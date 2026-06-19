Полиция Нью-Йорка задержала подростка после стрельбы и драки на Таймс-сквер

Tекст: Антон Антонов

В ходе потасовки на Таймс-сквер 26-летний мужчина получил ножевое ранение. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, сейчас его состояние оценивается как стабильное, сообщает ABC.

Во время конфликта 17-летний подросток открыл огонь из пистолета, но пули никого не задели. Правоохранители оперативно задержали юношу, в скором времени ему официально предъявят обвинения.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как одетый в черное человек целился из оружия, а затем попытался скрыться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях на Таймс-сквер вспыхнули массовые беспорядки со стрельбой.

В апреле на Центральном вокзале Нью-Йорка вооруженный мачете мужчина ранил пятерых человек.