Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.0 комментариев
Система «Купол Донбасса» за неделю отразила 874 атаки дронов
За неделю система РЭБ «Купол Донбасса» предотвратила 874 атаки украинских беспилотников, из которых 486 уничтожены над Донецком и Макеевкой.
Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 874 атаки украинских беспилотников в ДНР, передает ТАСС. По данным регионального управления ФСБ, над Донецком и Макеевкой были уничтожены 486 дронов, над Горловкой – 388. В сообщении уточняется, что украинские боевики активно действовали на Донецком, Макеевском и Горловском направлениях, угрожая безопасности мирного населения республики.
На окраине Донецка системой были сбиты ударный дрон FP-1 и беспилотник украинского производства «Чаклун», которые нацеливались на критически важную энергоподстанцию. В Макеевке подавлен самодельный беспилотник, предназначенный для атаки на водораспределительный узел.
В Горловке с помощью РЭБ были пресечены атаки роев беспилотных аппаратов, противник использовал тактику массированных налетов, особенно в ночное время. Зафиксирована возросшая активность разведывательных БПЛА самолетного типа возле Зуевской ТЭС. Все обнаруженные взрывоопасные предметы и компоненты беспилотников были изъяты и уничтожены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства РЭБ перехватили 137 дронов над Донецком и Макеевкой. Система «Купол Донбасса» за неделю сорвала более 150 атак украинских дронов над этими городами. За неделю в ДНР сорвали почти 200 атак дронов ВСУ.