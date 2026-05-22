МИД объяснил содержание формулировки «духа Анкориджа»

Рябков: Под «духом Анкориджа» Россия подразумевает атмосферу доверия

Tекст: Антон Антонов

Рябков в интервью газете «Ведомости» прокомментировал существующее мнение о том, что импульс, данный российско-американскому диалогу встречей в Анкоридже, немного исчерпан, а сама формулировка «дух Анкориджа» в Америке практически неизвестна.

«Под «духом Анкориджа», если вы заостряете внимание именно на этой формулировке, мы подразумеваем атмосферу доверия, сложившуюся между президентами России и США», – сказал он.

По словам дипломата, именно это доверие позволило согласовать базовые контуры урегулирования ситуации на Украине. Российская сторона остается привержена достигнутым договоренностям. Главным фактором является сохранение готовности к созидательной работе и восстановлению сотрудничества.

Замминистра подчеркнул отсутствие оснований говорить о замедлении двустороннего диалога.

«Скорее, следует отметить, что, сравнительно быстро продвинувшись в прошлом году на тех направлениях, где многолетний простой был очевиден и наносил ущерб обеим сторонам, мы переходим к решению более многоплановых, уходящих корнями в сложные политико-правовые перипетии проблем в отношениях», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров, что американская администрация сохраняет приверженность достигнутым на Аляске договоренностям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал термин «дух Анкориджа» набором взаимных пониманий между Вашингтоном и Москвой.

В августе 2025 года президент России Владимир Путин впервые за 10 лет посетил США. Переговоры лидеров двух стран длились более трех часов, а их итогом стала совместная пресс-конференция, на которой темы, связанные с Украиной, были обозначены как одни из ключевых.

