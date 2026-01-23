Вторая за сутки авария случилась на Молдавской ГРЭС в Приднестровье

Второй инцидент за сутки на ГРЭС вызвал перебои с электричеством в Приднестровье

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вторая за сутки авария произошла на Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье. В результате инцидента возможны кратковременные перебои с электроснабжением в ряде северных районов региона, сообщили ТАСС в Единой распределительной электрической сети непризнанной республики.

В сообщении подчеркивается: «В связи с аварией на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС в период ее устранения и запуска энергоблока возможно прекращение подачи электроэнергии на короткий срок в некоторых районах республики». Представители ЕРЭС заверили, что электроснабжение будет полностью восстановлено в течение одного-двух часов.

Накануне на том же предприятии уже произошла авария, что привело к отключениям тока в некоторых районах Приднестровья. Ситуация осложняется действующим в регионе режимом ЧП после прекращения транзита российского газа с 1 января 2025 года.

Молдавская ГРЭС, принадлежащая российской компании «Интер РАО», прекратила поставки электроэнергии в Молдавию, что вынудило Кишинев перейти на более дорогую электроэнергию из Румынии. Это решение вызвало недовольство среди населения и подверглось резкой критике со стороны оппозиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, режим чрезвычайного положения в экономике Приднестровья продлен до 15 февраля из-за перебоев в поставках газа.

18 декабря в непризнанной республике впервые ввели чрезвычайное положение в экономике из-за дефицита газа. А в октябре власти объявили о режиме экономии топлива на фоне проблем с оплатой поставок газа из-за блокировки европейских банков.