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Гонконгская биржа рухнула из-за пошлин Трампа на китайские товары
Акции Гонконгской биржи упали на 1,8% из-за пошлин США на китайские товары
Утренние торги на гонконгской бирже начались с резкого падения индекса Hang Seng на 1,8% до 19 853,62 пунктов, что стало самым значительным снижением за месяц, после объявления США о введении пошлин на китайские товары.
Как сообщает ТАСС, акции на бирже Гонконга резко упали после заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на китайские товары. Индекс Hang Seng потерял 1,8%, опустившись до 19 853,62 пунктов – это самое значительное падение за месяц. Индекс Hang Seng Tech снизился на 2,4%.
Это случилось сразу после открытия рынка, который был закрыт на три дня из-за празднования лунного Нового года в Китае. Ожидания инвесторов, надеявшихся на успешное начало Года Змеи, не оправдались.
Фондовые биржи материкового Китая пока остаются закрытыми и откроются снова только 5 февраля. Между тем, Минкоммерции Китая сообщило, что Пекин намерен подать иск во Всемирную торговую организацию, чтобы оспорить новые американские тарифы.
Напомним, что Трамп подписал указ о введении пошлин в минувшую субботу. В отношении импорта из Мексики и Канады они составят 25%, с исключением для канадских энергоресурсов, где тарифы будут 10%. На китайские товары будут введены дополнительные тарифы в размере 10%. Эти меры вступят в силу 4 февраля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп обвинил Китай в пандемии COVID-19, а также заявил, что Китай, Канада и Мексика не смогут помешать введению тарифов со стороны США, подчеркивая вину Канады и Мексики в контрабанде наркотиков. Президент также отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин никогда не пытался склонить его к отказу от американской поддержки Тайваня.