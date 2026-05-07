    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на воинских мемориалах
    Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане
    Венгрия вернула Украине изъятые при Орбане миллионы долларов и килограммы золота
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая
    Посол Келин заявил о нехватке ресурсов у Британии для блокады Балтики
    Рубль укрепился к юаню на фоне возобновления бюджетного правила
    Авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
    В Брянской области загорелись сразу 17 строений
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    7 мая 2026, 08:48 • Экономика

    Решение Минфина удивило рубль

    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Минфин впервые с лета прошлого года возобновляет покупку валюты и золота в резервы. Еще в начале года нефть Urals стоила 41 доллар, и бюджет худел на глазах. То теперь цена резко выросла и приносит сверхдоходы. Самое время пополнить резервы. На этой радостной ноте рубль начал укрепляться, однако ненадолго.

    Курс рубля резко укрепился сразу после заявления Минфина о начале покупке валюты и золота с 8 мая. Минфин РФ планирует приобрести иностранную валюту и золото на общую сумму 110,3 млрд рублей. Ежедневный объем операций составит 5,8 млрд рублей.

    Последний раз Минфин покупал валюту в июне прошлого года, тогда общий объем был значительно меньше - 28,3 млрд рублей, ежедневные операции достигали 1,5 млрд рублей. Потом стал продавать валюту, а последние два месяца и вовсе не проводил операции в рамках бюджетного правила. Причина была в изменении базовой цены на нефть в бюджете, которая сильно превышала реальные показатели.

    Напомним, что в конце прошлого и начале этого года нефть стала стоить очень дешево, еще и премия за российскую Urals выросла. Это вылилось в серьезный дефицит бюджета, так как заложенная цена в бюджет сильно отличалась от реальной. Поэтому власти захотели привести ее к большей реальности. Однако реальность взяла и сама резко изменилась: ближневосточный конфликт заставил нефть сильно подорожать. Теперь менять бюджетное правило не требуется.

    «Согласно бюджетному правилу, когда стоимость нефти, заложенная в бюджет (сейчас это 59 долларов за баррель), ниже рыночной цены, то Минфин продает валюту на открытом рынке для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов. И наоборот, когда цены на нефть растут выше цены отсечения в бюджетном правиле, как сейчас, Минфин покупает валюту в резервные фонды», - говорит руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    Однако с началом ближневосточного конфликта цены на нефть сильно выросли, и ситуация кардинально изменилась. Если в январе российская Urals стоила около 41 доллара за баррель, то в марте уже 77 долларов, а в апреле - 95 долларов за баррель. Бюджет начал зарабатывать сверхдоходы, а значит, самое время пополнить резервы за счет покупки валюты и золота.

    В апреле нефтегазовые доходы выросли на 40% до 856 млрд рублей по сравнению с апрелем. «Высокие цены на нефть в марте-апреле смогли компенсировать недополученные нефтегазовые доходы января -февраля. Если в начале года Минфин тратил валюту из ФНБ, то сейчас он будет ее накапливать, однако с начала года результат близок к нулю», - отмечает Евстифеев.

    По сравнению с прошлыми годами нефтегазовые доходы бюджета все равно отстают. «За четыре месяца года бюджет получил порядка 2,3 трлн рублей. Для сравнения, в прошлом году данная цифра составляла 3,7 трлн рублей, а в позапрошлом 2024 году – 4,2 трлн рублей. Согласно плану, бюджет в этом году должен получить 8,9 трлн рублей нефтегазовых доходов. Простая экстраполяция показывает, что пока что план не выполняется. Вместе с тем высока вероятность, что цены на нефть останутся высокими в этом году, а значит вероятность выполнить план по доходам также сохраняется», - говорит Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

    Падения цен на нефть пока нет основания ждать, потому что ситуация вокруг Ближнего Востока зашла в тупик – разрешить конфликт ни военным, ни мирным путем не получается. «В ближайшее время возможно вновь возобновление горячей фазы конфликта. При этом,

    уже сейчас понятно, что цены на нефть в текущем году по всей видимости будут оставаться на высоких уровнях и возврат к уровням цен, которые мы наблюдали в начале года, маловероятен»,

    - говорит Дудченко.

    Рубль на новостях от Минфина сначала резко укрепился, но потом развернулся обратно, так как рыночные участники, по всей видимости, ожидали большего плюс могло еще сработать правило «покупки на слухах и продаже на факте», не исключает Дудченко.

    Что теперь ждут от курса рубля аналитики? «По нашему мнению, решение Минфина не стоит переоценивать. Минфин действительно принял решение вернуться к возобновлению операций на открытом рынке. Таким образом, частично приток валюты на рынок из-за высоких цен на нефть будет нивелирован операциями министерства. Однако решающего значения для курса это все же играть не будет», - считает Дудченко.

    Потому что курс определяется совсем другими факторами: во-первых, денежно-кредитной политикой, которая продолжает оставаться жесткой, во-вторых, экспортно-импортными операциями и долей рубля в этих операциях. «Из-за ближневосточного конфликта цена на товары российского экспорта существенно выросла, а это также поддерживает курс. Поддержку оказывает и тот факт, что доля рубля в расчетах за экспорт и импорт также достаточно существенно увеличилась. В мае мы пока ожидаем, что курс рубля к доллару останется в диапазоне 74,7 – 80. Ближе к концу года мы ждем повышения курса доллара до 85 рублей», - делает прогноз Дудченко.

    «Минфин выкупит лишь 50-60% от ожидаемого увеличения предложения валюты, при этом часть будет нивелирована операциями ЦБ по покупке валюты.

    На этом фоне прогноз для рубля на май скорее предполагает его укрепление до 72-75 рублей за доллар. Тем не менее, не стоит забывать о сохранении негативных факторов для рубля

    – дальнейшем снижении внутренних процентных ставок, сезонного роста спроса на валюту со стороны населения, намерений ЦБ ввести для банков обязательные резервы в юанях», - говорит Евстифеев.

    Падения цен на нефть пока нет основания ждать. Потому что ситуация вокруг Ближнего Востока зашла в тупик – разрешить конфликт ни военным, ни мирным путем не получается. «В ближайшее время возможно вновь возобновление горячей фазы конфликта. При этом, уже сейчас понятно, что цены на нефть в текущем году по всей видимости будут оставаться на высоких уровнях и возврат к уровням цен, которые мы наблюдали в начале года, маловероятен», - говорит Дудченко.


    Решение Минфина удивило рубль

    Минфин впервые с лета прошлого года возобновляет покупку валюты и золота в резервы. Еще в начале года нефть Urals стоила 41 доллар, и бюджет худел на глазах. То теперь цена резко выросла и приносит сверхдоходы. Самое время пополнить резервы. На этой радостной ноте рубль начал укрепляться, однако ненадолго.

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    У русских Прибалтики отбирают последний символ Победы

    Последний Вечный огонь в память о павших в Великой Отечественной, который все еще сохранялся в странах Прибалтики, оказался под угрозой сноса. Как этот мемориал удалось возродить в латвийском Даугавпилсе после распада СССР, что он значит для местных русских – и какие хитрости используют местные власти, чтобы добиться его уничтожения? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации