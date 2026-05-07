Решение Минфина удивило рубль

Курс рубля резко укрепился сразу после заявления Минфина о начале покупке валюты и золота с 8 мая. Минфин РФ планирует приобрести иностранную валюту и золото на общую сумму 110,3 млрд рублей. Ежедневный объем операций составит 5,8 млрд рублей.

«Согласно бюджетному правилу, когда стоимость нефти, заложенная в бюджет (сейчас это 59 долларов за баррель), ниже рыночной цены, то Минфин продает валюту на открытом рынке для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов. И наоборот, когда цены на нефть растут выше цены отсечения в бюджетном правиле, как сейчас, Минфин покупает валюту в резервные фонды», - говорит руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Напомним, что в конце прошлого и начале этого года нефть стала стоить очень дешево, еще и премия за российскую Urals выросла. Это вылилось в серьезный дефицит бюджета, так как заложенная цена в бюджет сильно отличалась от реальной. Поэтому власти захотели привести ее к большей реальности. Однако реальность взяла и сама резко изменилась: ближневосточный конфликт заставил нефть сильно подорожать. Теперь менять бюджетное правило не требуется.

Последний раз Минфин покупал валюту в июне прошлого года, тогда общий объем был значительно меньше - 28,3 млрд рублей, ежедневные операции достигали 1,5 млрд рублей. Потом стал продавать валюту, а последние два месяца и вовсе не проводил операции в рамках бюджетного правила. Причина была в изменении базовой цены на нефть в бюджете, которая сильно превышала реальные показатели.

Однако с началом ближневосточного конфликта цены на нефть сильно выросли, и ситуация кардинально изменилась. Если в январе российская Urals стоила около 41 доллара за баррель, то в марте уже 77 долларов, а в апреле - 95 долларов за баррель. Бюджет начал зарабатывать сверхдоходы, а значит, самое время пополнить резервы за счет покупки валюты и золота.

В апреле нефтегазовые доходы выросли на 40% до 856 млрд рублей по сравнению с апрелем. «Высокие цены на нефть в марте-апреле смогли компенсировать недополученные нефтегазовые доходы января -февраля. Если в начале года Минфин тратил валюту из ФНБ, то сейчас он будет ее накапливать, однако с начала года результат близок к нулю», - отмечает Евстифеев.

По сравнению с прошлыми годами нефтегазовые доходы бюджета все равно отстают. «За четыре месяца года бюджет получил порядка 2,3 трлн рублей. Для сравнения, в прошлом году данная цифра составляла 3,7 трлн рублей, а в позапрошлом 2024 году – 4,2 трлн рублей. Согласно плану, бюджет в этом году должен получить 8,9 трлн рублей нефтегазовых доходов. Простая экстраполяция показывает, что пока что план не выполняется. Вместе с тем высока вероятность, что цены на нефть останутся высокими в этом году, а значит вероятность выполнить план по доходам также сохраняется», - говорит Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

Рубль на новостях от Минфина сначала резко укрепился, но потом развернулся обратно, так как рыночные участники, по всей видимости, ожидали большего плюс могло еще сработать правило «покупки на слухах и продаже на факте», не исключает Дудченко.

Что теперь ждут от курса рубля аналитики? «По нашему мнению, решение Минфина не стоит переоценивать. Минфин действительно принял решение вернуться к возобновлению операций на открытом рынке. Таким образом, частично приток валюты на рынок из-за высоких цен на нефть будет нивелирован операциями министерства. Однако решающего значения для курса это все же играть не будет», - считает Дудченко.

Потому что курс определяется совсем другими факторами: во-первых, денежно-кредитной политикой, которая продолжает оставаться жесткой, во-вторых, экспортно-импортными операциями и долей рубля в этих операциях. «Из-за ближневосточного конфликта цена на товары российского экспорта существенно выросла, а это также поддерживает курс. Поддержку оказывает и тот факт, что доля рубля в расчетах за экспорт и импорт также достаточно существенно увеличилась. В мае мы пока ожидаем, что курс рубля к доллару останется в диапазоне 74,7 – 80. Ближе к концу года мы ждем повышения курса доллара до 85 рублей», - делает прогноз Дудченко.

«Минфин выкупит лишь 50-60% от ожидаемого увеличения предложения валюты, при этом часть будет нивелирована операциями ЦБ по покупке валюты.

На этом фоне прогноз для рубля на май скорее предполагает его укрепление до 72-75 рублей за доллар. Тем не менее, не стоит забывать о сохранении негативных факторов для рубля

– дальнейшем снижении внутренних процентных ставок, сезонного роста спроса на валюту со стороны населения, намерений ЦБ ввести для банков обязательные резервы в юанях», - говорит Евстифеев.

Падения цен на нефть пока нет основания ждать. Потому что ситуация вокруг Ближнего Востока зашла в тупик – разрешить конфликт ни военным, ни мирным путем не получается. «В ближайшее время возможно вновь возобновление горячей фазы конфликта. При этом, уже сейчас понятно, что цены на нефть в текущем году по всей видимости будут оставаться на высоких уровнях и возврат к уровням цен, которые мы наблюдали в начале года, маловероятен», - говорит Дудченко.