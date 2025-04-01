Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...2 комментария
Число российских миллиардеров в рейтинге Forbes достигло рекорда
Российские миллиардеры в рейтинге Forbes достигли рекордной численности в 146 человек
Число миллиардеров из России в списке Forbes достигло 146 человек, что является новым рекордом, а их совокупное состояние достигло 625,5 млрд долларов.
Число российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes достигло рекордного значения в 146 человек,сообщает ТАСС. Оценка их суммарного состояния также обновила исторический максимум, составив 625,5 млрд долларов.
Согласно российской версии Forbes, лидером списка среди россиян является Вагит Алекперов, основатель «Лукойла», состояние которого увеличилось до 28,7 млрд долларов. Второе место занял Алексей Мордашов, основатель «Северстали», с состоянием в 28,6 млрд долларов.
Третьим идет Леонид Михельсон, глава «Новатэка», с капиталом в 28,4 млрд долларов. Четвертую позицию занимает Владимир Лисин, председатель совета директоров НЛМК, его состояние составляет 26,5 млрд долларов. Пятерку замыкает Владимир Потанин, президент компании «Норникель», с капиталом в 24,2 млрд долларов.
Во вторник стало известно, что с начала 2025 года состояние богатейших россиян, по данным Bloomberg, поднялось на 11,572 млрд долларов, при этом наибольшую прибыль получил Алишер Усманов.
Между тем предприниматель Илон Маск занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes, обогнав Марка Цукерберга и Джеффа Безоса, с состоянием в 342 млрд долларов.