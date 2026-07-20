Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.6 комментариев
Рубио заявил о готовности встретиться с Лавровым на саммите АСЕАН
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о возможности переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях предстоящего саммита АСЕАН на Филиппинах.
Марко Рубио заявил о готовности провести встречи с главами внешнеполитических ведомств России и Китая Сергеем Лавровым и Ваном И на полях предстоящего саммита АСЕАН, передает РИА «Новости».
По информации Госдепартамента США, американский дипломат посетит Филиппины с 19 по 23 июля для участия в мероприятиях АСЕАН. Глава российского МИД Сергей Лавров также прибудет в страну с визитом, который продлится с 21 по 23 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Сергей Лавров выразил недоумение позицией Марко Рубио по украинскому урегулированию.
До этого Рубио заявлял о необходимости поддержания дипломатического диалога с Москвой. В конце мая Лавров в телефонном разговоре напоминал американскому госсекретарю об анкориджских договоренностях.