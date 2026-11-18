Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?12 комментариев
После подрыва на минах у Ормузского пролива загорелись три нефтяных танкера
К востоку от Ормузского пролива три нефтяных танкера подорвались на морских минах, сообщили Военно-морские силы Ирана.
«ВМС Ирана сообщили, что три нефтяных танкера загорелись и потеряли ход после того, как подорвались на морских минах», – говорится в сообщении.
Танкеры находились с выключенными системами навигации в запретной зоне к востоку от Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Корпус стражей исламской революции Ирана через телеканал Press TV сообщил о подрыве и возгорании нефтяного танкера на морской мине при прохождении по запрещенному маршруту в Ормузском проливе.
В субботу Военно-морские силы Ирана сообщили о повреждении нефтяного танкера при подрыве на морской мине в запретной зоне к востоку от Ормузского пролива.