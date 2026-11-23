Мировые цены на нефть марок Brent и WTI упали на 0,5%

Tекст: Алексей Дегтярёв

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,5% и составила 92,13 доллара за баррель, пишет Wall Street Journal.

Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI с поставкой в январе также подешевели на 0,5%, опустившись до отметки 83,03 доллара за баррель по итогам торгов.

Трейдеры продолжают оценивать последствия ожидаемого избытка мирового предложения сырья. При этом на нефтяной рынок оказывают влияние возобновившиеся нападения на коммерческие суда на Ближнем Востоке и сохраняющаяся угроза серьезных перебоев в работе региональной нефтяной инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник январские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели более чем на 3%.

В воскресенье аналитики компании «Эйлер» спрогнозировали продолжение снижения мировых цен на сырье до конца года.

В пятницу мировые цены на нефть снизились из-за улучшения ситуации с глобальными поставками.