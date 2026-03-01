Представитель Ирана при ООН назвал военным преступлением действия США и Израиля

Tекст: Катерина Туманова

Представитель Ирана в Совете Безопасности ООН в ходе своего выступления отметил, что США и Израиль атаковали иранское общество в мирных городах, ударили по школе в пределах города Минаба, нарушили всевозможные нормы международного права, которое должна охранять Организация Объединенных Наций, а ее участники не должны угрожать или применять силу, приводит его тезисы агентство ISNA.

«Мы имеем право защищаться. Иран продолжает призывать соседние страны уважать его. Все незаконные действия в этом районе являются нашими законными целями», – подчеркнул Амир Саид Иравани.

Дипломат добавил, что начатая США и Израилем война не только против Ирана, но и против Устава ООН, против международного права.

«Военная агрессия, осуществляемая Соединенными Штатами и Израилем, не удовлетворяет ни одному из критериев законной самообороны», – приводит слова постпреда Ирана РИА «Новости».

По словам Иравани, Иран ожидает, что Совет Безопасности потребует возмещения ущерба в результате атаки США и Израиля на страну.

«[требуем] обязательных гарантий того, что Соединенные Штаты и израильский режим несут полную международную ответственность за материальный и моральный ущерб, нанесенный инфраструктуре и объектам Исламской Республики Иран, и обязаны обеспечить полное возмещение», – заявил он.

В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

