Москалькова опровергла использование Россией украинцев как заложников

Tекст: Ольга Иванова

Россия не использовала в качестве заложников граждан Украины, которых спасли из зоны боевых действий на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА «Новости». Она подчеркнула, что никаких условий для возврата этих людей не выдвигалось.

По словам Москальковой, в декабре 2025 года российские военные вывезли из зоны СВО 46 граждан Украины. Из этого числа 17 человек уже смогли вернуться домой.

«Это очень важно, что их не использовали как заложников, не ставился вопрос о том, чтобы их менять на кого-то или репатриировать на каких-то взаимных условиях», – отметила Москалькова. Остальные спасённые продолжают оставаться на территории России, но возможность их возвращения сохраняется.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнослужащих в украинском плену.

Ранее при участии омбудсмена в Россию вернулся моряк Денис Елетин после трех лет заключения на Украине.