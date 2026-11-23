Глава ФНС сообщил о сокращении числа должников в России на 7 млн человек

Tекст: Денис Тельманов

Задолженность граждан теперь взыскивается в автоматическом режиме примерно в течение одного месяца. Благодаря этому процесс стал незаметным для населения, а рост долга не превышает 2%, сообщил Егоров на встрече с президентом. Стенограмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«Первое – у нас должниками перестали быть 7 млн человек, уменьшилось количество должников. Второе – учитывая, что мы примерно в течение месяца взыскиваем, рост долга в пределах 2% у людей. Забот в этом смысле они уже никаких не знают, потому что все происходит автоматически. Еще немаловажно сказать, чтобы просто представить объем, что называется, бедствия. В том году, Владимир Владимирович, мы обращались, и у нас было судебных заседаний по взысканию долгов с граждан – 3,8 млн. Это много, очень много. В этом году – 120 тысяч», – сказал Егоров.

Глава Федеральной налоговой службы отметил высокую эффективность внедренного механизма. По его словам, за десять месяцев 2026 года автоматизированная работа с задолженностями дополнительно принесла в федеральный бюджет 60 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин заявил об увеличении налоговых поступлений в федеральный бюджет на 10-11%.

Поступления налогов в бюджетную систему России за десять месяцев 2026 года увеличились до 54,6 трлн рублей.

В субботу глава государства поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной налоговой службы с профессиональным праздником.