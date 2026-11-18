Tекст: Антон Антонов

«ВМС Ирана сообщили, что три нефтяных танкера загорелись и потеряли ход после того, как подорвались на морских минах», – говорится в сообщении.

Танкеры находились с выключенными системами навигации в запретной зоне к востоку от Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Корпус стражей исламской революции Ирана через телеканал Press TV сообщил о подрыве и возгорании нефтяного танкера на морской мине при прохождении по запрещенному маршруту в Ормузском проливе.

В субботу Военно-морские силы Ирана сообщили о повреждении нефтяного танкера при подрыве на морской мине в запретной зоне к востоку от Ормузского пролива.