Израиль ликвидировал четырех командиров ХАМАС в секторе Газа

Tекст: Дарья Григоренко

«В районе Джабалии ЦАХАЛ нанес удар, в результате которого был ликвидирован командир взвода батальона «Западная Джабалия» военного крыла ХАМАС Муамен Разек Шангдали. В ходе других операций ЦАХАЛ ликвидировал командира взвода, проникшего на территорию Израиля во время резни 7 октября Хуссама Салеху, а также командиров двух отрядов», – передает ТАСС со ссылкой на заявление израильской армии.

По данным военных, ликвидированные радикалы занимались подготовкой нападений на израильских солдат и гражданских лиц. Кроме того, они стремились восстановить боевой потенциал ХАМАС, систематически нарушая условия прекращения огня.

В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что боевики были уничтожены в результате авиаударов, что позволило нейтрализовать исходящую от них угрозу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Армия обороны Израиля совместно со службой безопасности ШАБАК уничтожила в секторе Газа командира бригады ХАМАС Самира Абу Юниса.

В четверг израильские военные и служба безопасности нанесли удар по больнице Насер в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

В конце октября военнослужащие Армии обороны Израиля ликвидировали командиров военного крыла палестинского движения ХАМАС Ихаба Джамиля Абу Такию и Ибрагима Джихада Мухаммеда Абу Ошайбу в секторе Газа.