Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».2 комментария
Al Jazeera: При ударе Израиля в Газе погибли пять журналистов
Число погибших журналистов при авиаударе Израиля по больнице Насер на юге сектора Газа увеличилось до пяти, сообщил телеканал Al Jazeera.
Число погибших журналистов выросло до пяти, пятым погибшим журналистом стал Ахмед Абу Азиз, сообщил телеканал Al Jazeera, передает РИА «Новости».
Общее число жертв удара среди всех находившихся в больнице достигло 20 человек, включая пациентов и медицинский персонал.
Ранее сообщалось, что при израильском ударе по больнице Нассер на юге сектора Газа погибли четыре журналиста.
До этого при ударе Израиля по палатке для прессы у входа в больницу аль-Шифа в секторе Газа погибли пятеро журналистов Al Jazeera.