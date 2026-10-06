Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.21 комментарий
Российские бойцы начали уничтожать позиции ВСУ за пять минут
Дроны на оптоволокне позволили ВС России уничтожать позиции ВСУ за пять минут
Позиции ВСУ в Харьковской области ВС РФ уничтожаются в течение пяти минут после их обнаружения с использованием дронов на оптоволоконном управлении, что гарантирует точное поражение целей, сообщил оператор ударных БПЛА подразделений беспилотных систем (БПС) 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» с позывным Кеша.
Военнослужащие российской армии научились поражать позиции противника в Харьковской области всего за пять минут после их обнаружения, передает ТАСС. Оператор ударных дронов 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» с позывным Кеша пояснил, что такая скорость достигается благодаря использованию беспилотников на оптоволоконном управлении.
«Летаем над лесопосадками, дорогами, домами и любыми укрытиями ВСУ в Харьковской области. Исследуем, есть ли там противник. Как только мы обнаруживаем его, в течение пяти минут туда летит «оптоволокно», – рассказал боец.
По словам военнослужащего, пока дрон летит к цели, артиллерия также отрабатывает по выявленным позициям с высокой точностью. Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и ликвидировать формирования украинских сил в ходе спецоперации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения российской группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке Харьковской области. Операторы беспилотников поразили пункты управления и укрытия противника на этом направлении. Российские расчеты БПЛА научились эффективно уничтожать вражескую артиллерию парными ударами.