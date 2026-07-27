Биржевые цены на газ в Европе продолжили снижение

Стоимость газа на европейских биржах упала до 695 долларов

Tекст: Мария Иванова

Торги на европейском хабе TTF в понедельник открылись падением показателей, передает РИА «Новости». К середине дня стоимость топлива составила 695,2 доллара за тысячу кубометров, тогда как расчетная цена предыдущего дня находилась на уровне 748 долларов.

Снижение напряженности на рынке связывают с геополитическими факторами. Как сообщила газета The New York Times, президент США решил отложить планы по резкому усилению военной кампании против Ирана.

Весенний скачок цен начался второго марта после ударов по иранской территории. Максимального значения за период конфликта котировки достигли 19 марта, когда Катар резко сократил производство сжиженного природного газа.

Абсолютный исторический рекорд стоимости был установлен весной 2022 года. В тот период цена достигала 3892 долларов за тысячу кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник стоимость газа в Европе упала ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

Неделей ранее цена августовских фьючерсов достигла отметки в 681 доллар.

Весеннее обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к скачку средних котировок в марте почти на 60%.



