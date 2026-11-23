В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.2 комментария
Прихожанка украла золото из церковной лавки в Москве во время заказа иконы
МВД: В Москве задержали рецидивистку за кражу золота из церковной лавки
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании в Воронежской области женщины, которая под видом покупательницы украла золотые украшения из церковной лавки в Москве.
Женщина зашла в церковную лавку на улице Рогожский Поселок в Москве под видом покупателя и попросила оформить заказ на икону святой Агафии. Когда продавец отвлеклась на заполнение документов, злоумышленница тайно похитила с витринной полки золотые изделия и скрылась, сообщила Волк в Max.
В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемую задержали в Воронежской области. К этому времени она успела продать похищенные украшения, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.
На допросе многократно судимая за кражи и мошенничество фигурантка призналась, что не смогла сдержаться. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ, она заключена под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании двоих россиян по подозрению в краже церковных реликвий на сумму около 500 тыс. рублей.
В апреле в Краснодаре задержали сотрудницу пункта выдачи заказов за сдачу чужих ювелирных украшений в ломбард.