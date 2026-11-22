Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего мировоззрения, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, не только торжество оружия, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.4 комментария
Захарова назвала блокировку аккаунта GFCN уничтожительной мерой конкуренции
Захарова: Блокировка аккаунта GFCN является «уничижительной мерой» конкуренции
Блокировка аккаунта Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) со стороны Google представляет собой «уничижительные и уничтожительные меры» конкуренции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«На днях американские IT-гиганты забанили и буквально заблокировали соответствующие интернет-ресурсы Международной ассоциации. То есть тогда, когда появляются альтернативы всем их выстроенным системам, в основе которых так называемые «Репортеры без границ», – эта чудовищная квазиморда какая-то, а не журналистская ассоциация, – <…> тут же начались просто уничижительные и уничтожительные меры», – приводит ТАСС слова Захаровой.
Она добавила, что такие действия не являются случайностью и выходят за рамки обычной конкуренции.
Global Fact-Checking Network объединяет экспертов по всему миру. Ассоциация была учреждена ТАСС, АНО «Диалог Регионы» и «Мастерской новых медиа» для борьбы с дезинформацией. С GFCN сотрудничают более 125 журналистов из 55 стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посольство России в США осудило решение корпорации Google заблокировать аккаунт GFCN, назвав это проявлением цензуры.
В пятницу компания Google заблокировала аккаунт GFCN без возможности восстановления под предлогом санкций.