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Полиция Лондона признала возможное нарушение в деле отца Меган Маркл
Британская полиция передала надзорному органу сведения о возможном нарушении со стороны Скотленд-Ярда в связи с обращением по делу Томаса Маркла-старшего, отца жены принца Гарри Меган Маркл. На Филиппинах его подозревают в хранении детской порнографии.
В Скотленд-Ярде признали, что в начале 2019 года получили письмо о многочисленных правонарушениях, совершенных за пределами Соединенного Королевства и связанных с Марклом-старшим, однако передали это письмо Меган Маркл, не поделившись документом с другими департаментами полиции, передает РИА «Новости».
«Мы добровольно сообщили о возможном нарушении независимому управлению по вопросам работы полиции в связи с решением, не информируя другие правоохранительные органы, передать письмо в офис герцога и герцогини Сассекских», – говорится в заявлении лондонской полиции, где также отметили, что о письме проинформировали правоохранительные органы в других странах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция на Филиппинах начала расследование в отношении Томаса Маркла-старшего по подозрению в хранении архива детской порнографии.
В полицию на него заявил собственный сын.