За неделю ВС России нанесли два массированных и пять групповых ударов

Tекст: Мария Иванова

В результате были поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска БПЛА дальнего действия и безэкипажных катеров, говорится в канале Max Минобороны.

Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средствами ПВО сбиты 74 управляемые авиабомбы, 11 снарядов американской РСЗО HIMARS, четыре крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго», три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 4776 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 662 ЗРК, 29 732 танка и других бронемашин, 1735 боевых машин РСЗО, 35 321 орудие полевой артиллерии и минометов, 63 899 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

Напомним, накануне ВС России поразили объекты энергетики и транспорта ВСУ.

Ранее они поразили военно-морскую базу Украины.

За прошлую неделю российские войска нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины.