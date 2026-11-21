Путин пообещал ответить на удары ВСУ по Крымскому мосту

Tекст: Ольга Иванова

Глава государства подчеркнул, что Крымский мост используется исключительно в гражданских целях.

«Мы уже очень давно – кстати, я давал прямое указание – Крымский мост не используем ни для перевоза военной техники, ни для перемещения боеприпасов. Мы даже нефть и нефтепродукты не перевозили через мост. Это исключительно гражданский объект», – сказал Путин. Его слова приводятся в канале Кремля в Мах.

Президент напомнил о заявленном украинскими властями намерении за 40 дней нанести непоправимый ущерб российской энергетике. «Но 5 августа, как известно, закончились 40 дней. Результат далек от ожидаемого», – напомнил президент.

«Да, начали наносить удары по нашим танкерам в Черном море. В ответ мы, все хорошо знают, начали действовать зеркальным образом. Но наши ответные действия оказались гораздо более болезненными для режима, чем попытка нанести ущерб нашей экономике. И теперь мы слышим со всех сторон: просим прекратить; давайте договоримся: либо на море установим режим тишины, либо по энергетике не будем бить», – заявил глава государства.

Путин сообщил, что обсуждал возможность таких договоренностей с членами Совета безопасности.

«Честно говоря, я с коллегами из Совета Безопасности этот вопрос обсуждал и попросил еще всех подумать и вернуться к этому вопросу в надежде на то, что, может быть, о чем-то удастся договориться. Но после ударов по Крымскому мосту договариваться не будем. Будем отвечать на эти удары. И хочу, чтобы все об этом знали», – подчеркнул президент.

«Полагаю, что наши ответные действия, как я уже говорил только что, будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим в отношении моста», – добавил он.

Глава государства заверил, что мост восстановят, и уточнил состояние обеих его частей. «А мост мы, конечно, восстановим. Там же два моста на самом деле: автомобильный и железнодорожный. Автомобильному нанесен серьезный ущерб, железнодорожному – он уже, по-моему, восстановлен», – сказал Путин.

«При современных средствах, точных средствах поражения это не так уж и сложно сделать. Вопрос в ответных действиях. Они будут», – заключил президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на саммит в Шэньчжэне военными провокациями в виде ударов по Крымскому мосту.

Во вторник Зеленский опубликовал список из 11 систем вооружений, использованных украинской армией для удара по сооружению.

В понедельник Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте после ударов украинских беспилотников по Крымскому мосту.