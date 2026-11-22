Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.4 комментария
ВС поразили сухогруз и электроподстанцию для ВПК Украины
ВС ударили беспилотниками по подстанции ВПК Украины и сухогрузу
Минобороны России сообщило, что российские войска ударили беспилотниками по сухогрузу в Черном море и по электроподстанции в Днепропетровской области, обеспечивавшей работу украинских оборонных предприятий.
Российские войска поразили морское судно типа сухогруз, доставлявшее грузы двойного назначения для обеспечения Вооруженных сил Украины, в акватории Черного моря юго-западнее Николаева. Уточняется, что в воскресенье днем Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.
«В акватории Черного моря юго-западнее города Николаева поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ», – говорится в сообщении военного ведомства. Также отмечается, что в результате ударов беспилотных летательных аппаратов поражена электроподстанция 330 киловольт в населенном пункте Каменская Днепропетровской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы России с помощью беспилотников нанесли удары по электростанции в Запорожье и сухогрузу возле Одессы.
В пятницу российские военные с помощью беспилотников нанесли удары по объектам энергетики и логистической инфраструктуры Украины, обеспечивающим нужды ВСУ.
Вооруженные силы России за неделю нанесли два массированных и 11 групповых ударов по объектам украинского военно-промышленного комплекса и освободили два населенных пункта в Запорожской области.