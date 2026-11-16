США включили Nvidia в список национальных ИИ-лидеров

WSJ: США включили Nvidia в число более 20 национальных лидеров в сфере ИИ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Власти США планируют указать компанию Nvidia в качестве одного из более чем 20 национальных лидеров в сфере искусственного интеллекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Ожидается, что официальное объявление сделают в течение ближайшей недели. Эта инициатива является частью стратегии Вашингтона по расширению присутствия американских ИИ-компаний на зарубежных рынках.

Получившие такой статус корпорации смогут рассчитывать на ускоренное получение экспортных лицензий для поставок чипов и других технологий, государственную поддержку деятельности за рубежом и доступ к федеральному финансированию. Помимо Nvidia, в список войдут Amazon, Microsoft, OpenAI и Anthropic.

В четверг корпорация Nvidia объявила об отставке Дженсена Хуанга с постов президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которую подозревают в работе на власти Китая. МИД КНР назвал утверждения о китайском шпионаже беспочвенными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Марко Рубио подготовил секретную записку о предполагаемых отношениях Дженсена Хуанга с руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг.

В пятницу председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт попросил бывшего генерального директора Nvidia явиться на открытые слушания.

В четверг Хуанг покинул свой пост на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой.