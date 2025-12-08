ЦБ захотел обязать банки привязывать ИНН к счетам

Tекст: Алексей Дегтярёв

При открытии новых счетов физлицам и для ранее открытых счетов банки будут обязаны получить и привязать к ним ИНН клиентов, пояснила Полякова в интервью РБК.

Такой подход, по словам Поляковой, позволит повысить эффективность работы с новой платформой «Антидроп», запуск которой намечен на середину 2027 года.

Платформа «Антидроп» призвана противодействовать дропперству, при котором банковские карты используются для обналичивания, вывода похищенных средств и других незаконных операций.

ИНН станет обязательным идентификатором клиента для участия в этой системе. Банки уже заявили о целесообразности такой меры, она позволит им работать с рисковыми клиентами более адресно.

Ранее, с 1 сентября 2025 года, ИНН уже стал необходимым при получении кредита или займа физическим лицом в рамках антикризисных мер, принятых для предотвращения мошенничества с кредитами. Банки могут пользоваться сервисами ФНС для получения недостающих данных о клиентах без их непосредственного участия.

Полякова также отметила, что архитектура платформы «Антидроп» уже утверждена, разработаны алгоритмы, а подключение банков к платформе будет обязательным. Кредитные организации смогут самостоятельно оценивать уровень риска клиентов, внесенных в систему.

