Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.3 комментария
Несколько взрывов произошло рядом с танкером у берегов Йемена
К югу от города Моха в Йемене танкер, вероятно, подвергся обстрелу, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
«UKMTO получил сообщение об инциденте в 60 морских милях к югу от Мохи. Представитель компании, ответственный за безопасность судна, сообщил, что экипаж танкера наблюдал несколько взрывов в непосредственной близости от судна», – говорится в уведомлении координационного центра.
По имеющейся информации, экипаж судна не пострадал, случаев экологического ущерба не зафиксировано. Название танкера и порт его приписки в UKMTO не уточнили, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы Йемена начали наступление на хуситов. США отказались поддержать прямое наступление сил Йемена и Саудовской Аравии на хуситов. Власти Йемена объявили о начале военной операции против хуситов.