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    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Западные кураторы придумали для Украины террористическое ноу-хау

    Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.

    0 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков США в украинском конфликте напоминают игуану

    В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.

    3 комментария
    Тимур Ахмедов Тимур Ахмедов ИИ лишает людей видимости

    Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.

    12 комментариев
    27 июля 2026, 14:26 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе продолжили снижение

    Стоимость газа на европейских биржах упала до 695 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки августовских фьючерсов на лондонской бирже снизились на 7%, опустившись ниже отметки в 700 долларов за тысячу кубометров.

    Торги на европейском хабе TTF в понедельник открылись падением показателей, передает РИА «Новости». К середине дня стоимость топлива составила 695,2 доллара за тысячу кубометров, тогда как расчетная цена предыдущего дня находилась на уровне 748 долларов.

    Снижение напряженности на рынке связывают с геополитическими факторами. Как сообщила газета The New York Times, президент США решил отложить планы по резкому усилению военной кампании против Ирана.

    Весенний скачок цен начался второго марта после ударов по иранской территории. Максимального значения за период конфликта котировки достигли 19 марта, когда Катар резко сократил производство сжиженного природного газа.

    Абсолютный исторический рекорд стоимости был установлен весной 2022 года. В тот период цена достигала 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник стоимость газа в Европе упала ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

    Неделей ранее цена августовских фьючерсов достигла отметки в 681 доллар.

    Весеннее обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к скачку средних котировок в марте почти на 60%.


    24 июля 2026, 16:44 • Новости дня
    ЕС разработал механизм воровства российской нефти
    ЕС разработал механизм воровства российской нефти
    @ Costfoto/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства разработали механизм, позволяющий реализовывать конфискованную российскую нефть без передачи выручки ее законным владельцам, следует из решения в официальном журнале ЕС.

    Страны Европы намерены распоряжаться изъятой российской нефтью, не передавая выручку ее владельцам, соответствующее решение было опубликовано в официальном журнале Евросоюза, передает РИА «Новости».

    До принятия нового пакета санкций эмбарго запрещало покупку, импорт и транспортировку российских энергоресурсов, однако механизма реализации грузов без перечисления прибыли собственнику не существовало. Новые поправки впервые вводят такую возможность. Механизм позволит европейским странам выводить конфискованную продукцию из-под запрета, продавать ее третьим лицам и оставлять выручку себе.

    Дополнительно Евросоюз разрешил временно хранить такие грузы на своей территории и помещать их в таможенный режим свободной зоны. Москва неоднократно подчеркивала, что не признает санкции со стороны Евросоюза, а попытки задержания танкеров власти России называли нарушением свободы судоходства и незаконным отчуждением собственности.

    Европейская комиссия намеревалась юридически обосновать перехват судов с отечественным сырьем.

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры теневого флота.

    Напомним, ЕС 23 июля принял 21-й пакет антироссийских санкций.

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    27 июля 2026, 10:16 • Новости дня
    В Юрмале снесли родовую усадьбу Задорнова
    В Юрмале снесли родовую усадьбу Задорнова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На месте «родовой усадьбы» сатирика Михаила Задорнова в Юрмале новые владельцы построили современный двухэтажный коттедж стоимостью около 3 млн евро, чтобы избежать ассоциаций с прежним хозяином.

    Бывшую родовую усадьбу писателя Михаила Задорнова в Юрмале полностью уничтожили, передает Shot.

    Артист приобрел недвижимость в 1990 году, часто принимая там журналистов и именитых гостей. На участке площадью 2,8 тыс. кв. метров располагался дом из десяти комнат, включающий три спальни, две ванные и камин.

    После кончины владельца в 2017 году имущество перешло его первой супруге Велте Задорновой. Женщина постоянно проживает в Москве, поэтому содержать зарубежный актив оказалось затруднительно. Весной 2020 года объект сдали в аренду, а затем реализовали на рынке недвижимости.

    Новые собственники обратились в местную администрацию за разрешением на ликвидацию постройки. Поскольку территория относится к градостроительным памятникам государственного значения, инициативу согласовывали с Национальным управлением культурного наследия Латвии. Ведомство одобрило снос, и теперь участок занимает современный особняк стоимостью около 3 млн евро.

    Сейм Латвии конфисковал у правительства Москвы здание культурно-экономического представительства в Риге.

    Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина из-за санкций Европейского союза рискует лишиться двух квартир в Юрмале.

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    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    25 июля 2026, 03:46 • Новости дня
    Каллас собралась вызвать главу миссии России при ЕС
    Каллас собралась вызвать главу миссии России при ЕС
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас пообещала вызвать российского представителя при Евросоюзе после ударов российских войск по целям на Украине.

    «В ответ на сегодняшние удары мы вызовем постпреда России при ЕС», – заявила Каллас в X.

    Каллас также заявила, что намерена предложить странам Евросоюза новый пакет санкций против Москвы.

    При этом у России в настоящее время нет официально назначенного постоянного представителя при Евросоюзе. Обязанности главы российской миссии исполняет Карен Малаян, что делает употребленное Каллас название должности некорректным, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник, 27 июля, состоится заседание Совета Безопасности ООН, посвященное вопросам поддержания мира и безопасности на украинской территории.

    Инициатором проведения данного заседания выступила украинская сторона.

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    24 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    ЕС потребовал от Грузии отказаться от переработки российской нефти
    ЕС потребовал от Грузии отказаться от переработки российской нефти
    @ Ramon Espinosa/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Евросоюз поставил условие отказа от российской нефти перерабатывающему заводу в грузинском Кулеви на Черном море для исключения из 21-го антироссийского санкционного списка, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщило в пятницу грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс», «Еврокомиссия ведет переговоры с владельцами НПЗ, которые взяли обязательство отказаться от приема российской нефти».

    «Мы допустили полугодовую отсрочку на задействование санкций, чтобы дать владельцам время (на отказ от российской нефти)», – сообщили грузинским журналистам в ЕК.

    «Если условие будет выполнено, завод исключат из санкционного списка, а если нет, то он останется в нем», – заявили в Еврокомиссии.

    Первый зампред парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани заявил журналистам, что «надеется на достижение договоренности между Брюсселем и владельцами НПЗ и санкций не будет».

    «Грузинское государство только обеспечивает, чтобы Кулеви не использовали в обход санкций. Кулеви находится в частном владении», – сказал он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, несколько недель назад управляющая Кулевским НПЗ компания Black Sea Petroleum заявила, что с августа-сентября полностью откажется от российской нефти.

    Грузия заявляет, что предоставляла всю информацию об этом Евросоюзу и призывает «пересмотреть решение» по Кулеви.

    НПЗ в Кулеви хотели внести еще в 20-й список санкций, но тогда Грузия добилась, чтобы этого не произошло.

    МИД Грузии обратился к Евросоюзу с выражением «сожаления», так как санкционированный Брюсселем нефтеперерабатывающий завод в Кулеви безосновательно внесен в 21-й антироссийский санкционный список.

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    27 июля 2026, 08:56 • Новости дня
    Евросоюз отменил санкции против российского меха соболя

    ЕС исключил из санкционных списков импорт шкурок соболя из России

    Евросоюз отменил санкции против российского меха соболя
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз снял запрет на ввоз российских соболиных шкурок по просьбе Италии и Греции из-за отсутствия альтернативных поставщиков.

    Евросоюз исключил из санкционных списков импорт соболиных шкурок из России, отменив запрет, введенный в апреле этого года, передает ТАСС. Исключение было предоставлено по просьбе Италии и Греции, которые являются главными покупателями этого меха в ЕС.

    В Еврокомиссии пояснили, что решение продиктовано доминирующим положением России на мировом рынке соболя. Из-за введенных ранее ограничений европейские производители остались практически без альтернативных поставщиков. Российский соболь исторически высоко ценится европейскими модными домами.

    Италия и Греция также сыграли значительную роль в ослаблении 21-го пакета санкций. Рим выступил против усиления визовых ограничений, а Афины добились исключения для поставок российского сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Италия и Греция потребовали исключений из нового пакета антироссийских ограничений.

    Руководство Евросоюза согласовало 21-й раунд рестрикций только после смягчения невыгодных для европейской экономики положений.

    Брюссель разрешил европейским компаниям продолжать транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны.

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    27 июля 2026, 09:03 • Новости дня
    Минобороны Польши: Украина не войдет в ЕС под бандеровским флагом

    Косиняк-Камыш: Украина не войдет в ЕС под бандеровским флагом

    Tекст: Вера Басилая

    Варшава категорически отказывается поддерживать европейскую интеграцию Украины на фоне продолжающейся героизации нацистских преступников и сложных антикоррупционных переговоров, заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Косиняк-Камыш в интервью порталу Wirtualna Polska высказался о перспективах европейской интеграции Украины, передает ТАСС.

    «Украина не войдет в Евросоюз с Бандерой на флаге», – отметил министр. По его словам, европейскую общность нельзя строить на чуждой сообществу истории.

    Политик добавил, что самыми трудными для Киева в диалоге с Брюсселем станут вопросы борьбы с коррупцией. Косиняк-Камыш прогнозирует долгие годы переговоров перед возможным присоединением государства к союзу. Двусторонние отношения Варшавы и Киева вновь обострились из-за прославления украинскими властями нацистских преступников.

    В конце июня Владислав Косиняк-Камыш предупредил о проблемах Киева с евроинтеграцией из-за чествования Степана Бандеры.

    В начале июля президент Польши Кароль Навроцкий отказался от встречи с Владимиром Зеленским на фоне героизации нацистских преступников.

    Ранее глава польского военного ведомства пригрозил Украине конфронтацией при отказе чтить память жертв Волынской резни.

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    24 июля 2026, 23:58 • Новости дня
    Армия США нанесла ракетный удар по танкеру в Оманском заливе
    Армия США нанесла ракетный удар по танкеру в Оманском заливе
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Армией США был нанесен ракетный удар по танкеру со сжиженным углеводородным газом (СУГ) в Оманском заливе, в результате погибли два члена экипажа, сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на осведомленный источник.

    Вечером 24 июля армия США открыла огонь по танкеру, который пытался зайти в региональные воды со стороны Оманского залива. Источник заявил, что американские военные посчитали груз иранским газом, передают РИА «Новости».

    Армия США «запустила по нему две ракеты и остановила его, убив двух членов экипажа и нанеся повреждения машинному отделению», говорится в сообщении гостелерадиокомпании Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные 8 июля приступили к серии атак на Иран.

    Иран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак.

    Американские установили морскую блокаду Ирана.

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    26 июля 2026, 22:45 • Новости дня
    Медведев высмеял угрозы Каллас в адрес участников СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ироничной форме прокомментировал последние высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, которая заявила о приближении ЕС к тому, чтобы запретить участникам СВО въезд в страны объединения.

    «Какая-то Кая со товарищи заявила, что Евросоюз близок к тому, чтобы пожизненно запретить участникам СВО въезд на территорию ЕС. Вот уж напугали ежа голым <...>. Нужно упрашивать Евросоюз поскорее сделать это», – написал он в Telegram.

    Медведев пояснил, что в этом случае миллионы россиян на десятилетия утратят  иллюзии про «чудесные Европы» и станут презирать всё европейское.

    «Но именно это ведь нам и надо!» – отметил зампред Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Такер Карлсон назвал Каю Каллас тупой. Новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО. Саммит ЕС  отправил на доработку идею Каллас о запрете въезда на территорию ЕС участникам СВО.


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    25 июля 2026, 05:50 • Новости дня
    США заявили о замещении большей части газа из России в Западной Европе

    Бургум: США вытеснили две трети российского газа из Западной Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Две трети российских объемов газа в Западной Европе замещены американским, заявил глава министерства внутренних дел Даг Бургум, курирующий природопользование в США.

    По словам Бургума, в Западную Европу шла большая часть поставок газа Россией, передает РИА «Новости».

    «Превращаем их в наших клиентов», – сказал Бургум.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты IEEFA спрогнозировали рекордный рост поставок американского СПГ в Европу до доли около двух третей в общем импорте.

    В феврале 2026 года американские компании заняли первое место на рынке СПГ ЕС с долей 54,5% при 14% у России.

    Бургум заявил, что Вашингтон не может допустить покупку союзниками российской нефти и газа.

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    24 июля 2026, 14:53 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе перешли к росту

    Стоимость тысячи кубометров газа на лондонской бирже превысила 745 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки августовских фьючерсов по индексу нидерландского хаба TTF прибавили 2%, достигнув отметки в 745 долларов за тысячу кубометров.

    Торги на лондонской бирже ICE в пятницу продемонстрировали положительную динамику, передает РИА «Новости».

    К середине дня стоимость топлива увеличилась до 745,3 доллара за тыс. кубометров. Расчетная цена предыдущего дня составляла 729,7 доллара.

    Резкие колебания на рынке начались второго марта после ударов США и Израиля по Ирану. Максимум за время конфликта зафиксировали 19 марта на отметке 853,7 доллара, когда Катар сократил производство сжиженного природного газа.

    Весной и летом средние цены показывали высокую волатильность: в марте они подскочили почти на 60%, в апреле упали на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне снизились на 6%. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года на уровне 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 июля стоимость августовских фьючерсов увеличилась почти до 640 долларов за тысячу кубометров.

    На следующий день этот показатель достиг отметки в 646 долларов.

    К 17 июля биржевые котировки газа в Европе превысили 650 долларов.

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    25 июля 2026, 14:07 • Новости дня
    Власти Австрии призвали сократить раздутый штат Еврокомиссии

    Министр по делам Европы Бауэр призвала сократить число еврокомиссаров

    Tекст: Вера Басилая

    Министр по делам Европы, интеграции и семьи Австрии Клаудиа Бауэр выступила за сокращение числа еврокомиссаров.

    Руководство европейского ведомства подверглось жесткой критике за избыточное количество сотрудников, чьи функции зачастую пересекаются и относятся к компетенции национальных государств. Министр по делам Европы, интеграции и семьи Австрии Клаудиа Бауэр выступила за сокращение числа еврокомиссаров, передает ТАСС.

    Министр подчеркнула, что сферы работы некоторых европейских чиновников фактически дублируют друг друга. По ее мнению, требующим экономии следует начинать с руководства собственного ведомства, поскольку Еврокомиссия не является биржей труда. Бауэр также призналась, что не знает имен всех 27 действующих еврокомиссаров.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала Евросоюз за излишнюю бюрократию.

    Немецкие консерваторы потребовали от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен кардинального сокращения регуляторных ограничений.

    Девять стран ЕС ранее выступили против планов Брюсселя по найму тысяч новых чиновников.

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    25 июля 2026, 16:31 • Новости дня
    В Австрии назвали невозможным ускоренное вступление Украины в Евросоюз

    Министр Европы Бауэр: Ускоренное вступление Украины в Евросоюз невозможно

    Tекст: Вера Басилая

    Министр по делам Европы Австрии Клаудия Бауэр категорично отвергла призыв главы киевского режима Владимира Зеленского к ускоренному принятию Украины в состав Европейского союза.

    Министр по делам Европы Клаудия Бауэр подчеркнула, что диктовать сроки вступления в объединение недопустимо, а требования Киева об ускоренной интеграции нереализуемы, передает РИА «Новости».

    «На мой взгляд, президент Украины в последние месяцы часто привлекал внимание желанием диктовать дату вступления в ЕС. Ускоренное присоединение по требованию – это просто невозможно», – заявила австрийский политик.

    Бауэр добавила, что в настоящее время нельзя спрогнозировать, в каком состоянии Украина завершит конфликт. По этой причине любые озвучиваемые сейчас даты вступления являются искусственными и невыполнимыми.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал зафиксировать 2027 год в качестве конкретной даты вступления страны в Евросоюз.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала невыполнимыми планы киевских властей по присоединению к европейскому сообществу в указанные сроки.

    Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович исключил техническую и физическую возможность полноправного членства республики с начала 2027 года.

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    27 июля 2026, 10:54 • Новости дня
    Отказ Трампа от эскалации обрушил газовые котировки в Европе

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 700 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах снизилась на 8%, опустившись ниже психологической отметки впервые за неделю на фоне ослабления геополитической напряженности.

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром упали на 8%, оказавшись ниже 700 долларов за тысячу кубометров впервые с прошлого вторника, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 697,6 доллара, потеряв 6,7%. К 10:18 мск показатель составил 687,2 доллара.

    Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, составлявшей 748 долларов за тысячу кубометров. Снижение стоимости энергоносителей, включая падение мировых цен на нефть более чем на 5%, связывают с решением президента США Дональда Трампа отложить планы по усилению военной кампании против Ирана, о чем ранее писала The New York Times.

    Цены на газ в Европе начали расти 2 марта после начала ударов США и Израиля по Ирану, превысив 600 долларов впервые с февраля 2023 года. Максимального значения в 853,7 доллара они достигли 19 марта из-за сокращения производства сжиженного природного газа Катаром. Исторический рекорд в 3892 доллара был установлен в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе стоимость августовских фьючерсов на газ в Нидерландах снизилась до 681 доллара за тысячу кубометров.

    В середине месяца биржевые котировки топлива опускались до 584 долларов.

    Перед этим цены продемонстрировали резкий рост на фоне жестких высказываний американского президента о прекращении перемирия с Тегераном.

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    27 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    FT: Принятый ЕС пакет санкций против России может стать последним

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз может отказаться от формирования масштабных пакетов ограничений против России из-за растущих сложностей при согласовании таких мер между государствами-членами, 21-й пакет может оказаться последним, сообщает Financial Times.

    Еврочиновники сообщили FT, что Брюссель рассматривает новый подход к рестрикциям в отношении Москвы, передает РИА «Новости».

    Дипломаты долго не могли утвердить 21-й пакет мер, поскольку Греция выступала против ограничений на поставки российского сжиженного природного газа.

    «Это может быть последний пакет санкций. Сейчас стало очевидно, что этот подход больше не работает», – заявил источник газеты Financial Times, комментируя долгие споры европейских политиков.

    Российские власти неоднократно заявляли о способности справиться с давлением Запада. В Москве подчеркивали, что западным странам не хватает смелости признать провал экономической блокады, а в самих государствах ЕС все чаще говорят о неэффективности антироссийских мер.

    Совет ЕС утвердил двадцать первый пакет антироссийских санкций.

    Европейские дипломаты отказались от полного запрета на морские перевозки сжиженного природного газа.

    Государства Евросоюза теряют готовность вводить новые ограничения из-за опасений за благополучие собственного бизнеса.

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    27 июля 2026, 09:12 • Новости дня
    Желающие попасть в Россию эстонцы столкнулись с проблемами на КПП у Нарвы

    Посольство: КПП близ Нарвы не вмещает желающих попасть в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Ежедневный поток граждан Эстонии, стремящихся попасть на российскую территорию, значительно превысил возможности пограничного пункта у Нарвы, заявил временный поверенный в делах в Таллине Камран Абилов.

    Камран Абилов заявил, что в районе Нарвы ежедневное число желающих пересечь границу превышает пропускную способность эстонского КПП, передает РИА «Новости».

    «На критику от людей, вынужденных простаивать в многочасовой очереди без элементарных удобств, в Таллине отвечают рекомендацией воздержаться от поездок в Россию», – заявил Абилов.

    С 15 июня погранпункт «Нарва-1» сократил время работы на четыре часа и стал закрываться в 19:00. Эстонский департамент полиции и погранохраны объяснил эти меры стремлением уменьшить нагрузку на своих сотрудников.

    Весной власти Эстонии сократили время работы контрольно-пропускного пункта «Нарва-1» до 12 часов.

    В ожидании пересечения границы люди ставили палатки.

    В середине июля время ожидания перехода на российскую территорию увеличилось до 30 часов.

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    Путин указал Киеву единственный путь избежать распада Украины

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    Заводы Прибалтики умирают без российского рынка

    «Прибалты так хотели уничтожить Россию, что, по сути, уничтожили собственное будущее». Так эксперты комментируют волну банкротств и ликвидации предприятий, накрывшую в последние месяцы страны Прибалтики. Речь уже далеко не только о кризисе в транспортной отрасли – потеря российского рынка сказывается на прибалтийской экономике не менее фатально. Подробности

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    Русофобия сжигает леса Европы

    Крупнейшие в истории пожары уничтожают леса Франции и Испании, эвакуированы сотни тысяч людей, огонь подбирается даже к крупным городам. В такой ситуации, казалось бы, Европа должна быть рада любой помощи для спасения собственной территории. Однако самый очевидный вариант – использование противопожарной авиационной техники из России – Европа запретила себе сама. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

    • На санкции ЕС против России ответил Китай

      Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

    • Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

      На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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