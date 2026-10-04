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    Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    11 комментариев
    4 октября 2026, 14:25 • Новости дня

    Российские войска сжали кольцо окружения частей ВСУ в Харьковской области

    Минобороны: Группировка «Север» сжала кольцо окружения ВСУ в Харьковской области

    Российские войска сжали кольцо окружения частей ВСУ в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения российской группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирований Вооруженных сил Украины на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, сообщило Министерство обороны.

    Подразделения российской группировки «Север» сжимают кольцо окружения подразделений Вооруженных сил Украины на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, сообщает Минобороны.

    Внутри кольца идут бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково, а также продолжается ликвидация окруженных сил противника в районах Рубленого, Нефедовки, Купино и Черного. За сутки потери украинской стороны в окружении превысили 35 человек, уничтожен пункт управления дронами.

    Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 235 военнослужащих, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 22 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию.

    При расширении внешней зоны контроля бои идут вблизи Приколотного и Аннополья. Огневое поражение наносится ВСУ в Бережном, Подсреднем, Курганном и Малом Бурлуке.

    Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малеевка и Студенки в Харьковской области, Райгородок, Карповка, Крестище и Волчий Яр в Донецкой народной республике.

    Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

    Кроме того, подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Семеновка, Николаевка, Дружковка, Василевская Пустошь, Красный Молочар, Краматорск и Высокоивановка в ДНР.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Святогоровка, Роганское, Калинино, Белозерское, Марьевка, Новофедоровка и Веровка в Донецкой народной республике, Чугуево, Новопавловка и Ивановка в Днепропетровской области.

    В населенном пункте Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвигались в северной и центральной частях города. Подразделения морской пехоты завершили зачистку жилой застройки в восточных районах города и продолжили наступление в его северной части. В течение суток освобождено 53 здания, уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Просяная, Катериновка, Орестополь, Шевченко, Ивановка и Диброва в Днепропетровской области, Васиновка, Дубовый Гай, Общее и Никольское в Запорожской области. Группировка войск «Днепр» заняла более выгодные рубежи и позиции. Военные нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка, Камышеваха, Димитров и Запасное в Запорожской области.

    С начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 674 самолета, 284 вертолета, 252 053 беспилотника, 672 ЗРК, 31 121 танк и другие боевые бронированные машины.

    Ранее Минобороны пообещало, что удары по военным объектам и объектам ВПК Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре будут усилены после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского бить по российским НПЗ.

    Минобороны сообщило об уничтожении 1222 украинских дронов за сутки.

    3 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Карасин объяснил, как трактовать предупреждение МИД дипломатам в Киеве

    Карасин: Заявление МИД – это не угроза, а предупреждение дипломатам в Киеве

    Карасин объяснил, как трактовать предупреждение МИД дипломатам в Киеве
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Никакой угрозы в заявлении МИД России нет, это указание на то, что нужно подумать о собственной безопасности, проще покинуть город и расположиться в других районах Украины, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин о призыве МИД к иностранным дипломатам покинуть Киев.

    «Я бы не стал оценивать заявление МИД как объявление киевской инфраструктуры зоной тотального огневого поражения. Прежде всего мы беспокоимся о безопасности иностранных дипломатов и представителей, которые находятся на территории Украины, и особенно в Киеве», – пояснил Григорий Карасин, председатель комитета Совфеда по международным делам.

    По его словам, в последнее время российские воздушные удары действительно приходятся, в том числе и по Киеву, «поэтому проще покинуть город и расположиться в других районах Украины».

    «Это не наше решение – пусть решают соответствующие министерства иностранных дел и ведомства тех стран. Никакой угрозы в этом нет. Это указание на то, что нужно подумать о собственной безопасности», – подчеркнул сенатор.

    Что касается красных линий и статуса Киева как зоны дипломатической неприкосновенности, Карасин напомнил, что «красную линию первыми перешли не мы». «Эти линии неоднократно преодолевал украинский режим. Поэтому в наших рекомендациях нет никаких угроз – есть просто пожелание и стремление предотвратить возможные трудности, неловкости и жертвы. Именно так это и следует трактовать», – подытожил Карасин.

    Российское внешнеполитическое ведомство в субботу повторно предостерегло иностранных граждан и персонал дипмиссий от пребывания на Украине и поездок на ее территорию. В МИД подчеркнули, что Вооруженные силы России продолжат массированные удары возмездия по военным объектам в Киеве и других украинских городах. Отмечается, что не покинувшие Киев иностранцы и дипломаты осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности.

    В ведомстве напомнили, что эта рекомендация впервые была озвучена еще в мае. МИД отмечает, что аналогичные предупреждения своим гражданам регулярно выдавали и западные страны (США, Британия, члены ЕС), однако сейчас, на фоне активизации воздушных ударов по Киеву, риски для иностранцев кратно возросли.

    В субботу утром российские войска нанесли удар беспилотниками по Северному автомобильному мосту через Днепр в Киеве, в результате чего движение транспорта по нему было остановлено. Ранее на этой неделе российские беспилотники трижды атаковали Южный мост, повредив его опору.

    Эксперты сходятся во мнении, что Москва перешла к системному демонтажу опорной инфраструктуры украинской столицы. Удары по Южному и Северному мостам не просто парализовали внутреннюю жизнь мегаполиса, а перерезали ключевые узлы снабжения ВСУ.

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    4 октября 2026, 09:46 • Новости дня
    Гросси объяснил отказ МАГАТЭ называть Киев виновным в атаках на ЗАЭС

    Гендиректор МАГАТЭ Гросси объяснил отказ называть Киев виновным в атаках на ЗАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объяснил, что агентство не называет виновных в атаках на Запорожскую АЭС ради сохранения беспристрастности.

    «Для международной организации принципиально важно сохранять беспристрастность», – заявил Гросси, отвечая на вопрос о призывах России публично называть виновных в атаках на Запорожскую АЭС, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что требования назвать ответственных исходят не только от Москвы, но и от западных стран.

    Гросси признал, что позиция агентства может вызывать недовольство, но подчеркнул, что МАГАТЭ намерено сосредоточиться на своей технической миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС.

    В пятницу МАГАТЭ заявило о сохранении рисков для станции до прекращения огня на Украине.

    Гросси назвал атаки на Запорожскую АЭС и ее персонал неприемлемыми.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    4 октября 2026, 04:06 • Новости дня
    NYT: Слова Кличко указали на конец периода безопасности в Киеве

    NYT: Слова Кличко говорят об окончании периода безопасности в Киеве

    Tекст: Катерина Туманова

    Слова мэра Киева Виталия Кличко о драматичной ситуации в городе и невозможности в нем больше жить так, как прежде доказывает переход Украины в новую стадию конфликта, пишет газета The New York Times.

    Издание приводит еще одну реплику киевского мэра, в которой он заявляет, что больше нельзя притворяться, будто в городе можно жить так, как жили в мирное время.

    «В словах Кличко отразилось чувство, которое в последние недели усилилось в столице Украины: относительная безопасность, которой Киев пользовался на протяжении большей части войны, о чем свидетельствовали переполненные кафе и маникюрные салоны, – закончилась», – говорится в статье The New York Times (NYT).

    Газета отмечает, что теперь над городом круглосуточно кружат дроны, вызывая почти непрерывные сигналы воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе. The Guardian указала, что Украина вступила в самый сложный период с 2022 года.

    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ.

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    3 октября 2026, 19:48 • Новости дня
    Уничтожена украинская диверсионная группа в Сумской области

    ВС России уничтожили ДРГ и ее командира в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие ликвидировали в Сумской области диверсионно-разведывательную группу 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ вместе с командиром с позывным Габа, сообщили российские силовики.

    В силовых структурах сообщили, что в Сумской области уничтожена ДРГ 78-й ОДШБр ВСУ вместе с командиром Алексеем Донцовым с позывным Габа.

    Донцов участвовал в боях за Артемовск, а также в провальном для ВСУ «контрнаступе» в Запорожской области, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале сотрудники ФСБ уничтожили украинскую ДРГ у Димитрова. Уничтоженная группа наемников ВСУ оказалась вооружена автоматами Калашникова. В январе российская ДРГ взяла в плен украинских военных на их позициях.

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    4 октября 2026, 05:38 • Новости дня
    Эксперт: Потеря порта Измаил вызвала топливный кризис у ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко констатировал возникновение серьезного дефицита горючего для нужд украинской армии из-за невозможности использовать инфраструктуру Измаильского порта.

    Он напомнил, что Измаильский порт – это советское наследие, там много портовой инфраструктуры, которая предназначена для разгрузки-погрузки всех видов грузов, в том числе и топлива.

    «Естественно, с лишением такой возможности на Украине образуется топливный кризис, который сейчас уже наблюдается в ряде регионов, а также усугубляет положение для украинских боевиков», – пояснил он ТАСС.

    Марочко добавил, что регулярные удары российских войск по нефтеперерабатывающим заводам, складам и заправкам делают дизель крайне дефицитным товаром на Украине.

    По его словам, полное обескровливание ВСУ лишит того способности оказывать сопротивление.

    «Удары по Измаильскому порту – это очень существенный урон для украинских боевиков, поскольку это ключевой хаб портовой инфраструктуры в Одесской области, где принимались в больших объемах всевозможные грузы, в том числе и военные», – добавил он.

    Марочко подчеркнул, что Украина лишилась всего своего экспорта, потому что более 80% всего того, что продавала Украина, шло именно через Одессу, и львиная доля – через Измаил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской области на юге Украины получили повреждения объекты портовой инфраструктуры. В конце сентября ВС России нанесли групповой удар по портам в Одессе и Измаиле, а в начале октября поразили железнодорожный мост в Киеве.

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    3 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Одессе
    Российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Одессе
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники нанесли удар по сухогрузу в порту Одессы, доставившему на Украину военное имущество, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России продолжают наносить удары по морским судам, используемым в интересах украинской армии, сообщило Минобороны в Max.

    В результате атаки беспилотных летательных аппаратов в порту Одессы было поражено судно типа «сухогруз», на борту которого находилось доставленное на Украину военное имущество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило, что за неделю армия России поразила 17 сухогрузов, перевозивших оружие для ВСУ.

    В среду российские беспилотники поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ.

    В минувший вторник БПЛА также поразил сухогруз с военным имуществом для украинской армии.

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    3 октября 2026, 20:21 • Новости дня
    Силы ПВО за день уничтожили 244 украинских беспилотника

    Силы ПВО перехватили 244 беспилотника ВСУ над российскими регионами за день

    Tекст: Вера Басилая

    Российские системы противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 244 украинских беспилотных летательных аппарата над 11 регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Министерство обороны.

    С 8:00 до 20:00 мск российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 244 украинских дрона самолетного типа, сообщает Министерство обороны в Max.

    Беспилотники были сбиты над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областями, а также над Крымом, Адыгеей и Краснодарским краем.

    Кроме того, аппараты ВСУ были ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу беспилотники России сбили гексакоптеры ВСУ на Добропольском направлении.

    В пятницу атака беспилотников ВСУ оставила без света часть населенных пунктов Крыма.

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    3 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Военный эксперт Марочко назвал цифры потерь ВСУ за сентябрь

    Марочко: Потери ВСУ за сентябрь составили почти 48 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В сентябре Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и ранеными почти 48 тыс. военнослужащих и иностранных наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    ВСУ в сентябре в боях потеряли почти 48 тыс. солдат и наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что наибольший ущерб в живой силе вооруженные формирования Украины понесли на территории ДНР.

    «Санитарные и безвозвратные потери противника в живой силе за отчетный промежуток составили около 47 885 украинских боевиков и наемников, что на 9 240 больше по сравнению с августом», – заявил Марочко со ссылкой на данные Минобороны России, передает ТАСС.

    Помимо этого, по словам эксперта, в сентябре были уничтожены 24 тыс. беспилотников, 30 безэкипажных катеров, 70 морских судов, семь боевых машин РСЗО, 257 орудий полевой артиллерии, 310 танков и других бронемашин, 154 станции радиоэлектронной борьбы и более 2,5 тыс. различных боевых машин противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Марочко заявил о переброске украинским командованием «неликвидных» отрядов под Сумы. В тот же день он сообщил, что военные ВСУ отказались выполнять приказы в Харьковской области.

    В августе эксперт отметил ввод резервов украинских войск для контратак.

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    3 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о запрете ВСУ общаться с жителями Краматорска

    Пленный рассказал о запрете командования ВСУ контактировать с жителями Краматорска

    Tекст: Вера Басилая

    Командование Вооруженных сил Украины запрещало военнослужащим общаться с мирным населением Краматорска из-за крайне враждебного отношения жителей города, сообщил военнопленный Виталий Мосин.

    По словам пленного, командиры предупреждали личный состав об опасности контактов с местными жителями.

    «Заехали в Краматорск. Приехал к нам ротный, говорит: «Пацаны, я предупреждаю вас, что с местным населением не общайтесь, не заходите в гости, ни здравствуйте, ни до свидания… Ты с ним будешь разговаривать нормально, он тебе будет в лицо улыбаться. Ты развернешься – он тебе в спину нож засунет. Так что я вам запрещаю даже с ними здороваться», – заявил Мосин на видео, опубликованном Минобороны.

    Командование объясняло запрет тем, что за внешней вежливостью скрывается глубокая ненависть к ВСУ и готовность жителей Краматорска пойти на радикальные действия против украинских солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава ДНР Денис Пушилин отметил, что освобождение Доброполья усложнит снабжение ВСУ в Краматорске.

    В середине сентября российские военные уничтожили 10 роботов ВСУ под Краматорском.

    В начале того же месяца в результате удара по мосту в Краматорске погиб высокопоставленный украинский командир.

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    4 октября 2026, 11:57 • Новости дня
    ВСУ заблокировали вынос тел погибших мирных жителей под Алешками

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные намеренно блокируют вынос тел мирных жителей, погибших от обстрелов под Алешками в Херсонской области, чтобы скрыть военное преступление, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские войска не дают возможности своевременно выносить для захоронения тела мирных жителей, погибших от их обстрелов в Алешках и окрестностях, передает ТАСС.

    «Тяжелая ситуация наблюдается не только в самих Алешках, но и в районах, расположенных в 10 км от города. Украинские военные не дают возможность своевременно выносить для захоронения тела мирных жителей, погибших от рук ВСУ. Тела могут оставаться на местности до двух недель. На основании имеющихся тел возбуждается уголовное дело», – заявил источник.

    Собеседник агентства подчеркнул, что таким образом украинские войска намеренно блокируют вынос тел, чтобы не допустить фиксации военного преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские военные попытались изолировать жителей Алешек дронами и минами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила власти Украины в попытке создания «Бучи 2.0» из гуманитарной ситуации в Алешках.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал ложью заявления Киева о положении дел в этом городе.

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    4 октября 2026, 08:34 • Новости дня
    «Герани» поразили дата-центр в Одессе и логистический центр в Черноморске
    «Герани» поразили дата-центр в Одессе и логистический центр в Черноморске
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны России сообщило об успешном поражении логистического центра «Новая Почта» в Черноморске и дата-центра в Одессе с помощью беспилотников «Герань».

    Минобороны сообщило в Max о поражении логистического центра «Новая Почта» в Черноморске и дата-центра в Одессе с помощью беспилотников «Герань».

    Военное ведомство также показало кадры нанесения ударов. В описании к записи подтверждается применение летательных аппаратов этого типа по указанным объектам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для украинских войск в Одессе.

    В пятницу новые беспилотники «Герань» атаковали стратегический мост через Днепр.

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    3 октября 2026, 19:51 • Новости дня
    ВС России ликвидировали помощника главы службы авиации и ПВО батальона морпехов

    Tекст: Вера Басилая

    В результате точного авиаудара в Донецкой народной республике и на других направлениях спецоперации уничтожены трое украинских офицеров, включая капитана морской пехоты.

    В зоне проведения спецоперации ликвидированы три офицера противника, в том числе капитан Александр Штокалюк, занимавший должность помощника начальника службы авиации и противовоздушной обороны 88-го отдельного батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

    «В ДНР ликвидирован командир штурмового взвода 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ лейтенант Сокорчук Денис Александрович из Винницы. На одном из направлений СВО ликвидирован майор украинского спецназа Рябоконь Сергей Владимирович», – сообщил представитель российских силовых структур.

    Отмечается, что ликвидированный майор украинского спецназа посмертно получил звание подполковника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в зоне спецоперации был ликвидирован литовский футболист, воевавший на стороне украинской армии. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о потере вооруженными силами противника почти 2 млн человек.

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    3 октября 2026, 15:21 • Новости дня
    Мирный житель получил ранения при атаке дрона на Шебекино

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Белгородской области мирный житель получил множественные осколочные ранения и ожоги после удара украинского FPV-дрона по его автомобилю.

    Украинский беспилотник атаковал автомобиль «Газель» в городе Шебекино Белгородской области, сообщает Оперштаб региона.

    «Мужчину с множественными непроникающими осколочными ранениями и ожогами тела бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», – говорится в сообщении оперативного штаба.

    После оказания первой медицинской помощи пострадавшего перевели в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября два человека пострадали при ударах украинских беспилотников по жилым домам в Шебекинском округе.

    Мирный житель получил осколочные ранения головы из-за атаки дрона на легковой автомобиль в Шебекино.

    Вражеский аппарат атаковал пассажирский микроавтобус в этом же городе.

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    3 октября 2026, 18:51 • Новости дня
    Обстрелы ВСУ повредили обеспечивающее работу ЗАЭС оборудование

    Обстрелы со стороны ВСУ повредили оборудование Запорожской ТЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Интенсивные артиллерийские удары ВСУ в конце сентября привели к повреждению оборудования Запорожской ТЭС, от которого зависит внешнее электроснабжение атомной электростанции, сообщили на ЗАЭС.

    В результате интенсивных обстрелов со стороны украинских войск территории вблизи Запорожской АЭС в последней декаде сентября получило повреждения оборудование Запорожской ТЭС. От его работоспособности зависит надежное внешнее электроснабжение атомной станции, следует из сообщения руководства станции в Max.

    В настоящее время питание оборудования теплоэлектростанции обеспечивается от аварийных источников. Ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем персонала, специалисты круглосуточно следят за всеми параметрами безопасности объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Международное агентство по атомной энергии получило данные об ударе украинских войск по Запорожской АЭС.

    Тогда украинский дрон ударил по служебной машине станции.

    МАГАТЭ заявило о сохранении рисков для ЗАЭС до прекращения огня на Украине.

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    3 октября 2026, 17:02 • Новости дня
    Беспилотники России сбили гексакоптеры ВСУ на Добропольском направлении

    Расчеты 51-й армии сбили гексакоптеры ВСУ на Добропольском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты беспилотников 51-й армии группировки «Центр» успешно сбили партию вражеских гексакоптеров на Добропольском направлении.

    Расчеты беспилотников 51-й армии российской группировки войск «Центр» уничтожили партию гексакоптеров Вооруженных сил Украины на Добропольском направлении, сообщило Минобороны/

    В военном ведомстве отметили успешную работу российских военных, подчеркнув, что «наши птицеловы в деле».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские дроны-минеры перерезали пути снабжения ВСУ под Добропольем. В понедельник освобождение Нововодяного дало возможность продвинуться на Добропольском направлении.

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