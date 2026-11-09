Nvidia: Хуанг продолжит руководить компанией после обвинений в шпионаже

CNN: Хуанг останется главой Nvidia после скандала с разведкой КНР

Tекст: Катерина Туманова

В Nvidia подчеркнули, что у совета директоров нет оснований полагать, что национальная безопасность США или секреты компании оказались под угрозой, передает CNN.

«Сегодняшние новости не замедлят работу NVIDIA. Дженсен полон решимости продолжать руководить NVIDIA в качестве генерального директора без перерыва», – заявил представитель компании телеканалу.

Отмечается, что Хуанг полностью поддерживает расследование и обязался сотрудничать.

В воскресенье Nvidia объявила о начале независимого расследования в отношении Хуанга в связи с опасениями, что он стал «мишенью для иностранной разведывательной деятельности».

Заявление на сайте компании появилось после того, как американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу отношений Хуанга с руководителем сингапурской компании.

Женщину, которую зовут Алиса Хуанг и которая не является родственницей основателя Nvidia, подозревают в контрабанде передовых чипов искусственного интеллекта в Китай.

Nvidia – ведущий мировой производитель чипов на фоне бума ИИ.

Компания Nvidia заявила, что расследование будет курировать комитет, состоящий из независимых директоров и внешних консультантов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецслужбы США назвали подругу гендиректора Nvidia Хуанга шпионкой Министерства госбезопасности Китая.

В октябре ЦРУ выявило тесные контакты Хуанга с предполагаемой шпионкой. В сентябре глава американской корпорации выступил против дополнительного контроля индустрии искусственного интеллекта.