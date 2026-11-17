17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Движение поездов по Крымскому мосту возобновили по одному пути
Минтранс: Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено по одному пути
Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути, на втором участке продолжаются восстановительные работы, сообщил Минтранс России.
Движение поездов по Крымскому мосту открыто по одному пути, сообщает Минтранс.
«Поезд «Таврия» № 92/91 Москва – Керчь отправлен со станции Тамань в 13:04», – заявили в ведомстве. Также отправлен поезд № 315/316 Адлер – Керчь.
В ближайшее время планируется отправка поездов № 007/008 Петербург – Керчь и № 27/28 Москва – Керчь. Поезда из Керчи на материк планируется отправить по расписанию.
Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи будут следовать по расписанию. Минтранс также организует дополнительные поезда дальнего следования и пригородного сообщения. Пассажиры задержанных рейсов обеспечены питанием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник компания «Гранд Сервис Экспресс» сообщила о возобновлении движения поездов.
Движение транспорта приостановили из-за повторной атаки беспилотников.
В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей скорректировать планы на поездки из-за ограничения движения после удара по Крымскому мосту.