Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».11 комментариев
Захарова назвала передачу Киеву SCALP частью русофобской политики Лондона
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы Британии передать Украине данные для дальнобойных ракет SCALP проявлением русофобской политики.
Захарова прокомментировала намерения британских властей обеспечить украинскую сторону данными для производства ракет SCALP, передает РИА «Новости».
Она охарактеризовала эти действия как проявление антироссийского курса.
«Это часть агрессивной русофобской политики Лондона», – заявила дипломат журналистам на полях Восточного экономического форума.
Мероприятие проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Энди Бернем привез на Украину секретные данные о компонентах для производства ракет SCALP.
В Кремле резко раскритиковали подобные намерения Лондона.
Позже Мария Захарова сообщила о передаче Киеву технологий для самостоятельной сборки ракет Storm Shadow.