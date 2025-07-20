Tекст: Дмитрий Зубарев

Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 874 атаки украинских беспилотников в ДНР, передает ТАСС. По данным регионального управления ФСБ, над Донецком и Макеевкой были уничтожены 486 дронов, над Горловкой – 388. В сообщении уточняется, что украинские боевики активно действовали на Донецком, Макеевском и Горловском направлениях, угрожая безопасности мирного населения республики.

На окраине Донецка системой были сбиты ударный дрон FP-1 и беспилотник украинского производства «Чаклун», которые нацеливались на критически важную энергоподстанцию. В Макеевке подавлен самодельный беспилотник, предназначенный для атаки на водораспределительный узел.

В Горловке с помощью РЭБ были пресечены атаки роев беспилотных аппаратов, противник использовал тактику массированных налетов, особенно в ночное время. Зафиксирована возросшая активность разведывательных БПЛА самолетного типа возле Зуевской ТЭС. Все обнаруженные взрывоопасные предметы и компоненты беспилотников были изъяты и уничтожены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, средства РЭБ перехватили 137 дронов над Донецком и Макеевкой. Система «Купол Донбасса» за неделю сорвала более 150 атак украинских дронов над этими городами. За неделю в ДНР сорвали почти 200 атак дронов ВСУ.