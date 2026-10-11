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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    18 комментариев
    11 октября 2026, 00:50 • Новости дня

    При третьем ударе по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 и ранены более 300 человек

    При ударе по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 и ранены более 300 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате третьего на этой неделе удара по международному аэропорту Эр-Рияда в субботу погибли 12 человек и десятки получили ранения, сообщили три источника Reuters.

    Все рейсы были перенаправлены из аэропорта Эр-Рияда, а правительства западных стран призвали граждан избегать этого региона. Ответственность за инцидент пока никто не взял на себя, но поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене активизировали ракетные удары по Саудовской Аравии и взяли на себя ответственность за два предыдущих удара на неделе», передает Reuters.

    Удар был нанесен без предупреждения, система оповещения Саудовской Аравии не выдала никакого сигнала тревоги. По словам очевидцев, раненых эвакуировали в больницы на машинах скорой помощи и вертолетах, некоторые из них находились в критическом состоянии.

    Работа самого загруженного аэропорта королевства, обслуживающего город с населением около 8 млн человек, была временно приостановлена, сообщило управление гражданской авиации.

    По данным диписточника газеты The Financial Times (FT), удар был нанесен по третьему терминалу аэропорта, проводилась медицинская эвакуация. В близлежащую больницу доставили около 50 пострадавших, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

    Крупные больницы Эр-Рияда ввели режим чрезвычайной ситуации, добавил источник.

    Управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщило, что в результате последнего нападения на аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли 12 человек и 309 получили ранения передает телеканал Al Jazeera.

    Сайт отслеживания полетов Flightradar24 показал, что все рейсы в Эр-Рияд были либо перенаправлены, либо отменены после инцидента в субботу. По данным Flightradar24, последний рейс вылетел в 13:39 по местному времени, а последняя посадка произошла в 14:05. По данным компании Cirium, в это время или позже должен был вылететь 141 рейс. Работа аэропорта приостановлена.

    Президента США Дональда Трампа спросили, планирует ли Вашингтон присоединиться к ударам Саудовской Аравии по хуситам.

    «Возможно. Мы рассмотрим этот вопрос. Мы только что узнали о недавнем нападении, поэтому примем решение. Мы действуем очень быстро», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось о гибели трех саудовских подданных при атаках на аэропорт. Пилот авиакомпании Saudia погиб при атаке на аэропорт Эр-Рияда. Несколько человек пострадали при взрыве в аэропорту Эр-Рияда в субботу.

    9 октября 2026, 00:15 • Новости дня
    Fars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе

    Fars: Танкеры подорвались на минах в Ормузском проливе

    Fars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Танкеры-нарушители наткнулись на мины в южном коридоре Ормузского пролива, сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на собственные источники.

    «Несколькими минутами ранее раздалось несколько мощных взрывов в южном коридоре Ормузского пролива, это было связано с тем, что танкеры-нарушители наткнулись на мины», – сообщило Fars.

    Агентство не уточнило количество подорвавшихся судов и не привело каких-либо дополнительных данных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник танкер загорелся в Ормузском проливе после попадания снаряда.

    В субботу нефтяные танкеры пострадали от взрыва в Ормузском проливе.

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    9 октября 2026, 20:03 • Новости дня
    WAM: Второй пилот рейса Flydubai планировал атаковать аэропорт в Тель-Авиве
    WAM: Второй пилот рейса Flydubai планировал атаковать аэропорт в Тель-Авиве
    @ Jamal Awad/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Саиф аш-Шамси заявил, что второй пилот самолета авиакомпании Flydubai намеревался совершить теракт, направив захваченный лайнер на пассажирский терминал аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, пишет агентство WAM.

    Аш-Шамси подтвердил, что расследование инцидента на рейсе Flydubai выявило террористические намерения второго пилота, передает РИА «Новости» со ссылкой на эмиратское информационное агентство WAM.

    «Хамад Саиф аш-Шамси, генеральный прокурор ОАЭ, объявил, что расследование, проведенное Генеральной прокуратурой по инциденту с рейсом Flydubai (FZ1073), следовавшим из Дубая в Тель-Авив 30 сентября 2026 года, показало, что второй пилот самолета, гражданин Омана, начал осуществлять заранее подготовленный террористический план, направленный на захват самолета и использование его для проведения самоубийственной операции», – говорится в сообщении агентства.

    Отмечается, что главной целью злоумышленника было достижение максимально возможного числа человеческих жертв в пассажирском терминале аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду второй пилот Flydubai признался в намерении захватить самолет еще летом. Пилот-террорист оказался выпускником британской летной школы.

    Во вторник сообщалось, что подозреваемый в теракте обучался в Новой Зеландии.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    8 октября 2026, 02:50 • Новости дня
    В Сирии опровергли данные Axios о переброске войск в Йемен по просьбе Эр-Рияда

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны Сирии опровергло отправку военнослужащих в Йемен, как сообщал об этом портал Axios, заявивший, что обе страны договариваются о переброске войск в Йемен для борьбы с мятежниками-хуситами.

    Ливанская газета «Аль-Ахбар» сообщила, что глава Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Саудовскую Аравию в пятый раз после прихода к власти и встретился с наследным принцем страны Мухаммедом бин Салманом, передает портал JavanOnline.

    Ливанская газета заявила, что эта поездка вызывает сомнения в целесообразности участия Сирии в йеменском конфликте, о чем Эр-Рияд якобы просил Шараа.

    Ряд ближневосточных СМИ, в частности Turkey Today, цитируют сирийские источники о том, что Дамаск выступил против предыдущей просьбы Саудовской Аравии организовать сирийские войска и направить их на йеменский фронт, сославшись на занятость восстановлением армии и нежелание вступать в войну.

    Хотя сирийское и саудовское правительства не подтвердили подлинность этой информации, Министерство обороны Сирии опровергло отправку каких-либо военнослужащих в Йемен.

    При этом источники в разведке сообщили газете «Аль-Ахбар», что «Ансар Аллах» имеет подтверждение тому, что Эр-Рияд при содействии Анкары перебросил сотни боевиков из Сирии в Йемен.

    Ранее портал Axios сообщил, что Саудовская Аравия и Сирия договариваются об отправке 10–20 тыс. сирийских военнослужащих в Йемен против хуситов «Ансар Аллах».

    Конфликт между йеменским движением «Ансар Алла» и проправительственной армией, поддерживаемой Эр-Риядом, возобновился в середине июля. В понедельник власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Саны от хуситов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы 5 октября атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы королевства. При нападении на два международных аэропорта в Саудовской Аравии погибли три человека, еще 36 получили ранения.

    Песков заявил, что Россия обеспокоена ситуацией вокруг Саудовской Аравии.

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    8 октября 2026, 06:33 • Новости дня
    Трамп потерял интерес к сделке с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп признался, что достижение текущего соглашения с Ираном по урегулированию конфликта не является его главной целью и тепло представил перед сторонниками в Техасе спецпосланника по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа.

    Выступая перед своими сторонниками в штате Техас, американский лидер представил спецпосланника по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа, передает ТАСС.

    «Он работает над сделкой с Ираном и справляется очень хорошо», – подчеркнул передает ТАСС слова американского лидера.

    По его словам, предлагаемое соглашение не совсем соответствует его ожиданиям, однако иранская сторона готова на любые уступки ради сохранения договоренностей.

    «Я думаю, что эта сделка не совсем то, что я хочу, но они готовы предложить что угодно, чтобы мы от нее не отказывались. У них никогда не будет ядерного оружия», – сказал он.

    Трамп назвал Уиткоффа великолепным переговорщиком и замечательным человеком, из-за чего президент США и выбрал его решать те задачи, над которыми тот работает.

    «Все любят Стивена Уиткоффа. Он делает фантастическую работу», – добавил глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США. МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    При этом СМИ сообщили, что Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану.

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    8 октября 2026, 22:17 • Новости дня
    Советник посла США в Израиле искажал направляемые в Вашингтон доклады

    NYT: Советник посла США в Израиле Милстин искажал доклады для Вашингтона

    Tекст: Вера Басилая

    Старший советник американского посла в Израиле Дэвид Милстин на протяжении полутора лет редактировал доклады коллег для руководства в Вашингтоне, чтобы выставить израильские власти в более выгодном свете, сообщает The New York Times (NYT).

    Старший советник американского посла в Израиле Дэвид Милстин в течение полутора лет переписывал доклады коллег для руководства в Вашингтоне, стараясь выставить власти еврейского государства в более выгодном свете, передает ТАСС.

    Дипломат занял эту должность в апреле прошлого года. Он регулярно сглаживал информацию о действиях израильских властей в отношении поселенцев на Западном берегу реки Иордан, а также заблокировал передачу в Конгресс доклада об убийствах израильскими поселенцами палестинцев с американским гражданством.

    Переехав в Иерусалим, Милстин добился, чтобы все депеши профильного отдела по Палестине отправлялись только через него. В результате объем исходящей информации упал с нескольких сообщений в неделю до единиц в месяц. Многие сотрудники перестали готовить доклады, опасаясь блокировки или цензуры своих текстов.

    Масштаб вмешательства достиг рекордных значений по сравнению с предшественниками Милстина. Американские чиновники выражают опасения, что Вашингтон получает по дипломатическим каналам искаженную картину действий Израиля. Посол США в Израиле Майк Хакаби категорически отверг эту информацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США поставили Израилю первый американский перехватчик «Железного купола».

    В апреле посол США сообщил о помощи «Моссада» в спасении американских летчиков.

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    9 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    МИД: Запад пользовался Starlink для организации беспорядков в Иране и Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны применяли системы спутникового интернета Starlink для организации протестов в Иране и Венесуэле, заявил исполняющий обязанности директора департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Акульчев.

    Запад использует системы спутникового интернета Starlink для организации беспорядков в других странах, передает ТАСС со ссылкой на выступление Акульчева на II Глобальном цифровом форуме.

    «Такие случаи зафиксированы в Иране в 2022 году и в Венесуэле в 2024 году», – сказал дипломат на панельной дискуссии «Международное сотрудничество в сфере обеспечения информационной безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Иран включил объекты Starlink в список возможных военных целей.

    Ранее Тегеран заявил о намерении атаковать спутниковые станции Starlink в странах Персидского залива.

    В марте в Иране сообщили о задержании 13 человек с терминалами Starlink.

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    8 октября 2026, 23:15 • Новости дня
    Президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Туркмении выразил благодарность Москве за подход к урегулированию ближневосточного конфликта и поддержку на уровне ООН.

    «Хотелось поблагодарить вас за вашу позицию в регионе, а также на уровне Организации Объединённых Наций. Благодаря вашей помощи им не удалось навязать нам свой односторонний подход. За это мы всегда вам благодарны, за вашу позицию, за позицию вашей страны, вашего государства», – приводятся слова Пезешкиана на сайте Кремля.

    Иранский лидер также раскритиковал Соединённые Штаты за политику односторонних действий и попытки диктовать свою точку зрения другим странам, отметив, что Тегеран и Москва придерживаются курса на многосторонность.

    «Неоднократно в своих выступлениях вы выступаете против односторонности. Мы ценим это и, конечно, стараемся исходить из этого подхода, из этой позиции», – сказал Пезешкиан.

    Он подчеркнул, что, хотя США в ходе переговоров всегда «нападали» на Иран, иранская сторона «никогда не покидала переговорный стол».

    Пезешкиан подчеркнул, что отношения России и Ирана развиваются практически во всех сферах на основе договора о стратегическом партнёрстве и находятся на подъёме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что встреча Путина и Пезешкиана в Туркмении прошла на день раньше запланированного графика.

    В ходе беседы в Туркмении иранский лидер поздравил Путина с днём рождения и назвал Россию дружественной страной.

    На той же встрече российский президент отметил позитивное развитие российско-иранских отношений практически во всех сферах.

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    8 октября 2026, 22:21 • Новости дня
    Песков: Путин и Пезешкиан встретились на день раньше запланированного

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан решили провести переговоры в Туркмении на полях саммита СНГ в четверг вместо пятницы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин и Пезешкиан прибыли в Туркмению на заседание Совета глав СНГ и Каспийского экологического саммита, передает РИА «Новости».

    «Президенты посчитали, что поскольку есть сейчас время, несмотря на то, что оно позднее, все-таки чтобы спокойно посидеть именно сейчас», – сказал Песков, комментируя перенос переговоров.

    По словам Пескова, на переговорах российского и иранского лидеров будут обсуждаться ситуация вокруг Персидского залива, обстановка вокруг Ирана, а также двусторонние отношения, которые продолжают развиваться.

    Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что участие Ирана в формате «СНГ плюс» имеет для объединения особое значение. «Это очень важно, конечно. Иран тянется к таким интеграционным объединениям, и это приветствуется странами-участницами», – заявил Песков, оценивая роль Тегерана в сотрудничестве со странами СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Пезешкиан во время встречи в Туркмении поздравил Путина с днем рождения.

    Путин на встрече пообещал оказать Ирану помощь в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

    Президент России также заявил о позитивном развитии российско-иранских отношений.

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    8 октября 2026, 05:45 • Новости дня
    Сирия и Ирак согласовали сухопутный маршрут для экспорта нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Сирии и Ирака близки к заключению соглашения о сухопутном маршруте для транспортировки иракской нефти, чтобы избежать поставок через Ормузский пролив, заявил гендиректор сирийской госкомпании Syrian Petroleum Company Юсеф Киблави.

    «Я ожидаю, что экспорт иракской нефти через Сирию на грузовиках начнется в ближайшее время, сделка между двумя правительствами почти заключена», – сказал Киблави, передает ТАСС.

    Он также выразил надежду, что первая колонна грузовиков с иракской нефтью сможет прибыть в Сирию к середине октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ормузском проливе загорелся танкер после попадания снаряда. В тот же день снаряды поразили еще три судна в этом районе. На прошлой неделе СМИ писали, что возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить мировые цены на нефть.

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    8 октября 2026, 05:01 • Новости дня
    Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп может разрешить ситуацию с Ираном не так, как многие ожидают, ориентируясь на предвыборный период и желание удержать оставшиеся симпатии избирателей, сообщили источники журнала The Atlantic и портала Axios, которые заявили, что Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану.

    США несколько недель не наносят ударов по Ирану. Этот период относительного затишья совпадает с заключительным этапом кампании по выборам в Конгресс (промежуточным выборам). Предполагалось, что Трамп захочет сохранить такую ​​ситуацию вплоть до 3 ноября, чтобы не напоминать избирателям о непопулярной войне, которая тянет вниз рейтинги кандидатов-республиканцев по всей стране, пишет The Atlantic.

    Однако события могут развиваться иначе. Как сообщили два представителя администрации, Белый дом поручил Пентагону разработать варианты нанесения ударов по иранским объектам, которые могут быть реализованы до промежуточных выборов.

    По словам чиновников, эта работа по планированию свидетельствует о том, насколько сильно президент США хочет добиться снижения цен на бензин и продемонстрировать прогресс в конфликте до начала голосования.

    Портал Axios, ссылаясь на американских официальных лиц, пишет, что несколько дней назад Пентагон поручил Центральному командованию США завершить подготовку к возобновлению масштабных боевых действий в Иране.

    «В директиве не была указана конкретная дата нанесения ударов, и президент Трамп пока не принял окончательного решения. Однако источники в США и Израиле утверждают, что это может произойти до промежуточных выборов в США и, возможно, до выборов в Израиле, которые состоятся неделей ранее», – сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США. В КСИР объявили Ормузский пролив закрытым до выполнения требований Ирана. МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

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    8 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Президент Ирана заявил о невозможности блокады страны

    Президент Ирана Пезешкиан: Иран невозможно так просто взять в блокаду

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран нельзя изолировать из-за наличия большого числа соседних государств для развития экономических связей, заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

    «Мы соседствуем с 15 странами, поэтому они (США) не смогут просто так взять нас в блокаду», – передает слова Пезешкиана РИА «Новости» со ссылкой на иранское телевидение.

    Президент Ирана отметил, что соседство открывает множество альтернативных маршрутов для сотрудничества в экономической, торговой, политической сферах и в области безопасности.

    Соответствующее заявление Пезешкиан сделал перед поездкой в Туркменистан на заседание Совета глав государств СНГ и Каспийский экологический саммит. Он добавил, что планирует обсудить противодействие односторонним подходам в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военные США уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана.

    В начале месяца Вашингтон внес российскую платежную систему А7 в санкционный список из-за связей с Ираном.

    В августе глава иранского МИД Аббас Аракчи призвал США выполнять обязательства.

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    8 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Хуситы пригрозили новыми атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» предупредило персонал нефтяных объектов и аэропортов Саудовской Аравии о возможных новых атаках, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    Йеменские повстанцы-хуситы призвали работников саудовских предприятий покинуть свои рабочие места из-за риска новых ударов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Masirah.

    «Вооруженные силы предостерегают весь персонал, включая специалистов, инженеров и рабочих, на всех нефтяных объектах Саудовской Аравии от нахождения в местах, которые являются целями для наших сил, во избежание угрозы для их безопасности», – заявил Сариа.

    По его словам, предупреждение касается как уже подвергшихся обстрелам предприятий, так и других саудовских объектов. Сариа также напомнил об опасности использования аэропортов королевства авиакомпаниями, их сотрудниками и туристами, так как они объявлены зоной проведения военной операции в ответ на удары по Йемену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате атаки хуситов на саудовские аэропорты пострадали три человека.

    В воскресенье йеменские повстанцы заявили об ударах по нефтяным объектам в Эр-Рияде и Хурайсе. Саудовская Аравия назвала эти сообщения ложью.

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    9 октября 2026, 02:18 • Новости дня
    NYT сообщила о подготовке Пентагоном плана ударов по Ирану

    NYT: Военные США проработали варианты возобновления войны с Ираном

    NYT сообщила о подготовке Пентагоном плана ударов по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом получил от Пентагона новые варианты краткосрочной военной кампании против Ирана, пишет New York Times.

    «Американские военные готовят варианты возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана», – пишет New York Times.

    Отмечается, что Белый дом «по-прежнему проявляет неоднозначность в отношении возобновления войны». Издание указывает, что в последние недели реакция США на иранские атаки на нефтяные танкеры оставалась сдержанной, а за последние месяцы Белый дом пять раз отклонял предложения Пентагона о масштабных операциях против Ирана или поддерживаемых им хуситов в Йемене.

    По данным источников газеты, Белый дом снова потребовал подготовить варианты ударов, и старшие представители его команды нацбезопасности во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом обсуждали их в пятницу на встрече в резиденции Кэмп-Дэвид.

    Рассматриваемый план предполагает короткую, но интенсивную кампанию продолжительностью около трех дней, в ходе которой основными целями станут ракетный и беспилотный арсеналы Ирана, восстановленные Корпусом стражей исламской революции, а также энергетическая инфраструктура и командные пункты корпуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NBC News также сообщал, что военные США подготовили новые варианты операций против Ирана.

    Белый дом заявил о скором завершении конфликта с Ираном.

    В воскресенье Иран пригрозил США мощным ответом на возможные удары.

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    9 октября 2026, 20:31 • Новости дня
    Генпрокуратура ОАЭ обнародовала признание второго пилота Flydubai

    WAM: Второй пилот Flydubai признался в связях с радикалами во время учебы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный прокурор ОАЭ Хамад аш-Шамси обнародовал детали признательных показаний второго пилота Flydubai, обвиняемого в попытке совершения теракта на рейсе в Израиль, пишет агентство WAM.

    Генпрокуратура ОАЭ опубликовала признательные показания второго пилота авиакомпании Flydubai. Обвиняемый признался, что во время учебы в австралийском Мельбурне посещал мечеть, связанную с Королевским технологическим институтом, где познакомился с участниками кружка My Center, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство WAM.

    «Он указал, что кружком руководил ливанец по имени Абу Хамза, который, по его словам, пользовался поддержкой организации, связанной с группировкой «Братья-мусульмане» (признана террористической и запрещена в России). Он добавил, что подготовился к осуществлению своего плана психологически и физически, усилив изучение материалов, подстрекающих к терроризму, и тренируясь в боксе под руководством частного тренера», – говорится в заявлении генпрокурора ОАЭ Хамада аш-Шамси.

    В ходе расследования выяснилось, что мужчина использовал два предыдущих рейса в Тель-Авив для разведки маршрута. При этом проверка процедур найма в Flydubai показала, что обвиняемый прошел все необходимые медосмотры, и никаких признаков экстремистских наклонностей у него обнаружено не было.

    В день ЧП, 30 сентября, второй пилот напал на командира экипажа в кабине, используя аварийный топор. Его обезвредили оказавшийся рядом капитан обратного рейса, бортпроводница и пассажиры, после чего управление самолетом было перехвачено, и борт благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Пилот подтвердил, что действовал в одиночку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стало известно, что второй пилот рейса Flydubai планировал атаковать аэропорт в Тель-Авиве.

    В среду он признался в намерении захватить самолет еще летом.

    Террорист оказался выпускником британской летной школы.

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    8 октября 2026, 17:41 • Новости дня
    Армия Израиля уничтожила причастного к атаке 2023 года командира ХАМАС

    Армия Израиля уничтожила причастного к атаке 2023 года командира ХАМАС Алама

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские военные устранили в секторе Газа Ибрахима Алама, одного из командиров военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС, сообщили в армейской пресс-службе.

    В районе города Хан-Юнис на юге анклава был ликвидирован Ибрахим Алам, который участвовал в нападении палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года и был причастен к убийствам израильтян, пишет ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

    В армии заявили, что убитый командир был также причастен к похищению тела сержанта израильской армии Шакеда Дахана, погибшего в бою с радикалами в приграничном поселке Нир-Оз 7 октября 2023 года.

    Останки военного удерживались в секторе Газа до августа 2024 года, когда они были найдены и возвращены в Израиль усилиями военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Израиль изолировал Западный берег в третью годовщину атаки ХАМАС.

    На прошлой неделе ликвидированный командир палестинского движения оказался надзирателем 15 израильских заложников.

    В конце прошлого месяца при израильском ударе по сектору Газа погибли четыре палестинца.

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