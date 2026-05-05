    Сергей Худиев Сергей Худиев Надо запретить оскорблять здравый смысл

    Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком: «За козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Перемирие между США и Ираном оказалось всем в тягость

    Для Ирана статус-кво опаснее – препятствуя вывозу иранской нефти, США осуществляют постепенное удушение экономики страны. Трампу отступить сейчас тоже очень трудно – ставка поднялась.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев ИИ начнет убивать людей со школы

    Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.

    5 мая 2026, 13:41 • Новости дня

    Военкоры показали результаты ударов ВС РФ по целям на Украине

    @ dsns

    Tекст: Вера Басилая

    Минувшей ночью российские военные поразили объекты энергетики, железнодорожные станции и промышленные предприятия в нескольких регионах Украины, сообщают военкоры с места событий.

    Взрывы прозвучали в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Запорожской областях, сообщил военкор Евгений Поддубный. Целями атак стали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах украинской армии.

    В Днепропетровской области поражены склады промышленного кластера «Метинвест» и железнодорожная станция, сообщили «Военкоры Русской Весны». В Вышгородском районе под Киевом после попадания вспыхнул сильный пожар на территории промышленного предприятия. Удары также пришлись по промзоне в Запорожье.

    В районе полтавской Машевки огневое поражение нанесено комплексу по переработке газа и газового конденсата. Из-за этого в регионе начались проблемы с подачей топлива. Кроме того, в Харьковской области уничтожен железнодорожный состав, а в Одессе повреждена портовая инфраструктура.

    Во вторник в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.

    Глава Полтавской областной администрации Виталий Дьяковнич заявил о повреждении местного промышленного предприятия и железнодорожной инфраструктуры.

    4 мая 2026, 20:33 • Новости дня
    Минобороны пригрозило ударом по центру Киева в случае попыток сорвать 9 мая в Москве
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае попыток Украины реализовать планы по срыву празднования Дня Победы Вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева, заявило Минобороны.

    В ведомстве обратили внимание на заявление президента Украины в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, в котором прозвучали угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая. В сообщении ведомства в Max подчеркивается, что что любые преступные действия Украины будут иметь серьезные последствия.

    «Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий», – подчеркнули в Минобороны.

    В министерстве предупредили, что в случае реализации Киевом своих «преступных планов» по срыву празднования Победы российские ВС нанесут ответный массированный ракетный удар по центру столицы Украины.

    «Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась», – отметили в ведомстве.

    Минобороны официально предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие 8-9 мая.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    5 мая 2026, 12:26 • Новости дня
    Политолог объяснила призыв Минобороны к киевлянам покинуть город

    Политолог Шеслер: Предупреждение жителей Киева подтверждает готовность России к ответному удару

    @ Marek Ladzinski/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Объявленное Москвой перемирие на 8 и 9 мая – это кратковременный гуманитарный отказ от атак. В случае провокации ВСУ ответ российской стороны будет неотвратимым и серьезным, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Минобороны России сообщило о перемирии на 8 и 9 мая и предостерегло Киев от возможных провокаций.

    «День Победы можно назвать одной из святых дат для жителей России. Весомая часть граждан Украины также отмечают этот праздник. Однако, учитывая малую адекватность Владимира Зеленского и киевского режима в целом, от них можно ожидать самых различных провокаций 8 и 9 мая», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    При этом, по ее словам, после проведения потенциальных провокаций Киев может утверждать, что удары не были санкционированы Банковой, и сетовать на деструктивные инициативы на местах. «Но это не сможет ввести российскую сторону в заблуждение. Москва передала оппонентам совершенно четкое предупреждение о неотвратимости ответа», – указала она.

    Спикер допустила: ответ России может превзойти по силе украинскую провокацию, но быть адекватным значимости даты 9 мая. «В ряде российских городов праздничные мероприятия пройдут в усеченном режиме. Но на улицах будет масса людей. Любая провокация украинских властей станет опасной. Потому Москва заранее предупредила Банковую о серьезных последствиях для Киева», – продолжила собеседница.

    Политолог подчеркнула: Москва не питает иллюзий относительно гуманности киевских властей, поэтому заранее рекомендует жителям украинской столицы покинуть город. «Само предупреждение подтверждает серьезность намерений России», – детализировала она.

    Путин ранее говорил о возможности таких обращений к украинцам перед крупными ударами, напомнила Шеслер. «Думаю, киевлянам стоит прислушиваться к словам российской стороны. Угроза мирному украинскому населению не является сдерживающим фактором от возможных провокаций ВСУ», – пояснила собеседница.

    Эксперт также акцентировала: перемирие – это кратковременный отказ Москвы от атак, но не воздержание от ответов на провокации и удары по российской территории. «Все российские войска остаются в полной боевой готовности на своих позициях», – заключила политолог.

    Ранее Минобороны России сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8 – 9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отмечается в сообщении.

    Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. В связи с этим в Минобороны предупредило, что российские военные предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

    «В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», – подчеркнули там.

    Минобороны отметило, что Россия ранее воздерживалась от таких действий, несмотря на имеющиеся возможности. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Позже Владимир Зеленский в ответ на перемирие, введенное Россией на период 8 – 9 мая, объявил о режиме тишины, который начнет действовать в 00.00 6 мая. «Объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», – написал он в соцсетях.

    Напомним, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 29 апреля сообщил о готовности объявить перемирие на День Победы. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Ранее Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», объяснил газете ВЗГЛЯД логику отмены проезда военной техники и прохода кадетов на параде Победы.

    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    4 мая 2026, 20:28 • Новости дня
    Минобороны: Путин объявил перемирие 8-9 мая
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая, сообщило Минобороны.

    «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отметило ведомство в Max.

    В российском Минобороны подчеркивают, что Вооруженные Силы России предпримут все необходимые меры для защиты праздничных мероприятий. При этом в случае попытки сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Россия нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева.

    Также российские власти напомнили, что ранее, несмотря на технические возможности, от подобных действий воздерживались по гуманитарным причинам. Гражданское население Киева и сотрудники иностранных дипломатических представительств получили предупреждение о необходимости покинуть город заблаговременно.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве.

    4 мая 2026, 22:07 • Новости дня
    Зеленский объявил о введении режима тишины с 6 мая

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале объявил о введении с 6 мая режима тишины, подчеркнув, что решение украинских властей является зеркальным.

    «Считаем, что человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем «празднование» любой годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая», – написал Зеленский.

    Он уточнил, что Украина не получала официальных обращений о параметрах прекращения огня и будет действовать зеркально, добавляет РИА «Новости».

    Ранее Минобороны России объявило о распоряжении президента страны Владимира Путина объявить перемирие в течение 8 и 9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Зеленский на саммите ЕС пригрозил  ударить дронами по параду Победы в Москве. В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по московскому параду в честь Дня Победы.

    5 мая 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт: Власти в Киеве не имеют никаких моральных границ и способны на все

    Эксперт Григорьев: Киевский режим не выполняет никакие соглашения о прекращении огня

    Эксперт: Власти в Киеве не имеют никаких моральных границ и способны на все
    @ Isabella Bonotto/Anadolu/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Предупреждение Минобороны о том, что российские военные нанесут ракетный удар по Киеву, если ВСУ попытаются сорвать празднование 9 Мая, – сдерживающий элемент масштабного террористического акта Украины. В то же время, украинские власти не имеют никаких моральных ограничений и границ и способны на все, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Максим Григорьев.

    «Объявленное Россией перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне – очередной гуманный жест со стороны российского руководства», – считает Максим Григорьев, глава Международного общественного трибунала по Украине. Он усомнился, что Киев последует примеру Москвы и будет соблюдать условия перемирия.

    «Более чем десятилетняя практика показывает, что киевский режим не выполняет никакие соглашения, в том числе и о прекращении огня. Поэтому, к сожалению, у меня прогнозы самые пессимистичные», – признался собеседник. Эксперт упомянул угрозы Владимира Зеленского атаковать дронами парад Победы на Красной площади.

    «На этом фоне предупреждение Минобороны о том, что российские военные нанесут ракетный удар по Киеву, если ВСУ попытаются сорвать празднование 9 Мая, – сдерживающий элемент масштабного террористического акта Украины», – указал Григорьев. В то же время, добавил он, украинские власти «не имеют никаких моральных ограничений и границ» и способны на все.

    В этом контексте собеседник упомянул, что в кабинете Зеленского, как выяснили СМИ, висит картина с горящим Кремлем. «Это свидетельство ненависти киевского режима к русским и к России, от чего они не готовы отказываться», – подчеркнул эксперт. По его мнению, неслучайно и то, что Зеленский объявил «режим тишины» с 6 мая.

    «Это связано с тем, что Зеленский вместе с западным миром выступает против 9 Мая. Он таким образом демонстрирует, что для них день Победы – это другая дата. Вместе с тем, Зеленскому необходимо продемонстрировать, что он способен на какие-то «гуманные действия», отсюда и его инициатива. Но, повторю, практика показывает, что в действительности каких-либо ограничений на себя киевский режим – с какими бы заявлениями они ни выступали – не берет», – акцентировал Григорьев.

    Военкор Александр Коц, в свою очередь, указал, что жизнь не учит Зеленского «политическому дзюдо». «Не успел просроченный повыкобениваться в Ереване по поводу возможного перемирия, как снова пропустил удар в бороду», – иронично написал он в своем Telegram-канале, процитировав слова Зеленского о том, что «с нами официально никто не связывался, у нас праздников нет».

    «Что на это сказал бы дед Зеленского, кавалер двух орденов Красной звезды, – вопрос риторический. Но недавний опыт должен был подсказать внуку героя, что повестку перемирия можно перехватить, объявив его первым. Хотя бы в рамках политического состязания. Но нет. Он встал в позу», – продолжил военкор.

    «А Владимир Путин в очередной раз показал, что для перемирия в священный день – будь то религиозный или исторический – необязательно торговаться или ставить условия. Достаточно взять и поставить подпись под приказом. И поставить противника перед фактом – либо ты нечисть поганая, либо еще какие-то приличия имеешь», – добавил Коц. Говоря о предупреждении Минобороны, он заметил: «красные линии» резко приобрели непривычно осязаемые очертания».

    Ранее Минобороны России сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8 – 9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отмечается в сообщении.

    Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. В связи с этим в Минобороны предупредило, что российские военные предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

    «В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», – подчеркнули там.

    Минобороны отметило, что Россия ранее воздерживалась от таких действий, несмотря на имеющиеся возможности. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Позже Владимир Зеленский в ответ на перемирие, введенное Россией на период 8 – 9 мая, объявил о режиме тишины, который начнет действовать в 00.00 6 мая. «Объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», – написал он в соцсетях.

    Напомним, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 29 апреля сообщил о готовности объявить перемирие на День Победы. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    4 мая 2026, 14:51 • Новости дня
    Стали известны подробности отражения ночной атаки на Москву

    ВСУ использовали восемь дронов «Лютый» для ночной атаки на Москву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины использовали беспилотники типа «Лютый» для ночной атаки на Москву, сообщили СМИ.

    В сторону российской столицы было запущено восемь беспилотников: несколько уничтожили на границе, еще два сбили при подлете к городу, один дрон столкнулся с многоэтажкой на Мосфильмовской улице, пишет Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT и Life.ru. В результате происшествия никто не пострадал.

    Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил: «Следует нарастить интенсивность ударов по военным объектам и энергетике Украины в ответ на ночную атаку Москвы». Парламентарий подчеркнул, что России стоит задуматься о вопросе безопасности высокопоставленных лиц в Киеве, чтобы они не чувствовали себя безнаказанно.

    Колесник также обратился к жителям Москвы, порекомендовав сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Депутат напомнил о постоянном совершенствовании системы противовоздушной обороны вокруг столицы, подчеркнув, что работа по обеспечению безопасности москвичей продолжается.

    Ранее сообщалось, что на подлете к Москве сбили три беспилотника ВСУ. Кроме того, ночью на подлете к Москве уничтожили два украинских БПЛА.

    Также за ночь над Россией ликвидировали 117 украинских беспилотников самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о возможной атаке беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    5 мая 2026, 09:27 • Новости дня
    Эксперт Христофору спрогнозировал падение Киева в случае удара по параду 9 мая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Угроза Владимира Зеленского нанести удар по параду в Москве 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне грозит обернуться падением Киева и капитуляцией Украины, такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

    В эфире своего YouTube-канала он заявил: «Зеленый гоблин решил угрожать России ударом по параду в Москве. Что ты делаешь? Хочешь потерять Киев и приблизить капитуляцию Украины после ответного удара Москвы?».

    Эксперт подчеркнул, что подобные заявления не делают Зеленского более привлекательным для европейских партнеров. По его оценке, подобная риторика только приближает эскалацию конфликта и может иметь необратимые последствия для украинского руководства.

    Христофору также отметил, что международному сообществу стоит призвать Зеленского к дипломатии и не допустить, чтобы беспилотные летательные аппараты были использованы против Москвы 9 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной атаке беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы.

    Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник пообещал Украине и Владимиру Зеленскому серьезный и кратный ответ в случае попытки удара по параду Победы в Москве 9 мая.

    Минобороны России предупредило о нанесении ответного массированного ракетного удара по центру Киева в случае попыток сорвать празднование Дня Победы 9 мая в Москве.

    4 мая 2026, 14:49 • Новости дня
    Марочко рассказал о «тактике уколов» ВС России и отступлении ВСУ из Бударок

    Tекст: Вера Басилая

    Прощупывание слабых участков обороны позволило расширить зону контроля на нескольких направлениях, а также заставило противника отступить из харьковского села Бударки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Вооруженные силы России прощупывают уязвимые места в линии обороны противника, передает ТАСС. Подобные действия заставляют командование перебрасывать дополнительные силы к сумскому участку.

    «Здесь, я думаю, наши военнослужащие действуют тактикой уколов, или прощупывания слабых участков оборонительной линии противника. Это довольно-таки эффективно», – рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Для противника такой подход оказался неприятной неожиданностью.

    Кроме того, украинские подразделения покинули село Бударки в Харьковской области, отступив вдоль реки Волчья. Сейчас населенный пункт перешел в серую зону. Эксперт пояснил, что российские бойцы пока не закрепились там из-за особенностей рельефа и контроля высот разными сторонами.

    Группировка войск «Север» продемонстрировала наилучшие результаты в апреле. Военнослужащие освободили пять из 13 населенных пунктов в своей зоне ответственности на Сумском и Харьковском направлениях. Всего за месяц под контроль перешли 13 поселений в нескольких регионах.

    Российские военные установили контроль над населенным пунктом Покаляное в Харьковской области.

    Подразделения группировки «Север» освободили село Корчаковка в Сумской области.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о вклинивании бойцов в оборону противника на семь километров у Таратутино.

    5 мая 2026, 08:36 • Новости дня
    Глава Чувашии сообщил о повторных ударах по Чебоксарам

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице Чувашии зафиксировали новые удары по одному из зданий города, экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

    Повторные атаки зафиксированы по зданию в Чебоксарах. сообщил Олег Николаев в своем канале на платформе Мах.

    «Враг не оставляет попыток дестабилизировать обстановку – зафиксированы повторные удары по зданию по Чебоксарам. Все экстренные службы работают на месте, ситуация находится под постоянным контролем», – заявил глава региона.

    Николаев подчеркнул, что реальная опасность сохраняется, и призвал жителей по возможности оставаться в безопасных местах, строго следуя официальным рекомендациям. Он также предупредил об опасности приближения к обломкам беспилотников, посоветовав немедленно звонить по номеру 112 при их обнаружении. Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ, в результате которой пострадали три человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночного налета украинских беспилотников на столицу Чувашии пострадали три мирных жителя.

    Во время предыдущей атаки дронов власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации.

    Тогда повреждения получили пятнадцать различных зданий.

    5 мая 2026, 03:20 • Новости дня
    Foreign Policy отвел Украине не более двух дней на фронте без помощи США

    Tекст: Катерина Туманова

    Без международной помощи возможности Украины на фронте ограничены, к тому же ракеты «Патриот» перехватывают около 25% российских ракет, поэтому американские чиновники склонны считать киевский режим неспособным простоять на фронте дольше нескольких дней, не будь с ними ЕС, программы PURL и прочих.

    «Иногда, когда я разговариваю с [американскими] чиновниками, они видят Украину как государство, которое не смогло бы просуществовать и дня-двух без международной поддержки», – сказал дипломат из страны, участвующей в программе поддержки PURL, журналу Foreign Policy (FP).

    В июле 2025 года администрация американского президента Дональда Трампа прекратила прямые поставки ракет и вместо этого начала продавать их странам НАТО, которые затем передают их Украине. Эта система называется программой «Приоритетный список требований Украины» (PURL). Оружие, продаваемое в рамках PURL, поставляется либо напрямую со складов США, либо является новым, напомнил представитель Министерства обороны США журналу.

    «Украина и ее партнеры в Европе затаив дыхание ждут, как война в Иране может повлиять на военную помощь США, и особенно на поставку зенитных ракет Patriot, на которые Киев полагался», – пишет издание.

    США заверили что оружие, уже оплаченное в рамках программы PURL, будет поставлено, сообщили журналу источники среди американских чиновников.

    Однако ситуация остается неясной, так как «особой уверенности» в отношении будущих пакетов помощи в рамках программы PURL, нет, заявил дипломат из страны, предоставляющей помощь Украине.

    Высокопоставленный европейский дипломат выразил сомнения относительно дальнейших пакетов помощи, учитывая потребности США. А представители администрации Трампа уже не раз посылали сигналы, которые вряд ли можно назвать обнадеживающими для Украины, отметил FP.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стубб выразил готовность использовать отношения с американским президентом в интересах Украины. Politico сообщила о снижении интереса президента США к Украине. Британия захотела участвовать в кредите ЕС для вооружения Украины.

    4 мая 2026, 22:27 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два БПЛА над Рязанской областью

    Tекст: Вера Басилая

    В понедельник над Рязанской областью были сбиты два беспилотника, при этом никто не пострадал и повреждений не зафиксировано, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

    В течение дня средства противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотных летательных аппарата в небе над Рязанской областью, сообщил в Max Малков. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, инфраструктура также осталась цела.

    Ранее утром он уже информировал о ночном перехвате двух вражеских дронов.

    Власти Москвы сообщили о росте числа атак беспилотников, за сутки их было девять, а за три дня – 26.

    Минобороны перехватило 114 беспилотников над Россией.

    5 мая 2026, 07:22 • Новости дня
    Медика из Донецка задержали по подозрению в государственной измене

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецслужбы ДНР задержали медика по подозрению в государственной измене, сообщили журналистам в региональном УФСБ.

    Сотрудник медицинского учреждения в Донецке задержан по подозрению в государственной измене, передает ТАСС. По информации регионального управления ФСБ, задержанный обвиняется в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

    В ведомстве заявили: «Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике пресечена противоправная деятельность одного из сотрудников донецкого медицинского учреждения, подозреваемого в государственной измене». По данным спецслужб, медик установил контакт с украинскими кураторами и передавал им сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России в Харцызске и Макеевке.

    Также сообщается, что подозреваемый передавал информацию о пациентах, пострадавших в результате атак украинских войск. По факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России «Государственная измена».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура ДНР направила в Верховный суд республики дело против 51-летнего врача, обвиняемого в государственной измене за передачу данных о воинской части представителю СБУ.

    ФСБ задержала жительницу Донецка, подозреваемую в государственной измене за передачу СБУ сведений об автомобилях чиновников и перемещении компонентов взрывного устройства.

    В Мелитополе сотрудник медицинской организации был задержан по подозрению в передаче украинским спецслужбам персональных данных пациентов и против него возбуждено дело о государственной измене.

    5 мая 2026, 07:10 • Новости дня
    «Северяне» опровергли сведения об освобождении села Рясное в Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Сумском направлении в районах Уланово, Кондратовки, Кияницы, Великого Прикола, Запселья, Эсмани, Малой Рыбицы, Ясной Поляны и Рясного.

    «Публикации об освобождении ГВ «Север» села Рясное на данный момент не соответствуют действительности», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу  группы войск «Северный ветер».

    Они рассказали, что в Сумском районе штурмовики продвинулись на 15 участках до 650 метров. В Краснопольском районе в окрестностях освобожденной Новодмитровки штурмовые группы продвинулись на трёх участках до 500 метров.

    На Харьковском направлении фронта «Северяне» громили ВСУ у Червоной Зари, Весёлого, Избицкого, Ивановки, Великого Бурлука, Мерефы и на окраинах Харькова.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на пяти участках до 200 метров. Стрелковые бои идут в лесных массивах Волчанского района, а также около Чайковки. На Великобурлукском направлении  штурмовики продвинулись до 200 метров в лесных массивах на северо-западе Купянского района.

    «Украинские националисты пытались прорваться к позициям наших войск на мотоциклах, однако были уничтожены в результате комплексного огневого воздействия», – сообщили бойцы.

    Согласно сводке, за сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко в конце апреля заявил, что армия России начала бои за освобождение Рясного после установления контроля над Новодмитровкой в Сумской области. Российские силовики сообщили, что заградотряды ВСУ огнем остановили бегство военных из Рясного.

    Кроме того, стало известно, что родня мобилизованных украинцев пригрозила местью сотрудникам ТЦК.

    5 мая 2026, 06:49 • Новости дня
    Заградотряды ВСУ огнем остановили бегство военных из Рясного

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заградительные отряды ВСУ применили огонь для удержания украинских военных на позициях в Рясном Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Заградительные отряды Вооружённых сил Украины открыли огонь по своим военным, чтобы не допустить их бегства из села Рясное в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на данные российских силовых структур. По словам собеседника агентства, «вражеские подразделения 119-й отдельной бригады теробороны, пытавшиеся сбежать из села Рясное, загнаны обратно на позиции заградительным огнем националистов 425-го отдельного штурмового полка».

    По информации источников, подобная тактика применяется по всей линии соприкосновения. Украинские пленные неоднократно подтверждали действия таких заградительных отрядов, о чём также заявляли эксперты.

    Основную часть личного состава на позициях составляют принудительно мобилизованные украинские солдаты, которые, согласно информации, деморализованы и зачастую отказываются выполнять приказы командования. Также отмечается, что присутствие заградотрядов осложняет эвакуацию сдавшихся украинских военных, делая этот процесс крайне опасным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что армия России начала бои за освобождение Рясного после установления контроля над Новодмитровкой в Сумской области.

    В конце апреля заградотряды ВСУ наносили неизбирательные удары по селу Новодмитровка в Сумской области для остановки бегства с позиций экс-заключенных.


    5 мая 2026, 08:25 • Новости дня
    Атака ВСУ по Чебоксарам повредила здание торгового центра

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атаки украинских вооруженных формирований по Чебоксарам поврежден местный торговый центр, а один человек получил ранения, не представляющие угрозы для жизни.

    О повреждениях в Чебоксарах стало известно из сообщений, которые передают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал SHOT. По его данным, в результате атаки украинских вооруженных формирований по городу обломки попали в здание торгового центра, повредили фасад и выбили остекление.

    Канал сообщил об одном пострадавшем при ударе по Чебоксарам. Отмечалось, что его жизни ничего не угрожает, врачи продолжают наблюдать за состоянием здоровья.

    На данный момент официального подтверждения этой информации от властей и экстренных служб нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке дронов на Чебоксары три мирных жителя получили ранения.

    Ранее при налете украинских беспилотников на Чебоксары местный житель получил ранения средней тяжести.

    В декабре прошлого года дроны в Чебоксарах повредили 15 зданий и ранили 14 человек.

    Зеленский заявил о запуске ракет «Фламинго» по России
    Двое новосибирских ученых получили 12,5 лет колонии за госизмену
    Макрона раскритиковали за исполнение песен под барабаны Пашиняна
    Стармер предостерег Иран от разжигания антисемитизма в Британии
    Премьер Эстонии решил отметить в Нарве 9 мая День Европы
    Суд вынес решение о песнях «Ласкового мая» в сериале «Слово пацана»
    Часть банкоматов в Москве перестала работать из-за ограничений интернета

    Ормузский кризис ударил по мировому автопрому

    Блокировка Ормузского пролива докатилась до автомобильного рынка. Автоконцерны по всему миру отчитываются о своих проблемах. В США, Германии и Японии компании молятся о завершении конфликта. Какие автоконцерны оказались в худшем положении, и кто за все это заплатит? Подробности

    Зеленский подставил центр Киева под ракетный удар

    «Украинские власти не имеют никаких моральных ограничений и границ и способны на все» – так в экспертном сообществе комментируют перспективы соблюдения Киевом перемирия, объявленного Россией 8 и 9 мая. Впрочем, в Минобороны предупредили: российские военные нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Зеленский начал учить Пашиняна разрыву связей с Россией

    Армения принимает у себя крупный саммит, призванный продемонстрировать сближение страны с Брюсселем. Среди гостей мероприятия – Владимир Зеленский, который сделал ряд провокационных антироссийских заявлений, несмотря на то что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы. Эксперты называют его участие ценой, которую премьер Никол Пашинян выплачивает Брюсселю за поддержку перед выборами. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

