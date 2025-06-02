Состояние богатейших россиян с начала года выросло на 22,5 млрд долларов

Состояние десяти богатейших россиян увеличилось на 22,5 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

Состояние богатейших россиян с начала 2025 года возросло более чем на 22,5 млрд долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на собственный «Индекс миллиардеров». Рейтинг составлен на основе стоимости акций компаний, принадлежащих бизнесменам.

Согласно данным агентства, президент «Норникеля» Владимир Потанин с начала года увеличил свое состояние на 3,82 млрд долларов – теперь оно оценивается в 31,7 млрд долларов. Акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов разбогател на 3,7 млрд долларов, его капитал достиг 16,9 млрд долларов, отмечает ТАСС.

В то же время наибольшие убытки понес предприниматель Дмитрий Рыболовлев, владелец футбольного клуба «Монако». Его состояние уменьшилось на 1,77 млрд долларов, составив 9,21 млрд долларов.

Bloomberg с марта 2012 года публикует «Индекс миллиардеров», в который входят сведения о 500 богатейших людях мира.

Напомним, 1 мая сообщалось, что с начала года состояние российских миллиардеров выросло почти на 15 млрд долларов.

По состоянию на 1 апреля богатейшие россияне увеличили свое состояние на 11,5 млрд долларов. В этот же период число миллиардеров из России в списке Forbes достигло 146 человек, что является новым рекордом, а их совокупное состояние составило 625,5 млрд долларов.