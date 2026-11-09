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Пекин назвал клеветой обвинения в китайском шпионаже в деле главы Nvidia
МИД КНР: Обвинения в китайском шпионаже в деле главы Nvidia являются клеветой
Заявления о китайском шпионаже в деле генерального директора американской компании Nvidia Дженсена Хуанга совершенно беспочвенны, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
«Утверждения о так называемом китайском шпионаже совершенно беспочвенны, представляют собой клевету и очернение», – заявил Го Цзякунь, комментируя информацию, что китайская предпринимательница, имевшая тесные отношения с главой Nvidia, была информатором разведки КНР, передает РИА «Новости».
Ранее совет директоров Nvidia объявил о начале независимого расследования из-за сообщений, что американские спецслужбы якобы нашли в окружении Хуанга информатора китайской разведки. Представитель компании Джон Риццо заявлял, что Хуанг намерен продолжить работу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп выступил в защиту генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга на фоне расследования связей бизнесмена с предполагаемой китайской шпионкой.
Дженсен Хуанг признался в измене жене и романтических отношениях с подозреваемой в шпионаже в пользу Китая женщиной.
В субботу американские спецслужбы пришли к выводу о работе китайской предпринимательницы Элис Хуанг на Министерство государственной безопасности Китая.