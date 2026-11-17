Минтранс: Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено по одному пути

Tекст: Ольга Иванова

Движение поездов по Крымскому мосту открыто по одному пути, сообщает Минтранс.

«Поезд «Таврия» № 92/91 Москва – Керчь отправлен со станции Тамань в 13:04», – заявили в ведомстве. Также отправлен поезд № 315/316 Адлер – Керчь.

В ближайшее время планируется отправка поездов № 007/008 Петербург – Керчь и № 27/28 Москва – Керчь. Поезда из Керчи на материк планируется отправить по расписанию.

Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи будут следовать по расписанию. Минтранс также организует дополнительные поезда дальнего следования и пригородного сообщения. Пассажиры задержанных рейсов обеспечены питанием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник компания «Гранд Сервис Экспресс» сообщила о возобновлении движения поездов.

Движение транспорта приостановили из-за повторной атаки беспилотников.

В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей скорректировать планы на поездки из-за ограничения движения после удара по Крымскому мосту.