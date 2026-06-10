Минобороны Польши пригрозило Украине конфронтацией из-за Волынской резни

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24 заявил, что отказ Украины чтить память поляков, ставших жертвами геноцида со стороны УПА* (признана экстремистской и запрещена в России), будет означать выбор пути конфронтации, передает РИА «Новости».

«Без памяти, уважения к нашим чувствам, нашим традициям и поминовения жертв геноцида нет хорошего будущего. Все это было четко заявлено. Если Украина отказывается это понять, значит, она выбирает путь конфронтации, а не дружбы и сотрудничества», – подчеркнул глава ведомства.

В мае Владимир Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА (признана экстремистской в РФ) Андрея Мельника. Он также присвоил имя героев УПА одному из центров сил специальных операций ВСУ. В ответ президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла.

Вопрос Волынской резни остается самым острым в польско-украинских отношениях. Варшава настаивает, что массовые убийства польского населения в 1939-1945 годах совершались сторонниками украинских националистов. В 2016 году парламент Польши признал 11 июля национальным днем памяти жертв этого геноцида.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск осудил присвоение подразделению ВСУ имени экстремистской организации УПА.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал отменить данное решение.

До этого бывший польский президент Лех Валенса отказался поддерживать Владимира Зеленского из-за чествования украинских националистов.