    Зеленский сделал США унизительное предложение
    Евросоюз отказался помочь Трампу с миссией в Ормузском проливе
    Грузия назвалась «соосновательницей Европы»
    Женщины-ученые обвинили ИИ в мужском мышлении
    Трамп раскритиковал союзников за отказ в военной помощи
    Иран: Ормузский пролив не вернется к прежним правилам
    Моджтаба Хаменеи случайно выжил при ракетной атаке
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС
    Премьер Бельгии захотел помириться с Россией ради дешевого газа
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Захватят ли США стратегический иранский остров

    Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Если вас запугивают по телефону

    В России произошло убийство под влиянием телефонных мошенников. Это новая, ранее неизвестная, форма терроризма. И это еще раз ставит перед нами проблему телефонного мошенничества – и, что особенно важно, нашей собственной ответственности за то, как мы реагируем на голоса в трубке.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Евреи и персы воюют впервые в истории

    До второй половины ХХ века ни одно персидское государство не сталкивалось с еврейским. Более того, например, Ахемениды создали свою державу, когда евреи находились в вавилонском плену, и сотворили для евреев великое благо, разрешив им возвратиться в Палестину.

    17 марта 2026, 13:59 • Новости дня

    Песков призвал власти Киева начать переговоры

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление и сделать шаг в сторону мирного урегулирования.

    Власти Киева должны принять ответственное решение и перейти к мирному процессу, передает ТАСС. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, нынешние попытки так называемого киевского режима оказать сопротивление остаются абсолютно тщетными.

    По его мнению, лидерам в Киеве стоило бы принять необходимое ответственное решение и открыть дорогу для дальнейшего мирного процесса.

    Ранее Песков заявил, что украинское руководство, совершая атаки на российские регионы, продолжает тщетное сопротивление вместо перехода к переговорам.

    Кремль также назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    В переговорах по урегулированию ситуации на Украине наступил перерыв, при этом Москва сохраняет открытость к диалогу.

    16 марта 2026, 17:12 • Новости дня
    Defense Express: Упавший на Крещатик «Ланцет» был оснащен искусственным интеллектом
    Defense Express: Упавший на Крещатик «Ланцет» был оснащен искусственным интеллектом
    Tекст: Елизавета Шишкова

    В центре Киева рядом с монументом Независимости впервые зафиксировали падение российского дрона-камикадзе «Ланцет», оснащенного искусственным интеллектом, сообщает Defense Express со ссылкой на собственные источники, изучившие фото обломков дрона.

    Дрон, который упал возле стелы Независимости в центре Киева, оказался российским дроном-камикадзе «Ланцет», оснащенным искусственным интеллектом, передают «Вести» со ссылкой на Defense Express.

    Эксперты, проанализировавшие фото обломков, пришли к выводу, что это была первая атака данным типом БПЛА на украинскую столицу. В публикации отмечается, что удар также «имел признаки искусственного интеллекта».

    В сообщении Defense Express подчеркивается, что «россияне впервые применили для удара по Киеву новый тип ударных дронов, представляющих значительную угрозу». По предварительным данным, дрон упал непосредственно рядом с монументом Независимости.

    По информации экспертов, стандартная дальность связи с такими беспилотниками составляет 50 километров, однако на линии боевого соприкосновения они иногда летают на расстояния до 90 километров, а рекордный полет составил 136 километров. Тем не менее, расстояние от границы с Россией до Киева – около 200 километров.

    Минобороны России пока не дало официальных комментариев по поводу инцидента. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флэш в своем Telegram-канале высказал мнение, что эти дроны рассчитаны на поражение прифронтовых целей и не способны преодолевать большие расстояния из-за ограниченного ресурса аккумуляторов и радиоуправления.

    Ранее сообщалось, что на монумент Независимости в центре Киева могли упасть обломки дрона «Герань».

    16 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    NetEase: Уничтожена почти половина прибывших на Украину наемников
    NetEase: Уничтожена почти половина прибывших на Украину наемников
    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия уничтожила почти половину иностранных наемников, прибывших на Украину, сообщает китайский портал NetEase.

    По оценкам NetEase, с начала активной фазы конфликта на украинской территории находилось около 13 тыс. иностранных наемников, значительная часть которых ликвидирована в результате недавних ударов российских войск, передает «Московский комсомолец».

    В публикации отмечается, что 14 марта российские военнослужащие нанесли удары по точкам дислокации иностранных наемников, где находились десятки французских и румынских боевиков. «Российские ракеты уничтожили их тренировочный лагерь, а беспилотники отстреливали убегающих, не оставляя ни единого шанса на спасение», – отмечает NetEase.

    Кроме того, российская армия поразила стратегически важный разведывательный пункт Службы безопасности Украины. Аналитики портала называют этот объект ключевым звеном в координации диверсионной деятельности и сборе данных, обладавшим развитой инфраструктурой и современным оборудованием. По информации NetEase, объект был полностью уничтожен всего за полчаса, а его персонал и техника «стерты с лица земли».

    Помимо ударов по лагерям иностранных формирований и разведцентру, российские силы нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины, включая подстанции и линии электропередачи. Авторы материала считают, что такие действия существенно подрывают военный и ресурсный потенциал Киева, а также осложняют материально-техническое обеспечение украинских сил.

    Ранее у захваченного иностранного боевика на Украине обнаружили видеозапись первых минут после ракетной атаки на лагерь подготовки новобранцев.

    Накануне сообщалось, что российская авиация уничтожила лагерь наемников ВСУ в Сумской области.

    16 марта 2026, 20:55 • Видео
    Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

    Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    16 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Лавров: Переговорщик от Франции ничего нового не привез
    Лавров: Переговорщик от Франции ничего нового не привез
    Tекст: Вера Басилая

    Визит французских представителей не принес новых предложений по урегулированию ситуации на Украине и сопровождался требованием конфиденциальности, но Париж сам все «слил» в прессу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Представитель Франции, действительно посещавший Россию для обсуждения вопросов по украинскому урегулированию, не привез никаких новых предложений, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что в ходе встречи не прозвучало ничего, что не было бы уже оглашено публично Парижем. По словам Лаврова, «ничего, что не звучало бы публично из Парижа, на этих вот закрытых контактах мы не услышали».

    Лавров также отметил, что французская сторона просила сохранить визит своих представителей в Москву в тайне. Однако, по его словам, именно французы впоследствии передали информацию об этих переговорах в прессу. Глава МИД России предположил, что это могло быть сделано, «чтобы показать, что Европа старается, а ее не пускают в переговоры».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что предложил нескольким европейским лидерам возобновить диалог с Россией. Также сообщалось, что советник Макрона по дипломатическим вопросам Эммануэль Бонн якобы посещал Москву в феврале.

    Официальный представитель Франции посетил Москву для обсуждения ситуации на Украине.

    Лавров призывал президента Эммануэля Макрона не устраивать из дипломатических переговоров публичное шоу.

    16 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 2,5 тыс. солдат под Великой Михайловкой

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате боев в районах Великой Михайловки и Покровского украинские войска понесли значительные потери, лишившись более 2,5 тыс. солдат, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

    Бойцы группировки «Восток» продолжают успешно отражать атаки штурмовых подразделений ВСУ с направлений Великая Михайловка и Покровское, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов во время проверки выполнения боевых задач группировкой войск «Южная».

    Герасимов подчеркнул: «Одновременно с этим частью сил группировка отражает многочисленные атаки штурмовых подразделений ВСУ с направлений Великая Михайловка и Покровское. Только на этом направлении в течение февраля – марта противник потерял более 2,5 тысячи человек личного состава, уничтожено свыше 120 единиц техники».

    По его словам, действия российских военных привели к значительным потерям ВСУ на данных направлениях за последние два месяца. Количество уничтоженной техники на этом участке превысило 120 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские войска за две недели марта освободили 12 населенных пунктов.

    17 марта 2026, 12:41 • Новости дня
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Молдавии приняли решение вызвать российского посла Олега Озерова после повреждения гидроэлектростанции около Новоднестровска на Украине и обвинили Россию в произошедшем.

    МИД Молдавии вызвал посла России Олега Озерова, передает ТАСС. Причиной вызова стала авария на гидроэлектростанции в районе Новоднестровска на Украине, в которой молдавская сторона обвинила Россию.

    Российскому дипломату планируют вручить ноту протеста в связи с этим происшествием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днестре обнаружили нефтяные пятна, которые третий день угрожают водоснабжению молдавских территорий.

    Правительство Молдавии подтвердило угрозу загрязнения реки с территории Украины.

    В районе города Бельцы на время приостанавливали забор воды, но к вечеру его возобновили.

    16 марта 2026, 21:48 • Новости дня
    Опубликованы кадры пролета ракеты «Искандер» над Киевом
    Опубликованы кадры пролета ракеты «Искандер» над Киевом
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Сети появилась видеозапись, запечатлевшая пролет ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» над территорией украинской столицы.

    Видеозапись полета боеприпаса обнародовала украинская пресса, передают «Вести» .

    На размещенных кадрах отчетливо видно, как баллистическая ракета проносится высоко в небе над головой автора съемки.

    По данным СМИ, в объектив камеры попала ракета оперативно-тактического комплекса «Искандер». При этом конкретный район города, где именно было снято данное видео, в публикации не указывается.

    Ранее в Харькове были зафиксированы два взрыва. В январе Минобороны сообщало о поражении в Киеве двух заводов по сборке ударных дронов.

    17 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Politico: Премьер Бельгии Де Вевер захотел помириться с Россией ради дешевого газа
    Politico: Премьер Бельгии Де Вевер захотел помириться с Россией ради дешевого газа
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бельгийское руководство выступило за возобновление диалога с Москвой ради возвращения доступа к недорогим энергоресурсам, премьер страны Барт Де Вевер предложил ЕС заключить сделку для нормализации отношений с Москвой, пишут СМИ.

    Политик считает необходимым вернуть доступ к дешевым энергоносителям, поскольку затраты растут из-за очередного конфликта на Ближнем Востоке. Предложение вызвало серьезные разногласия внутри правящей коалиции, пишет Politico.

    «Конфликт должен быть завершен в интересах Европы. Мы должны перевооружиться и ремилитаризировать границу, но одновременно нормализовать отношения с Россией и вернуть доступ к дешевой энергии», – заявил бельгийский премьер-министр.

    Он добавил, что считает такую позицию проявлением здравого смысла.

    Де Вевер заявляет, что за закрытыми дверями лидеры стран ЕС признают его правоту, однако никто не решается сказать это вслух. Высказывание политика спровоцировало скандал, партнеры по правительству поспешили дистанцироваться от его слов. Критики назвали идею переговоров признаком слабости, подрывающим европейское единство.

    В оппозиции заявили, что закупка газа у Москвы даст России средства на продолжение спецоперации на Украине. Представители кабинета министров позже пояснили, что речь шла о гипотетическом сценарии после заключения мирного соглашения. Несмотря на высокие рейтинги, Де Вевер пригрозил уйти в отставку, если разногласия парализуют работу правительства.

    Ранее де Вевер называл сделку с Москвой единственным возможным решением украинского конфликта. Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал предложение о наделении Евросоюза полномочиями для ведения таких переговоров.

    17 марта 2026, 02:19 • Новости дня
    Словакия уведомила Украину о прекращении аварийной помощи

    Словакия уведомила «Укрэнерго» о расторжении договора об аварийной помощи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Словакия официально уведомила компанию «Укрэнерго» о прекращении договора о взаимном предоставлении аварийной помощи, сообщает украинская энергокомпания.

    В публикации подчеркивается, что SEPS направила письмо о расторжении договора в одностороннем порядке. В заявлении говорится: «После ряда публичных заявлений, которые мы видели в феврале и марте, «Укрэнерго» получила от словацкого системного оператора, компании SEPS, официальное письмо об одностороннем прекращении договора о взаимном предоставлении аварийной помощи. Окончательное прекращение действия договорных условий состоится в мае этого года», передает РИА «Новости».

    В «Укрэнерго» добавили, что причины прекращения соглашения словацкие коллеги не уточнили. При этом импорт электроэнергии из Словакии на Украину продолжится, никаких ограничений на коммерческие поставки не вводилось.

    В понедельник словацкая национальная партия, входящая в правительственную коалицию, призвала главу МИД Словакии Юрая Бланара выступить на заседании министров иностранных дел Европейского союза против выделения Украине кредита в размере 90 млрд евро.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу «Дружба».

    Посол России в Словакии Сергей Андреев сообщил, что вопрос о возобновлении поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию остается нерешенным из-за отсутствия изменений в позиции Киева.

    16 марта 2026, 20:10 • Новости дня
    Герасимов сообщил о продвижении «Южной» группировки к Славянску

    Герасимов: «Южная» группировка широким фронтом движется к Славянску

    Герасимов сообщил о продвижении «Южной» группировки к Славянску
    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения группировки войск «Южная» успешно продвигаются в сторону Славянска широким фронтом, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов во время инспекции выполнения боевых задач этой группировкой.

    «На правом фланге соединения и воинские части 3-й армии активно продвигаются на широком фронте в направлении Славянска», – заявил Герасимов, передает ТАСС. По его словам, российские войска продолжают наступательные действия на всех направлениях спецоперации на Украине.

    Герасимов подчеркнул, что выполнение задач спецоперации продолжается.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска приблизились к Славянску на севере ДНР на минимальное расстояние.

    Владимир Зеленский заявлял, что Украина не собирается уступать Славянск и Краматорск России.

    16 марта 2026, 15:59 • Новости дня
    Тегеран обвинил Зеленского в попытке втянуть Украину в конфликт с Ираном

    МИД Ирана: Зеленский пытается втянуть Украину в конфликт на Ближнем Востоке

    Тегеран обвинил Зеленского в попытке втянуть Украину в конфликт с Ираном
    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи обвинил Владимира Зеленского в попытках втянуть украинский народ в новый конфликт на Ближнем Востоке.

    По его словам, украинский лидер намерен отправить военных советников для поддержки союзников США в борьбе с иранскими беспилотниками, передает ТАСС.

    Багаи подчеркнул, что подобные действия Киева не помогут решить внутренние проблемы страны и только усугубят международную ответственность Украины. «Проблема Украины и болото, в которое загнали народ Украины, не испарятся такими методами и попытками вмешательства в другие конфликты», – сказал он.

    Ранее в Иране признали Украину законной целью за поддержку Израиля.

    Сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Зеленскому с запросом о борьбе с иранскими беспилотниками.

    16 марта 2026, 15:44 • Новости дня
    Лавров: ЕС заставляет Сербию занять свою сторону по украинскому конфликту

    Лавров сообщил о давлении ЕС на Сербию по участию в украинском конфликте

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Евросоюз рассматривает присоединение Сербии к войне на Украине как условие для продолжения евроинтеграции.

    Европейский союз рассматривает присоединение Сербии к политике Брюсселя по украинскому конфликту как обязательное условие дальнейшей евроинтеграции, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что ЕС требует от Белграда полного следования внешнеполитическому курсу Евросоюза, включая вопросы безопасности и поддержку антироссийских санкций.

    Лавров отметил, что Москва регулярно обсуждает с сербскими коллегами, как Белграду реагировать на два ключевых ультиматума Брюсселя: признание независимости Косово и интеграцию во внешнеполитическую доктрину ЕС. По его словам, эти вопросы сохраняют актуальность на фоне стремления Сербии сохранить европерспективу.

    «То, что брюссельская бюрократия под требованием полностью поддерживать внешнеполитические действия, действия в сфере безопасности, которые Евросоюз предпринимает, требует этого и от Сербии, и то, что она прежде всего понимает под этим присоединение к войне против Украины, у меня сомнений никаких нет», – заявил Лавров. Министр добавил, что, по мнению Москвы, Сербия оказалась в сложной ситуации под давлением европейских требований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться выполнения задач спецоперации на Украине непосредственно «на земле».

    17 марта 2026, 06:07 • Новости дня
    Пентагон уличил куратора помощи Киеву в пьянстве и халатности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский генерал-майор Антонио Агуто, отвечавший за поддержку ВСУ, забыл секретные карты в поезде и злоупотреблял алкоголем во время командировки, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона.

    Агуто проявил грубую халатность при обращении с гостайной и систематически нарушал дисциплину, говорится в документе, передает РИА «Новости».

    Инциденты произошли в 2024 году.

    Военный нарушил инструкции, поручив перевозку секретных карт сотрудникам без дипломатического статуса. Документы не были опечатаны должным образом, и в итоге сопровождающие забыли их в вагоне поезда, следовавшего в Польшу.

    «4 апреля 2024 года по прибытии обратно в Польшу сопровождавшие лица оставили секретные карты в поезде. Посольство США на Украине изъяло оставленные без присмотра секретные документы из поезда, когда он вернулся на Украину днем позже», – говорится в материалах.

    Также проверка вскрыла факты злоупотребления спиртным. Агуто признался, что пил чачу в грузинском ресторане, но не смог вспомнить количество выпитого. Свое поведение он объяснил местными традициями, отметив, что на Украине любое застолье сопровождается алкоголем.

    В 2024 году сообщалось, что Пентагон направил Украине более 1 млрд долларов помощи без надлежащей документации. В том же году управление генерального инспектора USAID сообщало о поступлении жалоб на возможные хищения и мошенничество при закупках.

    16 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Лавров заявил о предательстве Парижем заветов де Голля

    Лавров: Париж своей позицией по Украине предает заветы де Голля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Париж предает заветы генерала де Голля своей соглашательской позицией по украинскому кризису, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По его словам, нынешняя политика Франции напоминает позицию правительства Виши во времена Второй мировой войны, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел России подчеркнул, что считает это серьезной проблемой. «Франция, конечно, предает заветы генерала де Голля и, по сути, занимает ту же самую соглашательскую позицию, которую правительство Виши занимало в период Второй мировой войны. Это серьезнейшая проблема», – сказал Лавров.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что официальный представитель Франции недавно посетил Москву для обсуждения ситуации на Украине, однако российская сторона не услышала от него сигналов, свидетельствующих о готовности к завершению конфликта.

    Лавров отмечал, что переговорщик от Франции «ничего нового не привез».

    16 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Лавров назвал «стабилизационные силы» на Украине угрозой для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны планируют ввести так называемые стабилизационные силы на Украину, и эти формирования, по сути, будут являться оккупационными войсками, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кении Мусалией Мудавади.

    «На его территорию (киевского режима) хотят завезти какие-то «стабилизационные силы». Это, по сути, будут оккупационные войска, которые будут представлять угрозу Российской Федерации», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    Газета The New York Times писала, что западные страны могут направить войска на Украину после окончания боевых действий, не дожидаясь согласия России.

    Издание Die Welt сообщало, что несколько европейских стран разработали план возможной отправки до 15 тысяч военнослужащих на Украину с целью контроля за мирным соглашением.

    17 марта 2026, 05:14 • Новости дня
    Трамп счел бессмысленной работу с Европой по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    У Соединенных Штатов нет необходимости взаимодействовать с европейцами по украинскому урегулированию из-за значительного расстояния до зоны конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Мы их защищаем. Мы работаем с ними по Украине. Украина находится за тысячи километров, отделена огромным океаном. Мы не должны делать это, но мы сделали это», – сказал Трамп, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что на взаимодействие с Европой пошел предыдущий президент Джо Байден, которого в итоге «обчистили». Трамп выразил недовольство действиями союзников, в частности Британии, за отказ поддержать операцию в Ормузском проливе.

    По мнению главы администрации, президент России Владимир Путин серьезно воспринимает угрозы со стороны Вашингтона. При этом у российского лидера полностью отсутствует страх перед европейскими странами, заключил президент.

    Ранее Трамп заявлял об отсутствии у Вашингтона обязательств по поддержке Украины ради НАТО. Американский лидер выражал недовольство отказом партнеров поддержать действия США против Ирана. Глава Белого дома также указывал на неспособность европейских стран должным образом справиться с украинским конфликтом.

    Российские войска освободили сумскую Сопычь и Каленики в ДНР
    США потребовали отставки президента Кубы
    Токаев утвердил новую конституцию Казахстана
    Посол Украины сфотографировался с продырявленным флагом Венгрии
    Стало известно о рекордных военных расходах Германии при Мерце
    Петербуржцев предупредили о возможном отключении мобильного интернета
    Ван Дамм назвал Путина хорошим другом

    Ближний Восток принес России крупный выигрыш помимо нефти и газа

    Дефицит и рост цен на нефть и газ стали лишь верхушкой айсберга. В Персидском заливе оказались заперты не только углеводороды, но и тонны алюминия и химической продукции, в том числе удобрения, гелий, серная кислота. Риски дефицита уже привели к колоссальному росту цен на все эти товары. И России во многих сферах есть что предложить в помощь своим партнерам по странам БРИКС. Однако есть оборотная сторона медали. Какая? Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Зеленский сделал США унизительное предложение

    Президент США Дональд Трамп зовет своих западных союзников на помощь в противостоянии с Ираном – но при этом демонстративно отказывается от содействия, предложенного Киевом. Этот отказ только на первый взгляд выглядит парадоксом. На самом деле Зеленский предлагает бесчестную и даже унизительную для США сделку. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Захватят ли США стратегический иранский остров

      Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.

      0 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Если вас запугивают по телефону

      В России произошло убийство под влиянием телефонных мошенников. Это новая, ранее неизвестная, форма терроризма. И это еще раз ставит перед нами проблему телефонного мошенничества – и, что особенно важно, нашей собственной ответственности за то, как мы реагируем на голоса в трубке.

      13 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Евреи и персы воюют впервые в истории

      До второй половины ХХ века ни одно персидское государство не сталкивалось с еврейским. Более того, например, Ахемениды создали свою державу, когда евреи находились в вавилонском плену, и сотворили для евреев великое благо, разрешив им возвратиться в Палестину.

      32 комментария
    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    • Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

      Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    • Красим яйца на Пасху – 2026: рубиновый, оливковый и золотой цвет без химии – традиционные рецепты

      Пасха в 2026 году выпадает на 12 апреля – светлый праздник, который одинаково любим и взрослыми, и детьми. Из года в год мы возвращаемся к одним и тем же хлопотам: печем куличи и ищем самый надежный способ покрасить яйца. Но даже в рамках традиции есть место для разнообразия. Луковая шелуха – это классика, но если хочется, чтобы яйца на вашем столе заиграли глубокими рубиновыми, благородными оливковыми или даже праздничными золотыми оттенками, можно обойтись без «химии». В этом материале – только натуральные красители и проверенные временем методы, которые не подведут.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

