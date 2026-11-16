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Израиль ликвидировал четырех командиров ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении четырех командиров подразделений военного крыла ХАМАС в различных районах сектора Газа.
«В районе Джабалии ЦАХАЛ нанес удар, в результате которого был ликвидирован командир взвода батальона «Западная Джабалия» военного крыла ХАМАС Муамен Разек Шангдали. В ходе других операций ЦАХАЛ ликвидировал командира взвода, проникшего на территорию Израиля во время резни 7 октября Хуссама Салеху, а также командиров двух отрядов», – передает ТАСС со ссылкой на заявление израильской армии.
По данным военных, ликвидированные радикалы занимались подготовкой нападений на израильских солдат и гражданских лиц. Кроме того, они стремились восстановить боевой потенциал ХАМАС, систематически нарушая условия прекращения огня.
В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что боевики были уничтожены в результате авиаударов, что позволило нейтрализовать исходящую от них угрозу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Армия обороны Израиля совместно со службой безопасности ШАБАК уничтожила в секторе Газа командира бригады ХАМАС Самира Абу Юниса.
В четверг израильские военные и служба безопасности нанесли удар по больнице Насер в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.
В конце октября военнослужащие Армии обороны Израиля ликвидировали командиров военного крыла палестинского движения ХАМАС Ихаба Джамиля Абу Такию и Ибрагима Джихада Мухаммеда Абу Ошайбу в секторе Газа.