Депутат Рады заявил о потере Зеленским контроля над армией

Tекст: Денис Тельманов

Находящийся под арестом украинский парламентарий Александр Дубинский считает, что Владимир Зеленский теряет рычаги управления государством, передает РИА «Новости».

По мнению депутата, контроль над силовым блоком переходит к связанным с Западом политическим силам.

«Если соросятам удастся отжать у Зеленского Минобороны и армию, то следующая остановка – это генпрокуратура и государственное бюро расследований. Превращение Зеленского в «английскую королеву» продолжится», – написал политик в своем блоге.

Кадровым перестановкам предшествовали митинги на Украине в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова и против бывшего главкома Александра Сырского. В результате 17 июля исполняющим обязанности главы военного ведомства стал Евгений Хмара. Спустя четыре дня главнокомандующим назначили Михаила Драпатого.

Дубинский связывает происходящее с влиянием структур американского финансиста Джорджа Сороса. Эксперты подчеркивают, что через подобные фонды Демократическая партия США оказывает прямое воздействие на политическую жизнь на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, увольнение министра обороны Михаила Федорова спровоцировало мощный внутриполитический кризис на Украине.

Отставка главнокомандующего ВСУ Александра Сырского лишила Владимира Зеленского реальной власти над войсками.

Новым главнокомандующим украинской армией президент официально назначил Михаила Драпатого.