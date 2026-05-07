Новая Зеландия объявила о санкциях против России

Tекст: Дарья Григоренко

МИД Новой Зеландии объявил о введении 35-го пакета санкций против России. В новый список попали 20 физических и юридических лиц, среди которых организации, связанные с российским военно-промышленным комплексом, передает РИА «Новости».

Отмечается, что под ограничения, в частности, попала международная платежная платформа A7, созданная банком ПСБ, Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук, а также завод «Соединитель» из Миасса.

Власти страны подчеркнули, что с марта 2022 года, когда был принят закон о санкциях против России, Новая Зеландия ввела ограничения в отношении более 2000 физических и юридических лиц, а также судов. Нынешний пакет стал уже 35-м по счету, отметили в правительстве.

В феврале глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс сообщил, что Новая Зеландия предоставит Украине 8 млн долларов и ужесточит санкции против российских судов, нефти и ряда иностранных компаний.

В сентябре 2025 года Новая Зеландия объявила о 32-м раунде санкций против России.