Пекин назвал клеветой обвинения в китайском шпионаже в деле главы Nvidia

МИД КНР: Обвинения в китайском шпионаже в деле главы Nvidia являются клеветой

Tекст: Ольга Иванова

«Утверждения о так называемом китайском шпионаже совершенно беспочвенны, представляют собой клевету и очернение», – заявил Го Цзякунь, комментируя информацию, что китайская предпринимательница, имевшая тесные отношения с главой Nvidia, была информатором разведки КНР, передает РИА «Новости».

Ранее совет директоров Nvidia объявил о начале независимого расследования из-за сообщений, что американские спецслужбы якобы нашли в окружении Хуанга информатора китайской разведки. Представитель компании Джон Риццо заявлял, что Хуанг намерен продолжить работу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп выступил в защиту генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга на фоне расследования связей бизнесмена с предполагаемой китайской шпионкой.

Дженсен Хуанг признался в измене жене и романтических отношениях с подозреваемой в шпионаже в пользу Китая женщиной.

В субботу американские спецслужбы пришли к выводу о работе китайской предпринимательницы Элис Хуанг на Министерство государственной безопасности Китая.