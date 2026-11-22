Захарова: Блокировка аккаунта GFCN является «уничижительной мерой» конкуренции

Tекст: Дарья Григоренко

«На днях американские IT-гиганты забанили и буквально заблокировали соответствующие интернет-ресурсы Международной ассоциации. То есть тогда, когда появляются альтернативы всем их выстроенным системам, в основе которых так называемые «Репортеры без границ», – эта чудовищная квазиморда какая-то, а не журналистская ассоциация, – <…> тут же начались просто уничижительные и уничтожительные меры», – приводит ТАСС слова Захаровой.

Она добавила, что такие действия не являются случайностью и выходят за рамки обычной конкуренции.

Global Fact-Checking Network объединяет экспертов по всему миру. Ассоциация была учреждена ТАСС, АНО «Диалог Регионы» и «Мастерской новых медиа» для борьбы с дезинформацией. С GFCN сотрудничают более 125 журналистов из 55 стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посольство России в США осудило решение корпорации Google заблокировать аккаунт GFCN, назвав это проявлением цензуры.

В пятницу компания Google заблокировала аккаунт GFCN без возможности восстановления под предлогом санкций.