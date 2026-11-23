В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.2 комментария
Удар ВСУ обесточил 160 тыс. абонентов в Северодонецкой агломерации
Около 160 тыс. жителей ЛНР остались без света из-за удара ВСУ
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил об ударе украинских войск по энергетической инфраструктуре региона, из-за которого без электроснабжения остались порядка 160 тыс. абонентов.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали объекты энергоснабжения Луганской народной республики, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Мах.
«Враг вновь нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры республики. Вследствие атаки обесточено порядка 160 тыс. потребителей в Северодонецкой агломерации», – заявил он.
Глава региона добавил, что риск повторных ударов сохраняется. Во всех муниципалитетах республики вынужденно вводятся временные отключения электричества для проведения восстановительных работ и предотвращения аварийных ситуаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате ночного удара Вооруженных сил Украины по энергетической инфраструктуре Донецкой народной республики без света остались более 279 тыс. абонентов.
Власти ЛНР ввели временные ограничения на подачу электроэнергии во всех муниципалитетах региона.
Правительство ЛНР сообщило о массовых отключениях электричества в Луганске из-за атаки украинских беспилотников.