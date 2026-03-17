Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.
Песков призвал власти Киева начать переговоры
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление и сделать шаг в сторону мирного урегулирования.
Власти Киева должны принять ответственное решение и перейти к мирному процессу, передает ТАСС. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, нынешние попытки так называемого киевского режима оказать сопротивление остаются абсолютно тщетными.
По его мнению, лидерам в Киеве стоило бы принять необходимое ответственное решение и открыть дорогу для дальнейшего мирного процесса.
Ранее Песков заявил, что украинское руководство, совершая атаки на российские регионы, продолжает тщетное сопротивление вместо перехода к переговорам.
Кремль также назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.
В переговорах по урегулированию ситуации на Украине наступил перерыв, при этом Москва сохраняет открытость к диалогу.