Tекст: Елизавета Шишкова

В интервью ТАСС, Reuters и Wargonzo, Дмитрий Медведев заявил, что для устойчивости международных отношений необходимо, чтобы политический режим на Украине исчез. По словам Медведева, речь идет не о государстве как таковом, а именно о нынешнем режиме, который, по его мнению, строится на антироссийских взглядах и ненависти к несогласным.

Медведев подчеркнул, что вне зависимости от того, в каких границах останется Украина после завершения военных действий, важно не допустить повторного возникновения угрозы с ее стороны. Он отметил особую опасность, если такой угрозе будет способствовать поддержка со стороны западных стран.

«Для устойчивости международных отношений исключительно важно, чтобы политический режим – подчеркиваю, не государство, а политический режим, который в настоящий момент существует на Украине, даже не персонифицированный в каком-то из людей, – он просто исчез», – сказал Медведев. Он также назвал демонтаж киевского режима «исключительно важной задачей» и добавил, что дальнейшее развитие ситуации покажет будущее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что территориальный вопрос является самым сложным в урегулировании ситуации на Украине. Россия не заинтересована в разжигании глобального конфликта и не была заинтересована в начале спецоперации. Также, по словам Медведева, военная победа в спецоперации на Украине уже становится заметной по ряду показателей.