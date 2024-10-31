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Небензя пригласил постпреда Британии при ООН в Россию
Небензя предложил британскому постпреду при ООН Вудворд посетить Россию и оценить благополучие страны
Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд, которая считает Россию «обедневшей», может приехать в страну и убедиться, что это не так, заявил российский постпред Василий Небензя.
Поводом для приглашения стали слова Вудворд об «обедневшей России» в ходе заседания СБ ООН, передает РИА «Новости».
Небензя с иронией выразил благодарность Вудворд за ее «трогательную заботу о российском бюджете», передает ТАСС.
«Она же употребила словосочетание impoverished Russia. Хочу пригласить постпреда Соединенного Королевства в Россию, чтобы она убедилась в своих высказываниях своими глазами», – сказал Небензя.
Он подчеркнул, что картина, которую в России увидит Вудворд, «разочарует» британского постпреда, поскольку озвученные Вудворд «характеристики явно противоречат» реальности.
Постоянный представитель Британии при ООН на данное приглашение публично пока не ответила.
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