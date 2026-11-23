Рособрнадзор: МАИ, РУДН и еще четыре вуза получили предостережения

Tекст: Дарья Григоренко

Шести российским университетам вынесены предупреждения из-за риска несоблюдения образовательных норм, cообщает Рособрнадзор в Max.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», – заявили в ведомстве.

Уточняется, что в список вошли Калужский государственный университет имени Циолковского, Дальневосточный федеральный университет, Казанский федеральный университет, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Московский авиационный институт, а также Сибирский институт бизнеса и информационных технологий. Данные об этих мерах внесены в Единый реестр контрольных мероприятий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца ведомство объявило предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований пяти российским вузам.

В прошлом месяце Рособрнадзор сообщил о вынесении предостережений Балтийской академии туризма и предпринимательства и еще трем высшим учебным заведениям.

В сентябре федеральная служба объявила официальные предупреждения четырем российским высшим учебным заведениям за различные нарушения образовательных стандартов.