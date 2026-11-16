«Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.0 комментариев
Поезда крымского направления задержались из-за перекрытия Крымского моста
Прокуратура: Поезда в Крым задержались из-за перекрытия моста
В связи с ограничениями движения на Крымском мосту задерживаются поезда крымского направления, сообщила Южная транспортная прокуратура.
«Южной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов. Сегодня, 16 ноября 2026 года, задерживаются поезда из-за ранее введенных ограничений движения на Крымском мосту», – говорится в сообщении ведомства.
В прокуратуре добавили, что транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров. В случае нарушений будут приняты меры реагирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об ограничении движения транспорта по Крымскому мосту ориентировочно до середины дня из-за нанесенного удара.
В четверг движение автомобилей по мосту временно прекращали. В среду автомобильное движение на автоподходах к мосту также временно перекрывали.