЭ сбила иранскую ракету над колесом обозрения Ain Dubai.

    1 марта 2026, 00:18 • Новости дня
    Подруга Павла Дурова показала последствия авиаудара в квартал в Дубае

    Подруга Павла Дурова показала последствия авиаудара в Дубае

    Tекст: Катерина Туманова

    Подруга основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова выложила видео после ракетного удара в Дубае, при котором обломки ракеты рухнули в жилом районе Пальма.

    «Рядом с моим домом в Пальме… С ума сойти! Надеюсь, все в живы», – подписала она видео Telegram-канале.

    На коротком видео видна горящая конструкция на противоположной стороне вечерней улицы, по дорогам ездит транспорт, ходят редкие прохожие. Над пожарищем стоит черный дым, слышны сирены.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при пожаре на Palm Jumeirah в Дубае после обстрела пострадали четыре человека. В результате падения ракеты рядом с отелем Fairmont The Palm возник сильный пожар. Россиянка приютила у себя несколько человек после падения ракеты в Дубае.

    «Мисс Россия 2022» в Дубае призналась в «небольшой панике».


    1 марта 2026, 05:45 • Новости дня
    КСИР объявил об отмщении за смерть аятоллы Хаменеи

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с заявлением после подтверждения о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи, пообещав отомстить за его гибель.

    «Мы не покоримся врагам, особенно преступной Америке и зловещему сионистскому режиму! Силой и поддержкой благородного народа мы будем продолжать путь мудрого и могущественного лидера [Хаменеи], до последней капли крови и капитуляции врагов», – сказано в заявлении в Telegram-канале КСИР.

    Выражая соболезнования иранскому народу в связи с гибелью аятоллы, воины КСИР призывают объединяться и следовать заветам Хаменеи, сражаясь с врагами.

    «Грядут самые масштабные наступательные операции в истории Вооруженных сил Исламской Республики Иран», – пообещали в КСИР в ответ на убийство аятоллы.

    Также в одном из сообщений указано, что «Хезболла» официально вступила в борьбу против сионистского режима, чтобы отомстить за кровь лидера революции».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство Fars подтвердило гибель четырех членов семьи аятоллы Хаменеи: дочери, зятя, внука и одной из невесток. Reuters и ряд западных СМИ ранее сообщили, что под завалами в Иране якобы обнаружили тело Али Хаменеи, но Иран опроверг сведения о погибшем Хаменеи.

    Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану. После чего гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Хаменеи.

    28 февраля 2026, 22:30 • Новости дня
    Нетаньяху объявил об «увеличении признаков» гибели Хаменеи

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о возросшем числе признаков того, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб, и призвал иранцев выйти на улицы и свергнуть прежний режим.

    «Признаки того, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи «больше не существует», усиливаются», – цитирует Нетаньяху Times Of Istrael в видеообращении к израильской общественности.

    Он заявил, что утром Израиль ликвидировал командиров КСИР, высокопоставленных чиновников иранского режима, высокопоставленных сотрудников ядерной программы, и что в ближайшие дни «мы нанесем удары по тысячам целей террористического режима».

    Нетаньяху заверил, что Израиль создаст условия для того, чтобы иранский народ «освободился от оков диктатуры».

    Операция против Ирана «будет продолжаться столько, сколько потребуется, и для этого необходима выдержка», – сказал он.

    Израильский премьер поблагодарил президента США Дональда Трампа за его «историческое лидерство».

    «Он – лидер, который держит свое слово», – сказал Нетаньяху.

    Премьер-министр заявил, что операция «приведет к миру, истинному миру».

    По словам Нетаньяху, Израиль вступил в войну, чтобы «фундаментально изменить» ситуацию, в которой Иран находился на пути к обладанию ядерным оружием, что позволило бы ему резко усилить угрозы в адрес своих соседей.

    Нетаньяху призвал иранцев выйти на улицы, чтобы объединиться и свергнуть прежнюю власть.

    «Не упустите эту возможность. Такая возможность выпадает раз в поколение. Скоро настанет ваш час. Момент, когда вы должны будете массово выйти на улицы, чтобы завершить работу по свержению режима ужасов, который отравляет вашу жизнь. Помощь прибыла», – говорил Нетаньяху на иврите и по-английски.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями.

