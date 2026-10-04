Минобороны: Группировка «Север» сжала кольцо окружения ВСУ в Харьковской области

Tекст: Вера Басилая

Подразделения российской группировки «Север» сжимают кольцо окружения подразделений Вооруженных сил Украины на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, сообщает Минобороны.

Внутри кольца идут бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково, а также продолжается ликвидация окруженных сил противника в районах Рубленого, Нефедовки, Купино и Черного. За сутки потери украинской стороны в окружении превысили 35 человек, уничтожен пункт управления дронами.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 235 военнослужащих, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 22 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию.

При расширении внешней зоны контроля бои идут вблизи Приколотного и Аннополья. Огневое поражение наносится ВСУ в Бережном, Подсреднем, Курганном и Малом Бурлуке.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малеевка и Студенки в Харьковской области, Райгородок, Карповка, Крестище и Волчий Яр в Донецкой народной республике.

Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Семеновка, Николаевка, Дружковка, Василевская Пустошь, Красный Молочар, Краматорск и Высокоивановка в ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Святогоровка, Роганское, Калинино, Белозерское, Марьевка, Новофедоровка и Веровка в Донецкой народной республике, Чугуево, Новопавловка и Ивановка в Днепропетровской области.

В населенном пункте Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвигались в северной и центральной частях города. Подразделения морской пехоты завершили зачистку жилой застройки в восточных районах города и продолжили наступление в его северной части. В течение суток освобождено 53 здания, уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Просяная, Катериновка, Орестополь, Шевченко, Ивановка и Диброва в Днепропетровской области, Васиновка, Дубовый Гай, Общее и Никольское в Запорожской области. Группировка войск «Днепр» заняла более выгодные рубежи и позиции. Военные нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка, Камышеваха, Димитров и Запасное в Запорожской области.

С начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 674 самолета, 284 вертолета, 252 053 беспилотника, 672 ЗРК, 31 121 танк и другие боевые бронированные машины.

Ранее Минобороны пообещало, что удары по военным объектам и объектам ВПК Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре будут усилены после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского бить по российским НПЗ.

Минобороны сообщило об уничтожении 1222 украинских дронов за сутки.