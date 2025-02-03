С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.0 комментариев
Каллас заявила о подготовке ЕС к торговой войне с США
Кая Каллас заявила о готовности ЕС к торговой войне с США и победе Китая
Евросоюз начал подготовку к возможной торговой войне с США, которая может разразиться из-за введения американских пошлин на европейские товары, а выиграет в этой ситуации, по мнению главы дипломатии ЕС Каи Каллас, – Китай.
Евросоюз готовится к возможной торговой войне с США, пишет ТАСС.
Причиной напряженности могут стать введенные американской стороной пошлины на европейские товары. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, выступая на неформальном саммите в Брюсселе, подчеркнула, что в торговой войне не будет победителей.
Каллас отметила, что Китай окажется в выгодном положении в случае эскалации конфликта между ЕС и США. Она заявила: «Если ЕС и США начнут торговую войну, то единственный, кто будет смеяться, – это Китай».
Как писала газета ВЗГЛЯД, введение пошлин на товары из Канады, КНР и Мексики может привести к росту цен в США, криптовалюта биткоин подешевела на фоне рисков торговых войн, а Гонконгская биржа рухнула из-за введения пошлин Трампом на китайские товары.