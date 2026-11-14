  • Новость часаПесков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС пройдет 19 ноября
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    Европа сочла Каллас некомпетентной для переговоров с Россией
    АдГ выдвинула футболиста Бертольда в президенты Германии
    МИД: Фон дер Ляйен признала, что ЕС переплатил 100 млрд евро за газ
    В Киеве началось возведение понтонных мостов через Днепр
    Песков призвал Европу доказать готовность к миру на Украине
    Болгария отказалась поставлять Украине оружие из запасов армии
    Блогер Чекалина поблагодарила Путина за указ о помиловании
    В США задержан российский фитнес-тренер
    Глюкометры с автоматической отправкой данных врачу стали доступны по ОМС
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.

    0 комментариев
    Михаил Вакилян Михаил Вакилян Строительство ГЭС в Монголии вызывает вопросы в России

    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

    3 комментария
    14 ноября 2026, 18:17 • Новости дня

    Песков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС пройдет 19 ноября

    Песков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа пройдет 19 ноября в Шэньчжэне

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Переговоры с участием Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа пройдут 19 ноября в китайском Шэньчжэне, передает РИА «Новости».

    «Достигнута договоренность о проведении 19-го числа трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжене на полях саммита АТЭС», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев назвал логичной трехстороннюю встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа.

    В субботу администрация США сообщила о возможности трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    В пятницу Россия, США и Китай продолжили согласование повестки возможной трехсторонней встречи лидеров на полях саммита АТЭС с акцентом на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    14 ноября 2026, 09:29 • Новости дня
    Путин помиловал осужденную на пять лет блогера Лерчек
    Путин помиловал осужденную на пять лет блогера Лерчек
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), сняв с нее судимость и освободив от назначенного наказания.

    «Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Чекалину Валерию Валерьевну, 1992 года рождения, освободив ее от наказания, назначенного 31 июля 2026 года Гагаринским районным судом города Москвы, сняв судимость», – говорится в документе.

    Ранее Чекалина, приговоренная судом к пяти годам условно и штрафу 9,3 млн долларов за вывод денег в ОАЭ, обратилась к главе государства с прошением о помиловании.

    В феврале у блогера выявили рак желудка четвертой стадии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Москве отказал блогеру Валерии Чекалиной в разрешении на выезд в Китай для лечения рака желудка.

    Также Чекалина направила президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании.

    Кроме того, Мосгорсуд оставил в силе пятилетний условный срок и штраф по делу о незаконных валютных операциях.

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    14 ноября 2026, 03:00 • Новости дня
    США объявили о планах встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
    США объявили о планах встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США сообщила, что президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут провести трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    Представитель американской администрации уточнил, что предполагаемая встреча глав трех государств может состояться в предстоящий четверг, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

    В Белом доме отметили, что президент США Дональд Трамп намерен использовать переговоры для обсуждения инициатив по сокращению ядерных арсеналов, однако американская сторона не ожидает выработки какого-либо конкретного соглашения по итогам контакта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным газеты South China Morning Post, Россия, США и Китай решили сосредоточиться на теме ограничения использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования на возможной трехсторонней встрече в Шэньчжэне.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков заявил о продолжении диалога Путина и Трампа по украинскому урегулированию на двусторонней встрече в Китае.

    Во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении Трампа провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая для обсуждения статуса ядерного оружия.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    14 ноября 2026, 12:56 • Новости дня
    Первой о связи экс-главы Nvidia с гражданкой Китая узнала разведка США

    CNN: Рубио подготовил секретную записку о предполагаемом романе главы Nvidia

    Первой о связи экс-главы Nvidia с гражданкой Китая узнала разведка США
    @ Thomas Koehler/imago-images/Global Look Press

    Госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Марко Рубио подготовил секретную записку о предполагаемых отношениях Дженсена Хуанга, на тот момент возглавлявшего Nvidia, с руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Основанием стали перехваченные разведкой сообщения.

    Как сообщает CNN, американские спецслужбы весной перехватили переписку, указывавшую на роман представительницы Megaspeed с гражданином США. Его имя первоначально скрыли в разведывательных материалах в рамках стандартной процедуры защиты персональных данных американцев. Позднее по запросу должностных лиц личность раскрыли – речь шла о Дженсене Хуанге.

    Подготовленную Рубио записку направили узкому кругу высокопоставленных чиновников, в том числе в Белом доме – советник по нацбезопасности хотел, чтобы представители администрации учитывали эти сведения при взаимодействии с руководителем Nvidia.

    Документ не предназначался специально для президента Дональда Трампа, однако о ситуации ему докладывали неоднократно. В частности, по информации телеканала, в мае Рубио обсуждал с ним разведданные на борту президентского самолета.

    Элис Хуанг к весне уже несколько месяцев находилась в поле зрения Агентства национальной безопасности США. Как ранее сообщал CNN, министерства юстиции и торговли в 2024 году начали расследование в отношении Megaspeed. Оно стало частью более широкой проверки иностранных подставных компаний, подозреваемых в перенаправлении в Китай чипов Nvidia, поставки которых ограничены американскими властями.

    При этом возможные связи Элис Хуанг с китайскими властями остаются предметом изучения. По сведениям CNN, среди американских чиновников нет единого мнения о том, насколько убедительны доказательства ее предполагаемой вербовки Министерством государственной безопасности КНР. Трамп также отметил, что вопрос о том, была ли Элис Хуанг китайской шпионкой, остается открытым. Генпрокурор США Тодд Бланш заявил в четверг, что ни Минюст, ни он сам, ни директор ФБР Кэш Патель пока не пришли к выводам относительно ее статуса.

    Часть чиновников считает, что доступ Элис Хуанг к руководителю Nvidia и через него к Трампу сам по себе создавал контрразведывательные риски. Их беспокоила возможность влияния личных отношений на решения по сделкам, затрагивающим национальную безопасность США. Другие собеседники телеканала полагают, что внимание к предполагаемым связям женщины с Пекином заслонило более широкий вопрос – неспособность американских властей пресечь перенаправление передовых технологий в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу экс-главу Nvidia Дженсена Хуанга вызвали в Сенат США из-за связи с предполагаемой китайской шпионкой. В четверг Хуанг немедленно покинул свой пост на фоне обвинений в связях с Элис Хуанг и служебного романа с подчиненной. В понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал заявления о китайском шпионаже в деле Дженсена Хуанга совершенно беспочвенными.

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    13 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Мерц призвал Вашингтон не допустить «второго Анкориджа» на встрече с Путиным

    Мерц: В ЕС опасаются «второго Анкориджа» в свете планов встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал наличие у европейских стран серьезных опасений по поводу возможных неожиданных решений по Украине на готовящейся встрече президентов России и США.

    По словам Мерца, в Европе опасаются новых неожиданностей от США в вопросе урегулирования украинского конфликта, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

    «Здесь, в Дублине, некоторые опасаются, что это может стать, так сказать, вторым моментом Анкориджа. В связи с этим я хочу еще раз озвучить наш сигнал США – пожалуйста, никаких сюрпризов», – заявил канцлер ФРГ журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества.

    Он напомнил о планах американского лидера Дональда Трампа обсудить украинский вопрос с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.

    Встреча лидеров АТЭС состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о продолжающейся подготовке к возможной трехсторонней встрече Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мерц допустил участие пяти государств в возможных мирных переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о продолжении диалога Москвы и Вашингтона на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС.

    Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения представителей европейских стран к трехсторонним переговорам по Украине.

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    14 ноября 2026, 03:50 • Новости дня
    Трамп не стал связывать приостановку вылетов в США с кибератакой или ИИ
    Трамп не стал связывать приостановку вылетов в США с кибератакой или ИИ
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает кибератаку или действия искусственного интеллекта причиной всеобщей приостановки вылетов и транспортного коллапса в американских аэропортах.

    Об этом Трамп заявил Fox News.

    На фоне транспортного коллапса в американских аэропортах госсекретарь США Марко Рубио поздно вечером в пятницу прибыл в Белый дом, передает РИА «Новости».

    «Мы только что получили сообщение: госсекретарь Марко Рубио только что вернулся в Белый дом, что обычно не происходит так поздно вечером в пятницу. Так что они собирают всю команду вместе, чтобы убедиться, что у президента Дональда Трампа есть вся нужная информация, чтобы он мог определить курс действий для того, что необходимо сделать дальше», – сказал корреспондент Fox News Питер Дуси в прямом эфире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в американских аэропортах отменили более 4,1 тыс. рейсов и задержали свыше 10 тыс. вылетов.

    Международный аэропорт Сан-Франциско сообщил, что возобновил вылеты в тихоокеанском направлении, а из аэропорта Бостона отправились два рейса в Европу.

    США ввели запрет на вылеты во всех аэропортах страны в третий раз в истории.

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    14 ноября 2026, 14:00 • Новости дня
    Минтранс США запросил 50 млрд долларов на новую систему управления полетами
    Минтранс США запросил 50 млрд долларов на новую систему управления полетами
    @ Niyi Fote/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Министр транспорта США Шон Даффи призвал Конгресс выделить 50 млрд долларов на модернизацию системы управления воздушным движением после сбоя, из-за которого вылеты самолетов по всей стране приостановили примерно на четыре часа.

    Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело общенациональный запрет на вылеты в пятницу около 16:00 по восточному времени (примерно в полночь субботы по Москве – прим. ВЗГЛЯД). В ведомстве объяснили решение чрезвычайными обстоятельствами и соображениями безопасности. Вечером ограничения сняли, пишет «New York Post».

    Сбой затронул тысячи рейсов. До сих пор неизвестно, сколько времени потребуется для полного восстановления расписания.

    По словам Даффи, причиной происшествия стал отказ устаревшего оборудования. После отмены ограничений министр заявил о необходимости профинансировать создание современной системы управления воздушным движением.

    Он напомнил, что по инициативе президента Дональда Трампа в рамках масштабного налогово-бюджетного закона на эти цели уже предусмотрели 12,5 млрд долларов. Как сообщил министр, соответствующий этап работ планируется завершить до окончания президентского срока Трампа. Однако, подчеркнул Даффи, это лишь часть необходимого финансирования, и Конгресс должен выделить остальные средства.

    Министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин, в свою очередь, связал произошедшее с тем, что законодатели откладывали решение проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Федеральное авиационное управление США объявило о снятии общенационального запрета на вылеты самолетов. Президент США Дональд Трамп заявил о непричастности хакеров или искусственного интеллекта к транспортному коллапсу. Запрет ввели из-за сбоя связи.

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    14 ноября 2026, 15:06 • Новости дня
    Блогер Чекалина поблагодарила Путина за указ о помиловании
    Блогер Чекалина поблагодарила Путина за указ о помиловании
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) записала видеообращение в социальных сетях, в котором выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за указ о ее помиловании.

    «Уважаемый Владимир Владимирович, я никогда не думала, что буду записывать видео вам с личным обращением. И я хочу поблагодарить вас от всей моей семьи, от себя лично, за вашу доброту и за то, что дали мне помилование», – цитирует Чекалину ТАСС.

    Она отметила, что указ о помиловании означает для нее возможность жить и находиться рядом с семьей. Блогер также выразила уверенность в том, что сможет победить рак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент подписал указ о помиловании Чекалиной.

    Адвокат Константин Третьяков сообщал о планах блогера выехать в Китай на лечение.

    Представитель Госдумы в Конституционном суде Татьяна Москалькова назвала институт помилования реально работающим правовым механизмом.

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    13 ноября 2026, 18:46 • Новости дня
    Пентагон переименовал управление ИИ в управление суперинтеллекта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пентагон заявил об официальном переименовании Управления цифровых технологий и искусственного интеллекта (CDAO) в Управление суперинтеллекта (SIO) в соответствии с указом президента США Дональда Трампа.

    «Министерство войны США сегодня объявило об официальном переименовании Управления цифровых технологий и искусственного интеллекта (CDAO) в Управление суперинтеллекта министерства войны США (SIO)», – передает РИА «Новости» заявление ведомства. Там пояснили, что изменение названия связано с распоряжением президента о переходе в терминологии федеральных ведомств.

    На сайте управления указано, что структура будет использовать данные и «суперинтеллект» для повышения эффективности работы Пентагона и принятия решений как в повседневной деятельности, так и на поле боя. Также был представлен новый логотип, запущен обновленный сайт и изменены названия аккаунтов управления в соцсетях.

    Американский лидер ранее обещал в ближайшее время ввести официальный запрет на использование термина «искусственный интеллект», однако подробности о механизме его реализации и возможных последствиях для нарушителей не приводились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце замглавы МИД Александр Алимов заявил об озабоченности России попытками США переименовать понятие «искусственный интеллект» в «суперинтеллект».

    Госсекретарь США Марко Рубио призвал журналиста использовать термин «суперинтеллект».

    Владелец американской компании SpaceX Илон Маск подтвердил переименование подразделения по искусственному интеллекту SpaceXAI после указа Дональда Трампа.

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    14 ноября 2026, 05:54 • Новости дня
    В МИД назвали логичной встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Бердыев: Возможная встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина была бы логичной

    Tекст: Антон Антонов

    Возможная трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС была бы логичной и востребованной, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    «Их контакт в соответствующем формате был бы, конечно, логичным и востребованным», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    По словам Бердыева, лидеры трех стран неоднократно демонстрировали симпатии и уважение друг к другу, а также заинтересованность во встречах и достижении договоренностей.

    «Важно запастись терпением и дождаться официальных заявлений», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу администрация США сообщила о возможности трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    В пятницу Россия, США и Китай продолжили согласование повестки возможной трехсторонней встречи лидеров на полях саммита АТЭС с акцентом на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

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    14 ноября 2026, 11:49 • Новости дня
    Защита больной раком Чекалиной поблагодарила Путина за помилование

    Помилованная блогер Лерчек запланировала лечение в Китае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) поблагодарила президента России Владимира Путина за помилование, адвокат Константин Третьяков сообщил о ее планах выехать в Китай на лечение.

    «Выражаем большую признательность Владимиру Владимировичу Путину и всем причастным за столь быстрое принятие решения», – приводит РИА «Новости» комментарий адвоката Константина Третьякова. Он подчеркнул, что ситуация требовала вмешательства.

    Ранее Чекалина была осуждена на пять лет условно и оштрафована на 9,2 млн долларов за вывод средств в ОАЭ. В феврале у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии, после чего она обратилась к главе государства с просьбой о помиловании.

    В субботу был опубликован президентский указ о помиловании Чекалиной. Судимость снята, блогер освобождена от наказания.

    Третьяков уточнил, что сейчас необходимо согласовать даты поездки в Китай с принимающей клиникой, так как прежние планы были рассчитаны на начало ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной.

     Ранее суд в Москве отказал блогеру в разрешении выехать в Китай для лечения.

    В четверг осужденная направила Путину прошение о помиловании.

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    14 ноября 2026, 08:05 • Новости дня
    В Китае прошел первый пилотируемый полет электросамолета CE-25A

    В Китае электросамолет CE-25A совершил первый пилотируемый полет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Электрический коммерческий самолет CE-25A производства авиастроительной корпорации COMAC успешно совершил дебютный пилотируемый полет в Китае.

    Воздушное судно стало первым коммерческим электрическим самолетом, разработанным компанией COMAC. Летательный аппарат предназначен для междугородних рейсов и может перевозить 19 пассажиров, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Максимальная взлетная масса самолета достигает 10 т. Он способен преодолевать расстояния до 400 км на крейсерской высоте 2,4 тыс. метров с крейсерской скоростью 300 км/ч.

    В создании летательного аппарата приняли участие производители электротяговых аккумуляторов CATL и Шанхайский университет Цзяотун. Самолет успешно прошел 19 беспилотных испытаний, в настоящее время Управление гражданской авиации Китая рассматривает заявку на получение сертификата его летной годности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее китайский пассажирский самолет C919 совершил первый регулярный коммерческий полет за пределы страны.

    Также разработчик показал на выставке в Шанхае футуристический аэромобиль-бабочку.

    Кроме того, Гонконг запланировал проведение первых испытаний инновационных электрических летательных аппаратов для перевозки грузов.

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    14 ноября 2026, 07:36 • Новости дня
    МИД рассказал о подготовке документов к саммиту АТЭС в Шэньчжэне

    Глава департамента МИД Биричевский: К саммиту АТЭС подготовлены три документа

    МИД рассказал о подготовке документов к саммиту АТЭС в Шэньчжэне
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Традиционная декларация лидеров государств – членов АТЭС, а также еще два документа – по вопросам взаимосвязанности и по цифровой экономике – готовятся к предстоящему саммиту объединения в Шэньчжэне, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

    «Впервые с 2017 года российскую делегацию возглавит лично президент Владимир Путин. Сейчас основное внимание сосредоточено на завершении согласования итогов встречи: помимо традиционной декларации лидеров, подготовлено еще два отдельных документа – по вопросам взаимосвязанности, а также по цифровой экономике и искусственному интеллекту», – заявил дипломат в интервью ТАСС.

    По словам Биричевского, для России первоочередной задачей станет закрепление в итоговой декларации так называемой вахты Москвы в АТЭС в 2035 году. Он напомнил, что в марте Путин одобрил выдвижение соответствующей заявки и что Россию уже официально поддержали Китай и Вьетнам, при этом в Москве ощущают поддержку подавляющего большинства участников форума.

    Говоря о приоритетах России на саммите, представитель МИД выделил продвижение российских торгово-экономических интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обеспечение устойчивости и открытости цепочек поставок и непризнание односторонних ограничений.

    В энергетике Москва выступает за равное отношение к природному газу, атомной и возобновляемой генерации, за свободный доступ к технологиям и рынкам и суверенное право стран определять энергобаланс, а в цифровой сфере – за продвижение отечественных решений, акцент на рисках современных технологий и ведущую роль ООН в выработке общих правил их регулирования.

    Биричевский также отметил, что китайская сторона как председатель АТЭС уже провела 11 отраслевых министерских встреч и множество смежных мероприятий по торговле, финансам, энергетике, транспорту, цифровизации, туризму и продовольственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол МИД России по G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил о востребованности трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США.

    Администрация США сообщила о планах провести на полях саммита в Шэньчжэне встречу руководителей трех стран.

    Россия, США и Китай продолжили согласовывать повестку трехсторонней встречи лидеров.

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    14 ноября 2026, 10:16 • Новости дня
    США и Китай провели первое заседание совместного торгового совета

    США и Китай обсудили снижение пошлин на товары в 30 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Соединенных Штатов и Китайской народной республики провели по видеосвязи первое заседание совместного торгового совета, на котором обсудили перспективы взаимного снижения пошлин.

    Заседание состоялось в рамках механизма китайско-американских торгово-экономических консультаций, передает ТАСС со ссылкой на министерство коммерции КНР.

    В ведомстве сообщили, что мероприятие было посвящено таможенным тарифам. Стороны обсудили перспективы взаимного снижения пошлин на товары стоимостью 30 млрд долларов, а также уделили внимание торговле сельскохозяйственной продукцией.

    По информации министерства, Вашингтон и Пекин намерены укреплять взаимодействие в рамках совета и содействовать решению торгово-экономических вопросов. Власти двух стран планируют способствовать построению стабильных отношений, основанных на уважении и взаимности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп подтвердили необходимость взаимного снижения пошлин на товары стоимостью 30 млрд долларов.

    В мае Вашингтон и Пекин сообщили о намерении сформировать специальную структуру для обсуждения экономических вопросов.

    В январе китайские власти заявили о поэтапном снижении напряженности в торговых отношениях с Соединенными Штатами.

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    14 ноября 2026, 09:06 • Новости дня
    Шэньчжэнь украсили флагами к саммиту АТЭС

    Шэньчжэнь украсили тематическими баннерами перед саммитом АТЭС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В китайском Шэньчжэне к предстоящему 18–19 ноября саммиту АТЭС появились тематические баннеры и флаги на транспортной инфраструктуре.

    Тематические баннеры с символикой саммита размещены в аэропорту, на железнодорожных станциях, в метрополитене и на остановках, передает РИА «Новости». В аэропорту Шэньчжэня установили информационную стойку и выделили отдельные зоны для регистрации участников.

    Кроме того, столбы городского освещения украсили флагами. Баннеры содержат призывы собраться в Шэньчжэне «ради процветания Азиатско-Тихоокеанского региона».

    Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне 18–19 ноября, в нем примет участие президент России Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее администрация США сообщила о возможной трехсторонней встрече Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС.

    Также помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал продолжение диалога Путина и Трампа по украинскому урегулированию.

    Председатель Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов рассказал о прошедшем в Шэньчжэне концерте «Магия русского балета».

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    14 ноября 2026, 17:12 • Новости дня
    В Китае испытали крупный грузовой беспилотный самолет W5000
    В Китае испытали крупный грузовой беспилотный самолет W5000
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В китайском городском округе Ордос автономного района Внутренняя Монголия состоялся успешный испытательный полет крупного беспилотного грузового самолета W5000.

    Воздушное судно разработали и произвели в городе Чанчжоу провинции Цзянсу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Максимальная грузоподъемность беспилотника составляет пять тонн, а дальность полета достигает 2,6 тыс. километров. Отмечается, что все 220 тыс. компонентов аппарата изготовлены на территории КНР.

    Количество предварительных заказов на новую модель уже достигло 835 единиц, среди потенциальных покупателей названо множество китайских логистических компаний. Ожидается, что официальная коммерческая эксплуатация самолета начнется к концу 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Китае успешно совершил дебютный пилотируемый полет электрический коммерческий самолет CE-25A.

    В апреле Китайская корпорация авиационной промышленности сообщила об успешных испытаниях нового коммерческого крупногабаритного транспортного беспилотника HH-200.

    В марте тяжелый транспортный беспилотник «Чанъин-8» осуществил свой первый демонстрационный полет в КНР.

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